Опасная доза: сколько можно пить молока

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов. Это количество считается оптимальным, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарью Халтурину.

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«Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от всех причин.

В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным», — отмечает Халтурина.

Ферментированные молочные продукты (йогурты, кефиры, творог, сыр и т.д.), по ее словам, более полезны, чем молоко в чистом виде, потому что не у всех людей есть гены, позволяющие хорошо переносить лактозу. Пожилым людям молоко в чистом виде вообще не рекомендовано. Только в переработанной форме.

«Профилактике саркопении (возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры, приводящего к постепенной потере мышечной массы и силы) могут способствовать содержащиеся в молочных продуктах белки, витамин Д, кальций, масляная кислота и т.д. При отказе от молочных продуктов стоит убедиться, что организм восполняет йод, витамин Д из других источников», — уточняет эксперт.

Как установили испанские специалисты, умеренное потребление молока связано с пониженным риском развития рака, диабета и болезней сердца.

Молоко и молочные продукты содержат множество питательных веществ и обеспечивают организм белками, кальцием, магнием, фосфором, калием, цинком, селеном, витамином А, рибофлавином, витамином В12 и пантотеновой кислотой.

Тем не менее, потребление молочных продуктов в мире снижается, так как их потенциальные преимущества начинают ставиться под сомнение.

Исследователи провели мета-анализ работ, посвященных влиянию молока на здоровье. Как оказалось, молочные продукты не повышают риск смерти. Кроме того, потребление продуктов с пониженной жирностью оказалось связано с уменьшением риска развития метаболического синдрома. Снижался и риск развития диабета 2 типа. Также чем больше в рационе испытуемых было молочных продуктов, тем ниже был риск ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

Более того, умеренное потребление молочных продуктов было связано со снижением риска развития рака толстой кишки и мочевого пузыря.

Также молоко оказалось полезно для беременных женщин — его регулярное употребление положительно сказывалось на массе и длине тела новорожденного, а также на содержании минеральных веществ в его костной ткани в первые годы жизни. А у пожилых людей оно снижало риск развития саркопении и общей слабости.

Защититься от рака с помощью употребления молока, впрочем, вряд ли удастся, отмечает внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«Что касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда», — подчеркнул он.

Тем не менее молоко — очень полезный продукт, являющийся источником полноценного белка, кальция и различных биологически активных соединений, добавил Тутельян.

А вот от фруктовых соков, в том числе свежевыжатых, лучше воздерживаться. Они оказались вредны для здоровья и могут привести к ранней смерти.

Исследователи из Гарварда проследили за жизнью 13,4 тыс. людей, употреблявших различные сладкие напитки. Специалисты сравнили показали смертности среди тех, кто получал в день до 5% калорий из сладких напитков, и тех, кто получал более 10%. Выяснилось, что люди из второй группы имели более высокий коэффициент риска смертности от ишемической болезни сердца.

Причем, как подчеркнули ученые, риск сохраняется и при употреблении стопроцентных соков, поскольку в них все равно преобладает сахар.

«Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен», — уточнили исследователи.