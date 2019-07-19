Смузи-убийца: чем опасны детокс-диеты

Врач-эндокринолог Вадим Крылов и нутрициолог Алексей Калинчев предупредили о бесполезности и опасности детокс-диет. Об этом сообщает издание News.ru.

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«Люди, которые занимаются так называемым детоксом, только вредят своему здоровью. Многие очищающие программы предполагают обильное питье соков и смузи. Это быстрые углеводы, которые провоцируют воспаление. Гималайская соль сама часто содержит токсины», — поясняет Крылов.

Отсутствие медленных углеводов в таких «диетах» приводит к упадку сил и потере веса, что может вызвать проблемы со здоровьем. Крылов объясняет, что стимулировать процессы детоксикации не нужно, организм справится сам.

«Все детокс-программы, которые выводят «шлаки», — это маркетинг и обман потребителя. Просто это своего рода тусовка для нуворишей, своего рода клуб по интересам. Это модно, это в тренде», — добавляет Калинчев.

По мнению диетологов, детокс-диеты направлены только на опустошение кошелька. Для того чтобы быть здоровым, не нужно пить смузи. Важно включить в свой рацион овощи и фрукты. Согласно рекомендациям ВОЗ, их норма в день должна доходить до 400 граммов

Детокс-диеты направлены якобы на очищение организма от шлаков и токсинов. В данном случае «шлаки» — это псевдонаучный термин, которым сторонники таких диет называют вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме. Увы, эти шлаки нельзя разглядеть в микроскоп или выявить с помощью анализов. Зато от них можно «очиститься».

В организме человека может накапливаться только один вид шлаков — азотистые.

Это метаболиты, которые образуются при распаде белков. И когда такое случается, необходимы не смузи, а гемодиализ.

Очищение организма от настоящих токсинов (например, уксусного альдегида или яда некоторых насекомых и растений) тоже осуществляется не с помощью соков, а с помощью капельниц и мочегонных препаратов. В отдельных случаях необходимы плазмаферез, гемосорбция, терапия противоядиями.

Кроме того, детокс не всегда ограничивается исключительно диетой из перемолотых овощей и фруктов — в погоне за очищением люди прибегают и к более опасным методам. На форуме «Ученые против мифов — 4» токсиколог Алексей Водовозов обозначил методики, с помощью которых люди пытаются избавиться от несуществующих шлаков — например, выпивая по паре стаканов оливкового масла и лимонного сока в день. При взаимодействии олеиновой кислоты с лимонным соком и щелочью образуются кусочки мыла, которые принимаются «лечащимся» за те самые шлаки. И это еще относительно безопасный результат по сравнению, скажем, с перфорацией прямой кишки от ожогов при клизмах с горячим кофе.

Также среди любителей всестороннего очищения популярна гидроколонотерапия — промывание кишечника под высоким давлением 20-30 литрами воды, иногда с добавлением растительных экстрактов, вина или того же кофе.

Такая процедура уничтожает микрофлору кишечника, и чем чаще она проводится, тем хуже будет самочувствие пациента. В медицине гидроколонотерапия используется только перед операциями на кишечнике, при подготовке к колоноскопии (осмотру кишечника с помощью зонда) и при лечении хронических запоров. Тем временем в центрах, предлагающих альтернативные лечебные методики, гидроколонотерапию предлагают сразу курсами по 5-8 сеансов, обещая избавление от нескольких кг «токсичных отложений», из-за которых организм якобы гниет изнутри.

На самом деле, с детоксом организма отлично справляются печень и почки. При этом почки способны выполнять свою задачу даже тогда, когда у них остается всего около трети нефронов (структурных единиц почки), а печень — с 15% гепатоцитов (клеток печени). И в том случае, если эта система дает сбой, человеку необходима медицинская помощь, а отнюдь не стакан сока.

Более того, излишнее потребление сладких фруктовых соков чревато повышенным риском развития рака, предупреждают исследователи из Университета Сорбонны в Париже. Понаблюдав за более чем 100 тыс. добровольцев, они обнаружили, что у любителей сладких напитков, в том числе фруктовых соков, растет риск развития онкозаболеваний. Ежедневное употребление 100 мл напитка с содержанием сахара увеличивало риск болезни на 12%-18%, а рака молочной железы — на 15%-22%.