«16 лет ждали»: запуск «Спектра-РГ» с Байконура. LIVE

Накануне пуска источник «Газеты.Ru» в космической отрасли сообщил, что очередной пуск с пятницы на субботу пришлось перенести из-за некого вопроса к ракете, связанного с тем, что после июньского переноса ракету приходилось увозить со стартового стола. «Говорят, то, что было с ракетой, исправили, все говорят, что все нормально», — сказал «Газете.Ru» Сюняев накануне пуска.
История обсерватории «Спектр-РГ» — это история бесконечных переносов ее пуска: изначально планировалось вывести ее в космос в 2014 году. Обсерватория станет второй в серии аппаратов «Спектр» — первый такой аппарат, «Спектр-Р» с радиотелескопом «Радиоастрон» на борту, был запущен летом 2011 года, на орбите он проработал гораздо дольше назначенного срока, и завершил свою работу лишь в этом году.
Окончательное решение о возможности пуска было принято в субботу утром по итогам доклада технического руководства членам Государственной комиссии.
«У нас есть сильные люди и мы очень надеемся, что в стране вырастет новое поколение людей, таких же, какие у нас выросли на космических проектах «Квант», «Гранат», ученые мирового класса, — отмечает Сюняев. — Меня сейчас больше волнуют молодые ученые, чем я сам.
И следующее наше поколение ученых может очень вырасти на миссии СРГ. Причем вырасти не только в ИКИ РАН, ГАИШ МГУ, в Москве и Питере, но, как говорится, многим хватит. Ясно, что в миссии будет активно участвовать Казань, так как у них есть наземная поддержка – телескоп в Турции. Мы с нашими германскими коллегами по миссии поделили небо пополам. Мы в свое время выбирали южное, но нам досталось плохое, северное, потому что Россия не вошла в Европейскую южную обсерваторию...».
«Сейчас, конечно, идет непростая нервотрепка, но те, кто занимаются запуском – в абсолютном большинстве очень серьезные люди, — говорит Сюняев. — Дело уже не во мне, я – это, так сказать, уже вчерашняя страница. Я могу сказать, что если эта миссия пойдет, если будет хорошо работать спутник, будут хорошо работать приемные станции, и наземные телескопы, важно, чтобы мы научились обрабатывать получаемую информацию быстро, качественно, мы не можем позволить себе ни одной ошибки, потому что тогда наш авторитет резко упадет».
В случае очередного переноса запуска, ждать новой возможности можно через несколько недель, говорит Сюняев. «Это зависит от того, когда можно будет запустить «Протон», когда будут свободны антенны слежения на Байконуре, отмечает он. — Критической ситуации с запуском нет.
Про себя могу сказать, что работать с этой миссией мы начинали в 1987 году, с 2003 года мы ждали 16 лет, и еще подождем три месяца и не умрем. Главное, чтобы у страны были данные и современная орбитальная обсерватория. Для этого должны работать сотни людей – Россия взяла на себя очень большую ответственность».
Накануне пуска научный руководитель проекта «Спектр-РГ» академик Рашид Сюняев, который много лет ждал запуска этой миссии, поделился с «Газетой.Ru» своими ожиданиями и переживаниями от постоянных переносов пуска.
Обсерваторию планировалось отправить в космос еще 21 июня, но тогда старт был в последний момент отменен. Заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов объяснил тогда это решение проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока.
В результате ракету сняли со стартового стола и доставили в монтажно-испытательный корпус. В минувший вторник она была вновь установлена на стартовой площадке.
Значим он не только и даже не столько для самого Роскосмоса, сколько для множества астрономов в России и за рубежом, ведь в космос наконец-то запускается обсерватория «Спектр-РГ», отправки которой ждали много лет, и которая должна вернуть Россию в формальный клуб космических держав, имеющих в космосе активные эксперименты в области фундаментальной науки.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В эту субботу мы предлагаем вам вместе последить за запуском ракеты Протон-М с космодрома Байконур. Этот запуск должен стать самым значимым событием для российской космонавтики в 2019 году.