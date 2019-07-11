Сладкая угроза: чем опасен шоколад

Ежедневно без вреда для здоровья можно съедать полплитки темного шоколада, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Есть его лучше в первой половине дня, так как это калорийный продукт, в своем составе он содержит вещества, мешающие заснуть.

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11 июля отмечается всемирный день шоколада. Впервые его отметили французы в 1995 году, положив начало празднику. В наши дни тематические мероприятия, связанные с этим днем, проходят во многих крупных городах по всему миру.

«Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом»,

— рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

По словам ученого, есть шоколад лучше в первой половине дня, так как продукт содержит сахар и является калорийным, кроме того в нем есть вещества, обладающие возбуждающим действием –- алкалоиды, которые способны ухудшать процесс засыпания.

В свою очередь врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова отметила, что с точки зрения энергетической ценности молочный и темный шоколад примерно равны.

При этом эксперты сходятся во мнении, что темный шоколад для здоровья человека полезнее, так как в нем выше содержание какао-бобов и, соответственно, больше полезных компонентов.

«Сейчас ведется активное исследование биофлавоноидов, которые содержатся в темном шоколаде. Изучается их положительное влияние на холестериновый обмен, то есть, несмотря на то, что в шоколаде есть жиры, флавоноиды снижают уровень холестерина», — пояснила Ливанцова.

Кроме того, шоколад дает человеку запасы энергии, а также повышает настроение, добавил Буеверов.

По его словам, в лакомстве также есть компоненты, обладающие определенным защитным эффектом для печени.

Противопоказаниями для употребления шоколада, по мнению врачей, являются заболевания поджелудочной железы.

При неумеренном потреблении шоколада также возможен набор массы тела и повышение риска нарушения углеводного обмена. Кроме того, шоколад может вызывать дискомфорт в желудке и вздутие, не стоит забывать и о риске развития кариеса, уточнила Ливанцова.

Также, по мнению ученых из Иллинойского университета в США, шоколад может защитить от диабета. Оказалось, что фенольные соединения, содержащиеся в шелухе какое-бобов, способствуют восстановлению поврежденных митохондрий, блокируют воспалительные процессы, и уменьшают степень накопления жира в адипоцитах — жировых клетках.

По мнению исследователей, потребление веществ экстракта может предотвратить митохондриальную дисфункцию, приводящую к сопротивляемости инсулину. Они предполагают, что фенолы можно извлекать из шелухи для добавления в продукты, повышая их пищевую ценность.

Кроме того, входящие в состав шоколада гидрохиноны в сочетании с цинком замедляют процесс старения.

Немецкие специалисты установили, что в процессе объединения цинка и гидрохинона создается комплекс, имитирующий фермент супероксиддисмутазу. Как отмечается, этот фермент оказывает антиоксидантное действие. При этом в результате метаболизма он может замедлить старение организма.

Также шоколад, возможно, способен оказывать противовирусный эффект благодаря содержащемуся в какао-бобах ресвератролу. Исследователи добавляли данное химическое соединение в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы. В результате стало известно, что высокое содержание ресвератрола в клетках не давало вирусам размножаться на ранних стадиях заражения.

Ресвератрол — это природный антиоксидант, который есть у некоторых растений. С его помощью растения защищают себя от грибов и бактерий.