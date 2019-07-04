Вторая попытка: полетит ли «Метеор» с Восточного. LIVE

Космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М», к которому относится запускаемый сегодня спутник, предназначен для дистанционного зондирования Земли в интересах оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения научных гелиогеофизических исследований, изучения состояния атмосферы в планетарном масштабе.

Также одной из задач орбитального комплекса является сбор и передача гидрометеорологических данных от автоматических измерительных платформ различных типов (наземных, ледовых, дрейфующих).