Эпидемия на G20? Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой

Председатель совета директоров государственного Японского банка для экономического сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда, который 29 июня в Осаке принимал участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заболел краснухой. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

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JBIC отказывается сообщать журналистам, с кем еще Маэда успел близко пообщаться.

«Мы не можем разглашать информацию из уважения к людям, с которыми он встречался», — сказал его пресс-секретарь.

61-летний Маэда, по данным телеканала, 1 июля обратился к врачу с жалобой на сыпь. Через день ему был поставлен окончательный диагноз краснуха. В Осаке, где проходил саммит «двадцатки», он также встречался с представителями российских бизнес-кругов и присутствовал на церемонии подписания совместных документов перед заявлением для прессы Путина и Абэ.

В частности, JBIC и российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились об инвестициях в проект по запуску завода по производству метанола в Волгограде.

Краснуха — острая и заразная вирусная инфекция, поражающая в основном детей и молодых людей.

Как правило, она неопасна, но у беременных женщин может спровоцировать серьезные пороки плода.

Вирус краснухи передается воздушно-капельным путем при чихании или кашле инфицированного человека. Человек является единственным носителем вируса краснухи.

У детей болезнь протекает сравнительно легко. Основные симптомы — сыпь, повышение температуры (не выше 39°C), рвота и легкий конъюнктивит. Сыпь, которая появляется в 50-80% случаев, обычно сначала выступает на лице и шее, затем опускается ниже по телу и длится 1-3 дня. Опухшие лимфатические узлы за ушами и на шее являются наиболее характерным клиническим признаком. У инфицированных взрослых людей, чаще у женщин, может развиваться артрит с болями в суставах, который длится обычно 3-10 дней, фарингит, головные боли.

В случае, если инфицирование женщины вирусом краснухи происходит в начале ее беременности, вероятность того, что она передаст вирус плоду, составляет 90%. Это может приводить к выкидышу, мертворождению или тяжелым врожденным порокам развития, известным как синдром врожденной краснухи. Дети с этим синдромом страдают от нарушений слуха, дефектов глаз, пороков сердца и других пожизненных форм инвалидности, включая аутизм, сахарный диабет и дисфункцию щитовидной железы. В случае многих из таких нарушений требуются дорогостоящая терапия, хирургические операции и другие дорогие виды медицинской помощи.

Специфического метода лечения краснухи нет, применяется лишь симптоматическая терапия. Основной способ профилактики заболевания — своевременная вакцинация.

Вакцины против краснухи имеют либо моновалентную форму (вакцина, направленная только на один патоген), либо, чаще всего, комбинированную с другими вакцинами, такими как вакцины против кори (КК), кори и паротита (КСК) или кори, паротита и ветряной оспы (КСКВ).

Реакции на вакцинацию обычно бывают легкими. Они могут включать боль и покраснение в месте инъекции, незначительное повышение температуры, сыпь и мышечные боли. Во время проведения кампаний массовой иммунизации не было выявлено каких-либо серьезных неблагоприятных реакций, связанных с вакциной.

Число стран, где прививка от краснухи входит в национальную программу иммнизации, неуклонно растет. К декабрю 2016 года вакцинация против краснухи была введена в 152 из 194 стран, однако ее охват варьируется в диапазоне от 13% до 99% в зависимости от страны. Число зарегистрированных случаев заболевания краснухой снизилось на 97%, с 670 894 случаев в 102 странах в 2000 году до 22 361 случаев в 165 странах в 2016 году. Синдром врожденной краснухи чаще всего встречается в Африке и Юго-Восточной Азии, где охват вакцинацией находится на самом низком уровне.

Ранее в 2019 году Россия официально получила статус страны, которая победила краснуху.

»Всемирная организация здравоохранения документально подтвердила, что Россия получила статус страны, остановившей передачу краснухи в течение почти трех лет», — отметили в пресс-службе Минздрава.