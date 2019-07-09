Энцефалит и уродства: чем опасна ветрянка

Ветряная оспа — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом из семейства герпесвирусов — Varicella Zoster. Болезнь передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с зараженным. Также возможна передача вируса от беременной матери к плоду.

В XVI веке ветряная оспа считалась разновидностью оспы натуральной — отсюда и название.

Однако уже в XVII веке она рассматривалась как отдельно заболевание. В XX веке был выделен и ее возбудитель.

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Ветрянка — одно из наиболее распространенных заболеваний среди детей во всем мире. К 10-14 годам практически все дети приобретают иммунитет, поэтому у взрослых ветрянка встречается редко. Самая высокая заболеваемость ветряной оспой отмечается среди детей 3-6 лет, затем среди детей 1-2 лет и 7-14 лет. Наименьшие показатели заболеваемости среди детей в возрасте до 1 года.

Вирус проникает в организм через слизистые оболочки верхних дыхательных путей и внедряется в эпителиальные клетки слизистой оболочки. Затем попадает в кровь и фиксируется в коже, вызывая характерную зудящую пузырьковую сыпь.

Первые симптомы обычно появляются после 10-21-дневного инкубационного периода и включают лихорадку, недомогание и сыпь. Пузырьки на коже и слизистых постепенно покрываются корочкой, которая исчезает в течение 7–10 дней. Люди остаются заразными до тех пор, пока все поражения не покроются коркой. Заболевание переносится относительно легко, но могут возникнуть серьезные осложнения, включая бактериальные инфекции (воспаление подкожной клетчатки, пневмония) и неврологические осложнения (например, энцефалит), которые могут быть смертельными.

Более высокая заболеваемость и смертность от болезни характерна для новорожденных и лиц с нарушениями иммунной системы.

После инфицирования вирус остается латентным в нервных клетках и может регенерироваться, вызывая вторичную инфекцию — опоясывающий лишай. Это обычно происходит у взрослых старше 50 лет или у людей с ослабленным иммунитетом. Сопровождается болезненной сыпью, которая может привести к необратимому повреждению нерва.

Внутриутробное инфицирование плода вирусом ветряной оспы в течение первых 20 недель беременности может приводить к самопроизвольному аборту, внутриутробной смерти плода или рождению ребенка с синдромом врожденной ветряной оспы, который характеризуется пороками развития конечностей (укорочение, деформация), головного мозга (микроцефалия, гидроцефалия, корковая атрофия) и органов зрения (катаракта).

Однако риск заражения плода во время беременности составляет не более 2% и варьируется в зависимости от срока, поэтому ветрянка у матери не рассматривается как показание к аборту. При этом если женщина заразилась за несколько дней до родов, риск инфицирования плода возрастает до 17%.

Лечение от ветрянки сводится к облегчению симптомов, в случае осложнений оно проводится в стационаре. Комплексное лечение наиболее эффективное и включает в себя диету и применение медикаментов. Постельный режим следует соблюдать в течение всего лихорадочного периода.

Пораженные участки кожи следует обрабатывать дезинфицирующим раствором. Для снижения температуры чаще всего применяется парацетамол. Аспирин и лекарства в состав которых он входит, детям давать не следует — это может вызвать синдром Рея, острое и угрожающее жизни поражение печени и мозга. Применение антивирусных средств оправдано только для недоношенных детей, пациентов с нарушениями иммунной системы и взрослых.

С зудом помогут справиться мази, ванночки с содой и антигистаминные средства.

Осложнения при ветрянке встречаются в 5-6% случаев, в основном у взрослых. 30% осложнений -– неврологические, 20% –- пневмонии и бронхиты, 45% -– местные осложнения (бактериальные поражения кожи и т. п.), сопровождающиеся образованием рубцов.

В частности, может развиться ганглионеврит — поражение нервного узла с прилегающими к нему нервными волокнами.

«У меня при ветрянке началась нереальная икота, по 20 часов в сутки. Невролог предположила, что это осложнение от ветрянки, воспалился блуждающий нерв или мышечные волокна вокруг него», — рассказывает один из пациентов.

Блуждающий нерв — это парный нерв, который идет от мозга к брюшной полости. Он иннервирует органы головы, шеи, грудной и брюшной полостей.

В 1974 году в Японии была создана вакцина от ветрянки. В США вакцинация от ветрянки получила широкое распространение с 1995 года, до этого там были популярны «ветряночные вечеринки», когда родители отводили детей в гости к зараженному ребенку. Однако вакцина с ослабленным вирусом оказалась безопаснее заболевания, которое вызывало осложнения и в отдельных случаях приводило к смертельному исходу.

В России программы иммунизации стали появляться с 2009 года.

Вакцина против ветряной оспы включена в национальный прививочный календарь Австралии, Австрии, рекомендации постоянного комитета по вакцинации Германии, прививочные календари большинства канадских провинций.