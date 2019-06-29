Смерть в молчании: как не утонуть на отдыхе

По разным данным, каждый год в России тонут от 3 тыс. до 10 тыс. человек. В 2018 году только за два летних месяца в воде погибли более тысячи человек, из них 183 ребенка. Почти все трагические случаи произошли на диких пляжах. Сейчас, летом 2019 года, почти каждый день появляются несколько сообщений об утоплении людей в разных регионах России.

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Самой частой причиной гибели на воде специалисты называют алкогольное опьянение, на его долю приходится около 40% всех случаев утопления. Вторая по частоте причина – излишняя самоуверенность купающихся. Люди переоценивают свои возможности и недооценивают риски, связанные с купанием в водоемах, и это приводит порой к трагическим последствиям.

По данным ВОЗ, чаще всего тонут дети 1-4 лет, на втором месте — дети 5-9 лет.

Особенно высокому риску подвергаются дети, живущие около источников открытой воды, таких как канавы, пруды, ирригационные каналы или бассейны.

Среди более взрослого населения в группу риска входят мужчины — общий показатель смертности от утопления среди них вдвое выше аналогичного показателя среди женщин. Вероятность госпитализации мужчин в связи с несмертельными случаями утопления также выше, чем у женщин. Исследования позволяют предположить, что более высокие показатели утопления среди мужчин связаны с повышенными контактами с водой и более рискованными формами поведения, такими как купание в одиночку, употребление алкогольных напитков перед купанием в одиночку или перемещение на плавательных суднах.

Кроме того, риск утопления повышен у людей, чей заработок связан с рыболовством. В основном это касается стран с низким уровнем дохода.

Также в странах с низким и средним уровнем дохода высока смертность от утопления при наводнениях. Причиной этому — недостаточно развитая система информирования населения и эвакуации.

Гибель от утопления грозит и мигрантам, перемещающимся по воде — часто для этого используются переполненные небезопасные суда без оборудования для обеспечения безопасности. Персонал зачастую не обучен реагированию на несчастные случаи и употребляет алкоголь или наркотики. Так, летом 2018 года лишь за несколько дней у побережья Ливии утонули более 200 мигрантов, направлявшихся в Европу. Маршрут из Африки в Европу через Средиземное море получил печальную известность из-за частой гибели пассажиров — для их переправы идут в ход любые плавсредства, вплоть до плотов и надувных лодок.

Также причиной утопления могут стать проблемы со здоровьем — сердечный приступ или эпилептический припадок, произошедший во время купания. У людей с болезнями сердца выше риск попадания воды в легкие, а само погружение может вызвать аритмию.

Утопление наступает по двум причинам. Когда тонущий пытается дышать или звать на помощь, в его желудок и дыхательные пути попадает большое количество воды, затрудняя снабжение сердца кислородом. Попадая в кровоток, вода приводит к появлению характерного синюшного оттенка кожи. Изо рта и носа пострадавшего выделяется большое количество розовой пены, а дыхание приобретает клокочущий характер.

В некоторых случаях при утоплении происходит спазм голосовой щели. Вода не попадает в дыхательные пути, однако дышать тоже становится невозможно.

В подавляющем большинстве случаев вовремя вытащенные из воды тонущие люди выживают и не имеют осложнений. Если у человека наблюдаются затрудненное дыхание, быстрое сердцебиение, спутанное сознание или измененное состояние психики, понижение или повышение температуры тела, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

В целом, врачи настоятельно рекомендуют обратиться за помощью к специалистам,

если симптомы после утопления «выражены больше, чем после того, как напиток попал не в то горло».

Американский доктор медицинских наук Франческо Пиа, в прошлом спасатель, также отмечает, что тонущие люди ведут себя совсем не так, как принято считать — они не кричат и не бьют руками по воде, а, чаще всего, тонут молча и почти неподвижно.

«За исключением редких случаев, тонущие люди физиологически неспособны позвать на помощь. Дыхательная система человека рассчитана на дыхание. Речь – это ее вторичная функция. Прежде чем речь станет возможной, необходимо восстановить функцию дыхания», — пояснил он в журнале береговой охраны On Scene.

Кроме того, рот тонущего человека находится в основном под водой, и коротких вдохов недостаточно, чтобы набрать полную грудь воздуха и позвать на помощь.

«От начала и до конца, пока действует инстинктивная реакция, тело тонущего человека остается в вертикальном положении, без малейших признаков поддерживающих движений ногами. Если подготовленный спасатель не вытащит его из воды, тонущий человек может продержаться у поверхности от 20 до 60 секунд перед тем, как полностью уйти под воду», — писал Пиа.

Характерные признаки тонущего человека — запрокинутая голова с распахнутым ртом, закрытыми глазами и налипшими на лицо волосами, поверхностное дыхание и попытки перевернуться на спину, движения руками, будто тонущий карабкается по веревочной лестнице. В некоторых случаях тонущие все же действительно способны размахивать руками и звать на помощь, но такой приступ паники, как правило, длится недолго.

И, наконец, если есть подозрения в том, что человек рядом тонет, можно просто его окликнуть, спросить, все ли в порядке. Если человек не реагирует, необходимо его спасать.