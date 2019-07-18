Без стука: как жара убивает сердце

Летняя жара — опасное время для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во время сильной жары у людей со слабым сердцем увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов. Особенно вредны для здоровья резкие температурные скачки.

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Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти во всем мире — по оценкам ВОЗ, в 2016 году от них умерло умерло 17,9 млн человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. 85% этих смертей произошло в результате сердечного приступа и инсульта.

В России сердечно-сосудистые заболевания тоже остаются ведущей причиной смертности населения на протяжении многих десятилетий. По данным 2014 года, половина всех смертей (у мужчин — 44,9%, женщин — 55,4%) в стране произошла по причине сердечно-сосудистых заболеваний, причем более 80% из них были связаны с ишемической болезнью сердца и инсультами.

Основные виды сердечно-сосудистых заболеваний — артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, сосудистые заболевания мозга.

Инфаркты и инсульты обычно протекают остро и происходят, главным образом, в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу. Самой распространенной причиной этого является образование жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг.

Основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний — неправильное питание, недостаточная физическая активность, употребление табака и избыточное употребление алкоголя. Здоровый образ жизни помогает значительно снизить риски.

Также рискуют пострадать от сердечно-сосудистых заболеваний люди с ВИЧ — у них такие болезни развиваются на 50% чаще. Ученые связывают это с хроническим воспалением тканей организма, куда проникает вирус. Воспаление вызывает образование бляшек, которые становятся причиной инфарктов и инсультов. У ВИЧ-инфицированных людей они образуются на 10–15 лет раньше, чем у здоровых.

Сердечно-сосудистые заболевания зачастую могут протекать бессимптомно, приводя к инфаркту или инсульту.

Основные симптомы инфаркта — боль или неприятные ощущения в середине грудной клетки, в руках, левом плече, локтях, челюсти или спине. Кроме того, человек может испытывать затруднения в дыхании или нехватку воздуха; тошноту или рвоту; чувствовать головокружение или терять сознание; покрываться холодным потом и становиться бледным. Женщины чаще испытывают нехватку дыхания, тошноту, рвоту и боли в спине и челюсти.

При инсульте появляется сильная головная боль и головокружение, внезапная слабость или онемение в лице, чаще всего с какой-либо одной стороны, руке или ноге, спутанность сознания, становится сложно говорить и понимать речь, нарушается походка и координация, возможна потеря сознания.

Людям, у которых есть диагностированные сердечно-сосудистые заболевания, в жару следует обратить внимание на рацион питания. Желательно исключить из него жирную и тяжелую пищу, свести к минимуму потребление соли и соленых продуктов, отдать предпочтение птице, нежирной рыбе, овощам и фруктам. Также стоит отказаться от алкоголя, избытка кофе, газировки (особенно с высоким содержанием сахара).

Физическую активность тоже лучше ограничить, заменив интенсивные упражнения на прогулки ранним утром и вечером, когда на улице сравнительно прохладно. На даче нельзя полоть грядки, сильно согнувшись и опустив голову. Такая поза нарушает отток крови от головы — может возникнуть резкий подъем артериального давления, вплоть до потери сознания и инсульта. Через каждые полчаса работы стоит делать 15-20-минутные перерывы. Впрочем, все эти рекомендации не будет лишним выполнять и здоровым людям.

Не следует искать спасения в прохладных водоемах — резкий перепад температур может привести к спазму сосудов. Находясь на солнце, стоит надевать головной убор. И, разумеется, держать при себе прописанные врачом лекарства.

Похолодание — тоже не повод расслабляться.

При температурах ниже нуля риск инфаркта повышался на 10%, выяснили шведские ученые. Причина учащения инфарктов, по мнению исследователей, в том, что холодная погода может вызывать сужение артерий, повышая нагрузку на сердце. Кроме того, холодные дни вносят изменения в образ жизни и питание, а зимние праздники часто связаны с избытком алкоголя и жирной пищи. Также зимой люди более подвержены респираторным инфекциям, которые также повышают риск инфаркта.