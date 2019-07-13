Секретные документы: как Красная армия освобождала Вильнюс

Министерство обороны к 75-летию освобождения Вильнюса от немецкой оккупации опубликовало рассекреченные документы о боях за столицу Литовской ССР. Город был полностью очищен от нацистов 13 июля 1944 года в ходе Вильнюсской наступательной операции в рамках крупномасштабной операции «Багратион». Среди опубликованных в специальном разделе сайта ведомства материалов — боевое донесение штаба 3-го Белорусского фронта от 14 июля, в котором сообщалось, что за время боев с 7 по 13 июля советскими войсками было уничтожено 7 тыс. солдат и офицеров противника, 121 орудие, 11 танков и самоходных орудий, 900 автомашин, 18 радиостанций, два железнодорожных эшелона.

Бои в Вильнюсе велись несколько дней. Враг ожесточенно сражался, пытаясь удержать город.

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1-я воздушная армия обеспечивала поддержку с воздуха: штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала железнодорожные эшелоны, живую силу и технику противника. В альбоме ее боевых действий сохранились фотографии колонн отступающих из Вильнюса немцев.

Кроме того, выставлен скан приказа Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина генералу армии Ивану Черняховскому, в котором отмечалось, что «войска 3-го Белорусского фронта в результате пятидневных боев уничтожили гарнизон немцев и освободили столицу Литовской ССР от фашистских захватчиков».

«Сегодня, 13 июля, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам, овладевшим Вильнюсом, — двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий, — сообщалось также в документе. — За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение города. Смерть немецким захватчикам!»

Этим же приказом соединениям и воинским частям, отличившимся в боях за овладение Вильнюсом, было присвоено наименование «Виленских».

5 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР соединения и части, принимавшие участие в овладении городом, были награждены орденами. Соответствующие документы также выложены на всеобщее обозрение. Среди прочих материалов на данную тему — газетные публикации тех дней. Например, в номере «Красноармейской правды» от 15 июля 1944 года боям были посвящены все статьи и заметки, а в материале «Большая тюрьма» рассказывалось об ужасах «нового порядка», установленного фашистами в оккупированном городе. По размещенным в газете иллюстрациям можно сделать вывод, что население радостно встречало бойцов РККА.

«Жители литовской столицы горячо приветствуют храбрых советских танкистов», — гласила подпись к одному из фотоснимков.

После занятия города советские органы госбезопасности провели расследование преступлений немцев против мирного населения. В восьми километрах от Вильнюса, в местечке Панары, фашисты массово истребляли людей в течение трех лет.

Как установила специальная комиссия, отдельные документы которой также представлены в подборке, за три года в Панарах было уничтожено свыше 200 тыс. человек.

В наградном листе на лейтенанта Георгия Череду указывается его подвиг. Гвардии старший техник вез боеприпасы своему батальону, который вел бои на улицах Вильнюса. Не доехав до городской черты, машина попала под обстрел. Однако, несмотря на ранение, Череда сумел доставить бойцам необходимые боеприпасы.

В июне Минобороны опубликовало ранее не известные материалы, касающиеся обороны Брестской крепости. Впервые были обнародованы реальные воспоминания выживших участников ее обороны, записанные после войны, фотокопии секретных боевых донесений и разведсводок, журналов боевых действий, захваченные документы противника, наградные материалы.

Ранее на портале выложили материалы, посвященные снятию нацистской оккупации с Севастополя 9 мая 1944 года. В числе прочих документов в открытом доступе оказались показания пленных представителей вермахта, рассказавших о том, как события Крымской наступательной операции выглядели с их стороны.

Немцы особенно выделяли работу советской артиллерии.

В апреле 2019 года Минобороны сделало достоянием общественности фотографии советских военных, на которых они запечатлены во время парадов на Красной площади в Москве и в других городах. На кадрах представлены как видные полководцы Великой Отечественной войны, так и те, чей пик славы пришелся на более поздние годы. Для проекта были отобраны 24 героя.

В том же месяце были обнародованы архивные документы, посвященные освобождению Крыма от немцев и румын. Часть означенных материалов ранее находилась на секретном хранении и была доступна только специалистам-историкам.