Тысячи жертв: самое секретное землетрясение в СССР

10 июля 1949 года в окрестностях крупного кишлака Хаит в Таджикской ССР произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5 по шкале Рихтера. Его очаг располагался на глубине около 20 км. Подземные толчки ощущались в этой местности двумя днями ранее, после чего прошли ливни. Как следствие, рыхлая почва на склонах гор пропиталась водой. Это спровоцировало оползень и привело к трагическим последствиям.

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Из-за форшоков — «маленьких» землетрясений, произошедших до главного, — в долине реки Ясман случился обвал. Обрушилось 2,5 млн кубометров рыхлого грунта. По северному склону хребта Тахты в сторону реки Сурхоб были зафиксированы оползни и камнепады. Автодорога Гарм — Хаит оказалась засыпана. Небольшие обвалы имели место в долинах рек Ярхич и Оби Кабуд. В Джиргатальском районе по строениям пошли трещины. Были случаи выпадения углов зданий. В верховьях Хаитского ущелья сейсмическим ударом по вертикальной трещине была отколота часть гранитного купола.

В результате в долину обрушилась огромная масса горных пород и лесса — рыхлой почвы светло-желтого цвета.

close Памятник жертвам землетрясения (10 июля 1949 года) в селении Хаит, Раштского района Памятник жертвам землетрясения (10 июля 1949 года) в селении Хаит, Раштского района Георгий Зельма/РИА «Новости»

По мнению ученых, Хаитское землетрясение, помимо появления массовых обвалов и оползней, вызвало образование грунтовых потоков — «земляных лавин», имеющих промежуточный характер между оползнями и селями. Это произошло по той причине, что в ущелье Оби-Дара-Хауз находились три озера завального типа: одно в верховьях ущелья, площадью 350 тыс. квадратных метров, и два маленьких небольшой глубины.

«Сначала произошло землетрясение 8 июля. Жертвы были, но их было немного, — рассказывал выживший свидетель трагедии Эшони Давлатхуджа. — 10 июля землетрясение повторилось, но с силой, в несколько раз большей. Шум, грохот и скрежет были дополнены ураганным ветром, от которого деревья наклонялись кронами к земле, ломались, а большинство из них было вырвано с корнем. В те несколько минут погибли сотни людей. А чуть позже камни, деревья и земля, смешанные водой реки в вязкую кашу, накрыли Хаит».

Помимо Хаита, практически все постройки были разрушены в 23 населенных пунктах. В эпицентре сила землетрясения достигала 9-10 баллов. Толчки чувствовались настолько, что люди не могли устоять на ногах и падали.

Воспоминания другого очевидца приводятся в книге Батыра Каррыева «Катастрофы в природе: землетрясения»:

«Произошел внезапный вертикальный толчок в сопровождении гула. В одно мгновение все здания в Хаите разрушились. Пыль поднималась от оползней с гор, всю местность заволокла мгла, сразу потемнело. Автомашина, находившаяся на пути от Хаита к Сайроне, была подброшена, а пассажиры выброшены на ходу из кузова в сторону.

Только что приземлившийся самолет У-2 подбрасывало и шатало».

Таджикистанские источники приводят и другие свидетельства, из которых следует, что накануне трагедии тревожную обстановку создавало необычное поведение животных. Петухи громко и часто пели, собаки беспричинно перебегали с места на место и выли, метались и мяукали кошки, чуть ли не беспрерывно кричали ослы, а в ночном небе летали голуби. По словам очевидцев, ощущение от колебаний почвы напоминало выдергивание ковра из-под ног.

«Местность заволокла мгла, — отмечается у Каррыева. – На фоне продолжающегося колебания почвы и беспрерывного гула появился дополнительный звук, похожий на скрежет камней друг о друга, который как бы шел издалека. Он быстро нарастал. Через несколько мгновений возникла громада темного цвета высотой 100-150 метров, быстро движущаяся на село Хаит со стороны ущелья Оби-Дара-Хауз. Этот конгломерат камней, воды и грязи обрушился на спящий Хаит, заживо похоронив под собой 25 тысяч человек. На месте поселка образовался завал шириной один и протяженностью около 20 км. Общее число погребенных пунктов составило 33».

Вот как написала о землетрясении центральная газета республики «Коммунист Таджикистана» в выпуске за 15 июля 1949 года:

«В течение 8 и 10 июля в Таджикистане произошло два сильных землетрясения с эпицентром в горах на расстоянии 190 километров на северо-восток от города Сталинабада.

В Сталинабаде наблюдалось несколько толчков. Наиболее сильный – силою 6,5 балла ощущался 10 июля в 9 часов 43 минуты 11 секунд местного времени. Разрушений в городе не было. Повторные, более слабые толчки, как это обычно бывает после землетрясений, продолжались несколько дней. 12 июля толчки были намного слабее, чем 11 июля. 13 и 14 июля отмечались дальнейшие затухания толчков».

Если верить книге «ТАСС уполномочен… промолчать» Николая Николаева, советские власти приняли решение засекретить катастрофу, чтобы не омрачать 70-летие Иосифа Сталина. В этом материале приводится рассказ некоего водителя Искандера, местного жителя, который во время землетрясения проходил срочную службу в армии, а после демобилизации, не зная о случившемся, пытался вернуться домой:

«В Гарм приехал, а дальше, говорят, нельзя. Было землетрясение, и горы сошлись. В Гарме тоже было много плохих домов. Все боятся и спят в палатках.

На дороге шлагбаум. Никого не пускают ни в Хаит, ни в Джиргиталь. Я до армии пастухом был. Все дороги знаю. Купил на базаре лепешки, кишмиш, воды взял и утром пошел через горы. Вечером пришел, а города нет. Только камни и земля. Ничего не узнаю. Река совсем другая течет. Домов нет, нет лошадей, нет яков, деревьев нет. Даже птиц нет! Я плакал, долго плакал, а потом пошел прямой дорогой в Гарм. Утром пришел к шлагбауму. Меня взяли в милицию. Долго спрашивали. И сказали: все, что видел, — это большой секрет, военная тайна. Я был комсомолец и подписал бумагу, что буду молчать».

В Москве на случившееся в Таджикистане отреагировали достаточно оперативно.

Для помощи пострадавшим из соседних среднеазиатских республик перебросили санитарную авиацию. Кроме того, к месту событий был направлен академик Григорий Гамбурцев, которому давалось указание создать комплексную сейсмологическую экспедицию Института физики Земли АН СССР. Вплоть до распада СССР в Таджикистане работал Гармский геодинамический полигон. На его территории действовали 15 сейсмических станций. Многие жители из пострадавшего района были переселены в Вахшскую долину.