Крики в подвале: как убивали Николая II и его семью. ОНЛАЙН

После изъятия ценностей и сжигания одежды трупы были сброшены с шахту. Подручные Юровского попытались обрушить ее гранатами, но добиться желаемого не удалось. Опасаясь, что тела легко можно будет обнаружить, на следующий день большевики вернуться с тем, чтобы извлечь их и перезахоронить в более надежном месте. Войков выдаст Юровскому серную кислоту и лопаты. В ночь на 18 июля процесс будет возобновлен. Однако грузовик наглухо застрянет в грязи. Пришлось прятать тела рядом с дорогой.