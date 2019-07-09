«Пролили кровь»: в Молдавии чествуют союзников Гитлера

Памятный монумент в честь 78 румынских солдат, погибших в годы Второй мировой войны, был открыт под звуки гимна Румынии в селе Стойканы Сорокского района Молдавии, сообщает basilica.ro. Почтить память пособников нацистского режима Адольфа Гитлера, павших в боях с красноармейцами, собрались представители духовенства во главе с епископом Румынской православной церкви Антонием, а также представители румынского уезда Бузэу и военные этой страны. Памятник был воздвигнут при поддержке властей Бузэу, который является побратимом Сорокского района и находится под его опекой.

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«Здесь на румынской земле Стойканы погребены румынские воины, которые перешли Прут в 1941 году, чтобы освободить Бессарабию от советского вторжения.

78 солдат, что покоятся вечным сном на этом кладбище, пролили кровь за мир, свободу и национальные ценности наших потомков. Вечная память»,

— сообщается в тексте информационной таблички.

По другим сведениям, монумент был установлен еще 14 лет назад молдаванами. Сейчас румыны обновили его, сделали табличку и организовали церемонию открытия. История вызвала неоднозначную реакцию в молдавском обществе, где одна часть населения считает румынских солдат освободителями, а другая – оккупантами. Примерно по такому же принципу разделено отношение молдаван к советским войскам.

Интерес Румынии к Стойканам имеет давнюю историю. В селе располагается так называемое кладбище героев румынской армии, где погребены 78 военнослужащих. В начале мая текущего года здесь прошло другое торжественное мероприятие. Как заявил тогда румынский посол в Кишинева Даниел Ионицэ, «румынские солдаты своей жертвой принесли мир в нашу сегодняшнюю жизнь». По его мнению, румынские герои, погибшие на поле боя, боролись за «защиту достоинства, свободы и единства всей нации, за обеспечение нашего будущего и наших детей».

«Наша святая обязанность чтить наших предков, особенно тех, кого пал на поле боя, которые пожертвовали самым дорогим – жизнью»,

— заявил два месяца назад госсекретарь министерства обороны Молдавии Владимир Ильев.

Бессарабия являлась яблоком раздора между РСФСР (впоследствии СССР) и Румынией с первых лет существования советской власти. После Октябрьской революции 1917 года контроль за этой территорией со стороны центра оказался утрачен. Этим воспользовались румынские войска, совершившие интервенцию в регион. Весной 1918-го румынская администрация присоединила Бессарабию к Румынии путем голосования в местном парламенте.

Реакцией на это событие стало создание в Кишиневе и Одессе офицерской организации – комитета «Спасение Бессарабии», действовавшего нелегально. В своей политике подпольщики ориентировались на Вооруженные силы Юга России (ВСЮР) под командованием генерала Антона Деникина и готовили операцию по освобождению региона от румынской оккупации. Активные боевые действия задумывалось начать при подходе к Бессарабии белогвардейских войск.

Была разработана программа борьбы за воссоединение Бессарабии с Россией. Члены комитета планировали проводить яростную пропаганду против присутствия румын в регионе, вербовать новых участников сопротивления, учредить агитационные пункты, которые при появлении частей ВСЮР произвели бы восстание в румынском тылу.

Одновременно антирумынское восстание готовило красное подполье.

Как указывается в научной статье Петра Шорникова «Белые и красные на Днестре: саботаж Гражданской войны?», по предложению деятелей комитета «Спасение Бессарабии» Деникин отдал секретный приказ о том, чтобы все офицеры-бессарабцы или те, кто ранее служил в частях Русской императорской армии, дислоцированных в Бессарабии, явились в Одессу для зачисления в «бессарабские» части Белой армии. Под видом пограничной стражи на линии Днестра создавались кавалерийские отряды. Войска, предназначенные для действий в Бессарабии, были объединены в Днестровский отряд. В воинских частях и среди населения была развернута пропагандистская подготовка Бессарабской операции.

