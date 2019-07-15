На игле: какой прок от акупунктуры

30-летняя москвичка скончалась после массажа лица в одном из столичных медицинских центров. В ходе процедуры у женщины начались конвульсии и пошла пена изо рта — прибывшие на место происшествия медики спасти ее не смогли. Криминалисты зафиксировали на лице и туловище москвички многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов. Предположительно, незадолго до визита к врачу она прошла процедуру акупунктуры, которая могла усугубить ее состояние.

Акупунктура, или иглоукалывание — это древнее направление, основанное на представлении, что здоровье и хорошее самочувствие зависят от циркулирования потоков жизненной энергии (ци) по каналам (меридианам) в человеческом организме.

Во время процедур в определенные точки на этих меридианах вводятся тонкие иглы. Таким образом якобы снимаются блоки и восстанавливается течение жизненных сил. Сторонники акупунктуры утверждают, что так можно лечить целый ряд заболеваний.

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Первые тексты об акупунктуре появились в древнем Китае еще за 2500 лет до н. э. Впрочем, идеи о неких активных точках, по-видимому, существовали еще раньше — на кожу «ледяного человека» Эци, погибшего 5000 лет назад, были нанесены около 60 татуировок в виде точек, линий и крестиков. Немецкие специалисты по акупунктуре выяснили, что большинство татуировок соответствовали точкам, которые сегодня используются в иглоукалывании. Они предположили, что отметки поставил древний целитель, чтобы Эци мог сам втыкать себе иглы в нужные места.

В XVII веке акупунктура стала популярна в Европе. Первым европейским врачом, подробно описавшим этот метод, стал Виллем тен Рейне из Голландской Ост-Индской компании. Именно он придумал слово «акупунктура», назвав свой трактат, написанный на латыни в 1683 году, De Acupunctura.

По мере развития медицины, врачи старались истолковать принцип работы акупунктуры более наукообразно, чем выправление энергетических меридианов. В частности, они предполагали, что введение игл прерывает течение электрического тока в организме — или, наоборот, способствует его восстановлению.

К XIX веку акупунктурой заинтересовались и в США. Однако эксперименты не показали достаточной эффективности метода, поэтому широкого распространения он не получил.

В середине столетия из-за конфликтов между Великобританией и Китаем Европа стала отказываться от акупунктуры. Параллельно и в самом Китае было решено отказаться от обучения акупунктуре в Императорском медицинском институте, признав ее методом, тормозящим медицинский прогресс.

Новая волна интереса к иглоукалыванию накрыла мир после 1949 года, когда была провозглашена Китайская народная республика. Председатель Мао Цзэдун ратовал за возрождение традиционной китайской медицины – не только акупунктуры, но и китайского траволечения и других методов. Сам Мао, впрочем, согласно мемуарам его личного врача, китайской медицине не доверял и предпочитал лечиться западными средствами.

В 1971 году во время подготовки к визиту в Китай тогдашнего президента США Ричарда Никсона в республику прибыл журналист Джеймс Рестон. Вскоре у него развился аппендицит, который китайские врачи успешно удалили. Боли в животе, которые развились у него после операции, лечили иглоукалыванием. Вскоре боль действительно прошла, и Рестон, списав это на чудодейственные иглы, принялся всячески нахваливать и превозносить акупунктуру. Это снова привлекло к методу внимание врачей из других стран.

В СССР акупунктура проникла в середине ХХ века.

Официально она была признана в 1957 году приказом Минздрава СССР, а активное применение началось с 60-х годов. Подготовка врачей по иглотерапии активизировалась после приказа МЗ СССР «О дальнейшей разработке метода иглотерапии и внедрении его в практику» в 1971 году. Основной расцвет метода пришелся на 1980-1990 годы. В это время врачи начали проходить профпереподготовку с присвоением квалификации «рефлексотерапевт». Сегодня иглоукалывание прочно укоренилось в физиотерапии и процедуры проводятся не только во всевозможных центрах традиционной китайской медицины, но и в обычных районных поликлиниках.

