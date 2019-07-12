Тысячи случаев: от каких видов рака страдают в России

Из всех видов рака в России наиболее распространен рак кожи, сообщает RT со ссылкой на Минздрав.

Среди всех зарегистрированных случаев злокачественных новообразований в 2018 году больше всего было пациентов с раком кожи (кроме меланомы) — 78,5 тыс. случаев.

На втором месте — рак молочной железы (70,3 тыс.).

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Далее идут рак трахеи, бронхов и легких (55,7 тыс.), рак предстательной железы (41,5) и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки (40,1 тыс.).

Реже всего регистрировались такие онкологические заболевания, как рак кости и суставных хрящей (1,3 тыс. случаев), рак губы (2,2 тыс.), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тыс.), рак глотки (5,6 тыс.), рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тыс.).

Всего за прошлый год в России было зарегистрировано 593,3 тыс. новых случаев злокачественных новообразований (без учета посмертной постановки диагноза).

Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году, как сообщалось ранее, зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%.

Коэффициент летальности при раке печени и внутрипеченочных протоков составил 38,4%. При раке пищевода — 29,9%.

При злокачественных новообразованиях в трахее, бронхах и легких умирали 21,9% больных. Также высокой оказалась смертность при раке глотки — 17,3%.

Самые низкие показатели летальности были зафиксированы при раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%, а также при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%).

В целом по стране показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6%.

Всего в 2018 году на диспансерном учете в России состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями.

Ранее также стало известно, что самое высокое значение распространенности злокачественных новообразований (все случаи — и впервые выявленные, и ранее установленные) зафиксировано в Курской области — 3331,1 на 100 тыс. населения.

На втором месте — Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения).

Также высокие показатели распространенности рака зафиксированы в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.

По данным Минздрава, по России показатель за прошлый год составил 2562,1. В министерстве отметили, что за последние десять лет он увеличился на 40%. Однако в ведомстве связали это не только с ростом заболеваемости, но и с улучшением ситуации с постановкой диагнозов. В Минздраве добавили, что также увеличилась продолжительность жизни больных раком.

Кроме того, в России растет заболеваемость раком шейки матки. К 2030 году количество случаев может удвоиться.

«Если ничего не будем делать, то с 2019 по 2030 год количество случаев увеличится до 295 тыс., и погибнут 130 тыс. женщин»,

— отметил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев на заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете Федерации.

Ежегодно в мире регистрируется 528 тысяч новых больных раком шейки матки и 266 тысяч смертей от этого заболевания. Широкое распространение этого заболевания отмечено в развивающихся странах, на которые приходится 78% случаев.

На юге Африки рак шейки матки поражает более 28 женщин на 100 тыс. Для сравнения, в Северной Америке, Канаде, Австралии, Саудовской Аравии и еще нескольких странах всего 6,5 случая на 100 тыс.

В России показатели заболеваемости довольно высокие — 14,7-20,2 случая на 100 тыс. Такие же они, например, в Индии, Казахстане, Республике Чад.

Смертность составляет 4,4–7,1 случая на 100 тыс., как в Мексике или Ливии. Самая низкая смертность от рака шейки матки, менее 2,2 случаев на 100 тыс., в упомянутых выше странах с самой низкой заболеваемостью.

В 2016 году в России было зарегистрировано 16 423 новых случаев рака шейки матки, т.е. на долю этой патологии в структуре заболеваемости женщин злокачественными новообразованиями пришлось 5,3% (5 место). По сравнению с 2006 годом прирост показателя заболеваемости на 100 тыс. женского населения составил 24,28%. В возрастной группе 30—34 лет заболеваемость раком шейки матки была максимальной (23,76%) по сравнению с другими. На ранних стадиях заболевание выявляется у 65,6% пациенток.