«Самочувствие нормальное»: возвращение космонавтов с МКС. LIVE

Приземлившийся экипаж в твитере поздравляет Дмитрий Рогозин, который сообщил точное время посадки — 05.47.50 мск, и напомнил про аварию корабля «МС-10», после которой запускалась эта команда астронавтов.
Энн Макклейн несут в кресле к палаткам. В них астронавтом переоденут и подготовят к отправке вертолетами. Уже сегодня они окажутся на подмосковном аэродроме «Чкаловский».
«Мое третье приземление, опять вертикальное, погода как всегда радует», — сказал Кононенко.
Показался астронавт Давид Сен-Жак.
Улыбка Энн Макклейн говорит сама за себя — проблем с самочувствием нет!
Олег Кононенко показался снаружи, чувствует себя нормально.
Сообщается, что корабль преземлился вертикально.
К кораблю подлетает вертолет оперативно-технической группы Роскосмоса.
Есть посадка! На высоте 80 см сработали двигатели мягкой посадки, поднявшие клубы пыли вокруг
Спуск проходит штатно, высота корабля над Землей порядка километра.
Есть выход основного парашюта.
Корабль вышел на связь, Олег Кононенко доложил, что перегрузка составила 4,4 единиц. «Самочувствие хорошее», — доложил он.
Над местом посадки барражируют поисковые вертолеты, корабль вошел в плотные слои атмосферы.
Начинается вход в атмосферу, сообщается, что высота корабля составляет 98 километров.
Ранее корабль «Союз МС-11» отчалил от модуля «Поиск». На МКС остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.
Возвращение космонавта Олега Кононенко, астронавтов Давида Сен-Жака и Энн Макклейн ожидается в 148 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 05:48 мск.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», этим ранним утром мы предалагаем вам вместе последить за возвращением на Землю корабля «Союз МС-11», который доставит на Землю очередной экипаж космической станции.