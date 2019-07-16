Крики в подвале: как убивали Николая II и его семью. ОНЛАЙН

После изъятия ценностей и сжигания одежды трупы были сброшены с шахту. Подручные Юровского попытались обрушить ее гранатами, но добиться желаемого не удалось. Опасаясь, что тела легко можно будет обнаружить, на следующий день большевики вернуться с тем, чтобы извлечь их и перезахоронить в более надежном месте. Войков выдаст Юровскому серную кислоту и лопаты. В ночь на 18 июля процесс будет возобновлен. Однако грузовик наглухо застрянет в грязи. Пришлось прятать тела рядом с дорогой.
Чуть позже следствие белогвардейцев установит исполнителя этого неблаговидного действия – им оказался Петр Ермаков, 16 июля выбранный членами Президиума исполкома Уральского Облсовета в качестве ответственного за вывоз и тайное захоронение представителей убитых членов царской семьи.
Вместе с членами семьи Романовых были преданы мученической смерти доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп и горничная Анна Демидова. Все они добровольно сопровождали государя в ссылке. Из узников «дома особого назначения» выжить посчастливилось лишь камердинеру Терентию Чемодурову, который во время экзекуции находился в тюремной больнице, и 15-летний поваренок Леонид Седнев.
Николай II с наследником АлексеемРИА "Новости"
В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге было совершено одно из наиболее резонансных преступлений XX века. В подвале особняка инженера Ипатьева без суда и следствия были расстреляны представителями советской власти бывший император России Николай II, его супруга Александра Федоровна, их сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Некоторых из них, кто не умер после первых выстрелов, затем добивали штыками. «Газета.Ru» воспроизводит некоторые обстоятельства самой кошмарной ночи в истории российской монархии в формате онлайн.
Николай II с семьей, 1914 годРИА "Новости"