Эксперименты с попытками лечить акупунктурой различные болезни показывали противоречивые результаты, однако большинство ученых сходились в том, что она эффективна при лечении различных болевых синдромов, от мигрени до фибромиалгии. Уверенные в действенности иглоукалывания, врачи с энтузиазмом осваивали новый метод, а пациенты обращались к ним за помощью.

Механизм действия, впрочем, все так же оставался неизвестен. Ни одна из теорий, которые могли бы объяснить принцип работы иглоукалывания, не была достаточно обоснованной.

Сегодня посвященные акупунктуре исследования исчисляются тысячами. Далеко не все из них, впрочем, проведены достаточно качественно, чтобы им доверять. К 2009 году Кохрейновское сообщество, известное тщательным подходом к анализу данных, выпустило 32 масштабных обзора исследований, которые в 2010 году систематизировал профессор Эдзард Эрнст, ранее практиковавший альтернативные медицинские подходы, но позже убедившийся в их неэффективности.

Действенность акупунктуры в отношении практически каждой болезни, от депрессии до дисменореи, напрямую зависела от качества исследования —

чем более аккуратным и исключающим предвзятость врача и пациента был дизайн, тем меньшую эффективность она показывала.

В 2006 году Эрнст в ходе аналогичного анализа также выявил, что различные осложнения при акупунктуре наблюдались у 7-11% пациентов. В основном это незначительные эффекты, такие, как боль в месте введения игл и небольшие кровотечения. Также известны случаи попадания инфекций в места проколов. Однако встречались и серьезные осложнения, вплоть до смертельных исходов, когда игла, например, повреждала плевральную полость.

С учетом всех данных, единственное, на что оказалась способна акупунктура — обеспечить небольшой обезболивающий эффект. Однако во втыкании иголок ли было дело?

Пролили свет на причины «действенности» акупунктуры эксперименты, в которых иглоукалывание лишь имитировалось, или же иглы вводились не в акупунктурные точки, а буквально куда попало и на разную глубину. Такой подход показал лишь немного меньшую эффективность, чем «настоящая» акупунктура. Увы, в таких экспериментах невозможно добиться двойного ослепления (т. е. когда ни врач, ни пациент не знают, получает пациент плацебо или настоящее лечение), чем можно объяснить некоторую статистическую разницу.

Один из наиболее ярких экспериментов, иллюстрирующих эффект плацебо, поставил в конце Второй мировой войны американский анестезиолог Генри Бичер. Он вводил раненым солдатам физраствор, утверждая, что это — сильное обезболивающее. И солдаты расслаблялись, утверждали, что им становится лучше и боль их не беспокоит.

Обезболивающий эффект от введения игл в тело обусловлен теми же механизмами психики — если человек верит, что та или иная манипуляция должна облегчить его состояние, ему кажется, что ему действительно становится лучше. Тем временем, его состояние может оставаться таким же или даже ухудшаться — речь в данном случае идет о субъективной оценке состояния, а не о клинических показателях. Впрочем, показано, что при эффекте плацебо вырабатываются эндорфины, которые действительно могут в некоторой степени облегчить боль. Нередко приступ боли проходит сам по себе, а пациент списывает облегчение на те или иные манипуляции.

Важно понимать, что терапевтической ценности эффект плацебо не имеет.

В 2017 году онкологи изучили влияние альтернативных методов лечения вроде акупунктуры и гомеопатии на смертность при разных видах рака. В среднем в течение пяти лет адепты альтернативных практик умирали в два раза чаще, чем люди, получавшие нормальное лечение.

Несмотря на свою популярность у врачей, акупунктура остается не более чем экзотическим развлечением, которое не помогает ни от одного заболевания. При попытке лечить с ее помощью серьезные заболевания возможны весьма трагичные исходы, вплоть до летальных.