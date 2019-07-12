«16 лет ждали»: запуск «Спектра-РГ» с Байконура. LIVE

«У нас есть сильные люди и мы очень надеемся, что в стране вырастет новое поколение людей, таких же, какие у нас выросли на космических проектах «Квант», «Гранат», ученые мирового класса, — отмечает Сюняев. — Меня сейчас больше волнуют молодые ученые, чем я сам.

И следующее наше поколение ученых может очень вырасти на миссии СРГ. Причем вырасти не только в ИКИ РАН, ГАИШ МГУ, в Москве и Питере, но, как говорится, многим хватит. Ясно, что в миссии будет активно участвовать Казань, так как у них есть наземная поддержка – телескоп в Турции. Мы с нашими германскими коллегами по миссии поделили небо пополам. Мы в свое время выбирали южное, но нам досталось плохое, северное, потому что Россия не вошла в Европейскую южную обсерваторию...».