Однако надежда подпольного комитета на белых не оправдалась. Деникин не спешил в Бессарабию, считая это направление незначительным по сравнению с московским. После провала наступления ВСЮР на Москву летом 1919 года надежда комитета на открытие бессарабского фронта против румын окончательно иссякла. Пытаясь выправить катастрофическое положение, Деникин бросил против Красной армии все части, подготовленные белыми для освобождения Бессарабии.

После победы в Гражданской войне большевики не смирились с потерей Бессарабии, присоединение которой румынами не признавалось Совнаркомом и квалифицировалось как аннексия.

На советских картах историческая область вплоть до 1940 года обозначалась как незаконно оккупированная Румынией.

Подписанный 23 августа 1939 года Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, секретный дополнительный протокол к которому разграничивал сферы интересов двух стран в Европе, позволил вернуться к «бессарабскому вопросу». В июне 1940-го года СССР потребовал от румынского правительства Бессарабию и Северную Буковину под угрозой применения военной силы. Председатель Совнаркома Вячеслав Молотов вручил ноту румынскому послу в Москве Георге Давидеску.

«В 1918 году Румыния, пользуясь военной слабостью России, насильственно отторгла от Советского Союза (Россия) часть его территории — Бессарабию — и тем нарушила вековое единство Бессарабии, населенной главным образом украинцами, с Украинской Советской Республикой. Советский Союз никогда не мирился с фактом насильственного отторжения Бессарабии, — утверждалось, в частности, в документе. — Теперь, когда военная слабость СССР отошла в область прошлого,

Советский Союз считает необходимым и своевременным в интересах восстановления справедливости приступить совместно с Румынией к немедленному решению вопроса о возвращении Бессарабии Советскому Союзу».

В заключении выражалась надежда на то, что Румыния «примет предложения СССР» и тем самым даст возможность «мирным путем разрешить затянувшийся конфликт» между странами.

В ответ на послание в Румынии была объявлена мобилизация. В свою очередь, Молотов заявил о готовности РККА перейти румынскую границу. Это предупреждение подействовало на власти Румынии. Оценив обстановку, они согласились выполнить требования СССР. Уже 3 июля в Кишиневе состоялся парад советских войск и народная демонстрация по поводу присоединения Бессарабии к СССР. События возмутили простых румын, способствовали приходу к власти фашистского диктатора Иона Антонеску и усилению влияния Третьего рейха.

2 августа того же 1940 года в Бессарабии была образована Молдавская ССР. Началась ускоренная советизация региона. Однако присутствие СССР в регионе продлилось недолго. Рано утром 22 июня 1941 года Румыния атаковала Советский Союз, нанеся авиаудары по его территории сразу на нескольких направлениях. Одновременного с румынских берегов Дуная и Прута начался артиллерийский обстрел приграничных сел.

Первоначально атакующая сторона не смогла добиться успеха. 24 июня силы РККА уничтожили практически все подразделения румынской армии, нарушившие границу, а авиация предприняла ответный налет. Румыния приступила к занятию Бессарабии после того, как РККА покинула оборонительные рубежи у Прута. Среди прочих населенных пунктов были атакованы Сороки. К середине июля 1941 года румыны и немцы взяли Кишинев, Бендеры и другие крупные города, оставленные красноармейцами.

После 23 июля вся Бессарабия и Буковина перешли под контроль Румынии, а линия фронта переместилась к Днестру.

За период оккупации в молдавских концлагерях погибли около 120 тыс. жителей, в том числе 90 тыс. евреев. 24 августа 1944 года в результате проведения Ясско-Кишиневской операции Красная армия вернула Бессарабию и Северную Буковину. В процессе переговоров с союзниками об утверждении новых послевоенных границ СССР настоял на признании всех своих территориальных приобретений, осуществленных по состоянию на момент нападения нацистской Германии, то есть на 22 июня 1941 года. Так Молдавия окончательно закрепилась в составе Советского Союза.