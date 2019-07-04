Вторая попытка: полетит ли «Метеор» с Восточного. LIVE

360 секунд полет нормальный. Работает третья ступень ракеты.
Есть отделение боковых блоков!
Двигатели работают устойчиво, параметры полета в норме.
Есть отрыв, ракета взмывает в голубое небо космодрома Восточный!
Космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М», к которому относится запускаемый сегодня спутник, предназначен для дистанционного зондирования Земли в интересах оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения научных гелиогеофизических исследований, изучения состояния атмосферы в планетарном масштабе.
Также одной из задач орбитального комплекса является сбор и передача гидрометеорологических данных от автоматических измерительных платформ различных типов (наземных, ледовых, дрейфующих).
В настоящее время в районе старта проведена эвакуация всего персонала, ракета заправлена, от нее отведена мобильная башня обслуживания.
Ранее сообщалось, что запуск спутника «Метеор» с Восточного застрахуют на 4,571 млрд рублей.
Как сообщил в эфире трансляции представитель ЦЭНКИ, в Якутии, в районе предполаемого падения частей ракеты «проведена эвакуация рыбаков и охотников».
Старт намечен на 08:41 мск. Накануне в Якутии специалисты ЦЭНКИ развернули штаб по поиску упавших частей ракеты.
Интерес к запуску связан с тем, что первый такой спутник, «Метеор-М» № 2-1 был утрачен после запуска с Восточного 28 ноября 2017 года – та авария стала одним из самых громких провалов Роскосмоса за последние годы.
Главная цель старта – запуск метеорологического спутника «Метеор-М» № 2-2, разработанного АО «Корпорация «ВНИИЭМ».
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», этим утром мы предлагаем вам вместе последить за важным запуском ракеты «Союз-2.1б», который состоится с нового российского космодрома Восточный.