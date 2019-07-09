«Умер у Наполеона на руках»: чьи останки откопали в Смоленске

Останки участника Отечественной войны, обнаруженные во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске, могут принадлежать генералу наполеоновской армии Сезару Шарлю Этьену Гюдену де ла Саблонньер, погибшему от тяжелого ранения, полученного в бою у Валутиной горы около деревни Лубино в 20 км восточнее Смоленска 19 августа 1812 года. В ходе работ археологи нашли стенки плохо сохранившегося деревянного гроба, а также гвозди, державшие доски. За 207 лет, прошедших после похорон генерала, крышка гроба провалилась, внутрь попали земля и вода. Из французской литературы известно, что Гюдена предавали земле без мундира и орденов. Предварительно «опознать» его ученые смогли по увечьям, полученным на войне.

The joint team of & archeologists found remains of human body in #Smolensk central park. All the evindence points at General Gudin de La Sabloniиre , but DNA-testing will shed light on the matter. #LopatinskyGarden @Russia pic.twitter.com/CVNBRC5T6e — Smolensk_live (@Smolensk_live) July 9, 2019

Если принадлежность останков подтвердится, во Франции состоится их перезахоронение с почестями.

По словам вице-президента фонда развития русско-французских исторических инициатив Марии Катасоновой, в настоящий момент идет завершающий этап раскопок в Лопатинском саду.

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«Раскопки длились долго – мы искали останки французского генерала Гюдена, одного из ближайших соратников Наполеона, — приводит ее слова РИА Новости. — Он был смертельно ранен в битве при Валутиной горе и по разным источникам – тем, что мы нашли и в России, и во Франции – был захоронен как раз здесь.

И вот нам удалось найти останки, по косвенным признакам, с большой долей вероятности можно сказать, что это генерал Гюден».

До своей гибели Гюден сумел проявить себя во многих кампаниях Наполеона, считаясь одним из любимчиков императора. Как признавался Наполеон, Гюден «давно бы уже получил жезл маршала, если бы можно было раздавать эти жезлы всем, кто их заслуживал».

Его военную карьеру, как и жизнь в возрасте 44 лет оборвал снаряд, выпущенный из русского орудия. Уже в самом начале боя Гюдену оторвало обе ноги. Генерала эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер. Долгие годы могила полководца считалась утраченной. Всего французы потеряли в этом сражении порядка 8,5 тыс. человек.

Показательно, что предварительно «опознать» генерала ученые смогли как раз по повреждениям останков: левая нога у скелета отсутствует, правая – раздроблена.

Как подчеркнул один из организаторов экспедиции французский археолог Пьер Малиновский, «Гюден умер в Смоленске на руках у Наполеона, собственно, Бонапарт и есть последний человек, который видел его живым.

Так что после Наполеона мы первые видим останки этого блестящего генерала, чье сердце похоронено в Пантеоне в Париже».

По приказу Императора Наполеона сердце Гюдена было перевезено во Францию и захоронено на кладбище Пер-Лашез, в гробнице пехотной дивизии, которой командовал Гюден. Его имя занесено в список наиболее чтимых генералов Франции на восточной стороне Триумфальной арки.

«У останков отсутствует левая нога, она обрублена – как раз такое ранение получил генерал и от него он впоследствии скончался. Вторая нога была повреждена, и это тоже видно на останках. Но, естественно, со стопроцентной уверенностью мы сможем утверждать это только после ДНК-экспертизы. Есть прямой потомок генерала Гюдена, у которого можно будет взять анализ, он уже согласился приехать в Москву», — сказала Катасонова.

В советское время над могилой Гюдена возвели основательную танцплощадку. Чтобы добраться до захоронения, археологам пришлось разобрать ее кирпичный фундамент. Многие поколения жителей Смоленска, сами того не зная, танцевали на костях французского генерала.

Между тем прядь волос самого Наполеона продали на аукционе в Фонтенбло за 18 650 евро,

проинформировал actu.fr. Более 200 лет назад император передал ее своему камердинеру Констану Вери, а тот в 1811 году преподнес прядь специалисту по изготовлению париков Мишалону.

Подлинность артефакта подтверждает записка, написанная рукой камердинера: «Здесь вы найдете, мой дорогой друг, прядь волос императора, как я вам обещал. Берегите этот подарок, я никому не хотел его отдавать, несмотря на многочисленные просьбы со всех сторон. Примите заверения в моей искренней дружбе».