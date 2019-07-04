Били лежачего: распутано древнейшее убийство

В 1941 году румынские шахтеры нашли в пещере Чокловина человеческий череп. Позднее ученые установили, что возраст находки составляет около 33 тыс. лет и череп принадлежал человеку верхнего палеолита. Также они обратили внимание на две проломленные области в его правой части, но их происхождение было неизвестно. Появились ли они из-за взрывчатки, которой пользовались шахтеры, или они повредили череп инструментами? Возможно, человек из Чокловины погиб при обрушении пещеры? Или же он был убит?

Раскрыть эту тайну взялась судмедэксперт Елена Краниоти из Университета Крита и ее коллеги.

О результатах команда рассказала в журнале PLoS One.

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Сначала исследователи выяснили с помощью компьютерной томографии, что у переломов костей нет признаков заживления — значит, человек погиб вскоре после нанесения травмы. Также они установили, что перелом появился и не посмертно — кости мертвеца более хрупкие, и при повреждении образуются квадратные надломы с острыми краями. Здесь же были трещины, характерные для прижизненной травмы.

Таким образом, стало ясно, что травма головы, по всей видимости, и стала причиной смерти человека из Чокловины. Теперь предстояло выяснить, как он ее получил.

Поперек черепа тянулась длинная трещина, второй перелом был более округлой формы, с утопленными внутрь осколками. По словам Краниоти, сегодня такие повреждения наблюдаются после удара по голове бейсбольной битой. При этом трещины, расходящиеся от этого перелома, доходили до трещины поперек черепа и не распространялись за нее — значит, именно «бейсбольный» перелом был первым.

«Отличительный круговой вдавленный перелом, обнаруженный на правой стороне черепа, является неоспоримым доказательством того, что человека ударили тупым предметом, что напрямую говорит об участии в этом другого человека», — говорит Краниоти.

Расположение фрагментов кости указывает на то, что человек из Чокловины стоял лицом к лицу с нападавшим. Это еще одно доказательство против теории о том, что его погубили обломков обрушившейся пещеры, утверждают авторы.

Затем команда экспериментально воссоздала удар с помощью искусственных черепов, заполненных баллистическим желатином — его физические свойства имитируют плотность и другие характеристики человеческих тканей, в данном случае — мозга. Исследователи проверили несколько сценариев, включая падения, удары камнем и удары бейсбольной битой в разные места черепа. Обнаруженные на черепе человека из Чокловины трещины оказались очень похожи на те, что оставались при ударах по лежащим на земле черепам круглым булавообразным предметом.

«Линейный перелом произошел первым и мог быть результатом падения человека с высоты собственного роста — например, когда он убегал от кого-то, или если его сильно толкнули, когда он стоял на ногах или на коленях», — говорит Краниоти.

По ее словам, второй перелом явно был результатом насилия.

«В современных условиях, если бы мне пришлось определять причину и обстоятельства смерти как судмедэксперту, я бы сказала, что человек умер от черепно-мозговых травм (поскольку мозг также был поврежден ударами) и что это было убийство», — отмечает исследовательница.

Кроме того, так как повреждена правая сторона черепа, убийца, возможно, был левшой — правши чаще наносят удар в левую часть головы. Однако он мог держать предмет, которым бил, и обеими руками.

Без остального скелета невозможно узнать, получила ли жертва смертельные ранения других частей тела, но размеры и местоположение переломов черепа позволяют предположить, что человек умер вскоре после получения травмы головы, подводит итог Краниоти.

Антрополог Стэнли Серафин из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, отмечает, что авторы работы представили «очень убедительные доказательства».

«Это убедительное доказательство межличностного насилия и насильственной смерти более 30 тыс. лет назад среди самых ранних современных людей в Европе», — говорит он.

Учитывая время, когда погиб человек из Чокловины, возникает вопрос о том, убил ли его человек того же вида, или же это был неандерталец, недовольный приходом современных людей на его территорию, отмечает Серафин.

В период смерти человека из Чокловины на территории Румынии была распространена ориньякская культура. Ее представители изготавливали кремневые пластины с ретушью и выемками по краям, скребки, нуклевидные орудия, ловко управлялись с обработкой кости. В это время начали появляться первые произведения первобытного искусства — Венера Гальгенбергская, схематичные контурные рисунки звериных голов, обычно выполняемые на известняковых плитах, наскальные рисунки.