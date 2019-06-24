«Самочувствие нормальное»: возвращение космонавтов с МКС. LIVE

Корабль «Союз» с экипажем вернулся на Землю

На Землю вернулся очередной экипаж Международной космической станции, отработавший на орбите полгода. За возвращением космонавта Олега Кононенко, астронавтов Давида Сен-Жака и Энн Макклейн «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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06:38

Приземлившийся экипаж в твитере поздравляет Дмитрий Рогозин, который сообщил точное время посадки — 05.47.50 мск, и напомнил про аварию корабля «МС-10», после которой запускалась эта команда астронавтов.

06:27

Энн Макклейн несут в кресле к палаткам. В них астронавтом переоденут и подготовят к отправке вертолетами. Уже сегодня они окажутся на подмосковном аэродроме «Чкаловский».

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06:19

«Мое третье приземление, опять вертикальное, погода как всегда радует», — сказал Кононенко.

06:17

Показался астронавт Давид Сен-Жак.

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06:11

Улыбка Энн Макклейн говорит сама за себя — проблем с самочувствием нет!

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06:08

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06:05

Олег Кононенко показался снаружи, чувствует себя нормально.

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05:58

Сообщается, что корабль преземлился вертикально.

05:50

К кораблю подлетает вертолет оперативно-технической группы Роскосмоса.

05:48

Есть посадка! На высоте 80 см сработали двигатели мягкой посадки, поднявшие клубы пыли вокруг

05:47

Спуск проходит штатно, высота корабля над Землей порядка километра.

05:36

Есть выход основного парашюта.

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05:34

Корабль вышел на связь, Олег Кононенко доложил, что перегрузка составила 4,4 единиц. «Самочувствие хорошее», — доложил он.

05:31

Над местом посадки барражируют поисковые вертолеты, корабль вошел в плотные слои атмосферы.

05:26

Начинается вход в атмосферу, сообщается, что высота корабля составляет 98 километров.

05:20

Ранее корабль «Союз МС-11» отчалил от модуля «Поиск». На МКС остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

05:12

Возвращение космонавта Олега Кононенко, астронавтов Давида Сен-Жака и Энн Макклейн ожидается в 148 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 05:48 мск.

05:03

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», этим ранним утром мы предалагаем вам вместе последить за возвращением на Землю корабля «Союз МС-11», который доставит на Землю очередной экипаж космической станции.