Холера и энцефалит: чем опасен океан

Даже десятиминутное плавание в океане меняет микробиом кожи и повышает вероятность развития инфекций, выяснили исследователи из Калифорнийского университета. Об этом они рассказали на конференции Американского сообщества микробиологов в Сан-Франциско.

Реклама

Многие биологические процессы в организме человека связаны с микроорганизмами, колонизирующими тело человека. В среднем на коже здорового человека имеется 1014 микроорганизмов, что в 10 раз больше количества собственных клеток организма. Это бактерии, дрожжи, бактериофаги и вирусы, а также микроорганизмы, участвующие в формировании иммунитета и усвоении питательных веществ.

Микробные сообщества, населяющие разные участки кожи, создают своеобразные экологические ниши, которые помогают в профилактике болезней или, наоборот, способствуют их развитию.

Например, некоторые бактерии ограничивают рост других микроорганизмов с помощью элементов кожного жира. Такой механизм ограничивает развитие таких условно патогенных бактерий как золотистый стафилококк. При этом значительные изменения в составе микробного сообщества кожи связаны с неинфекционными заболеваниями, например с атопическим дерматитом, псориазом и угревой сыпью.

Таким образом, кожа защищает организм от воздействия загрязненной воды не только физически, но и иммунологически, поясняют авторы работы.

«Недавние исследования показали, что микробиомы кожи человека играют важную роль в функционировании иммунной системы при локальных и системных заболеваниях и инфекциях, - говорит Мариса Чаттман Нильсен, ведущий автор исследования. — Здоровый микробиом защищает хозяина от воздействия патогенных микробов».

Ранее уже была установлена связь между плаванием в океане и подверженностью инфекциям, а также ухудшением качества воды на многих пляжах из-за сточных вод и ливневых стоков. Недавние исследования показали, что изменения в микробиоме кожи могут сделать человека восприимчивым к инфекции и повлиять на состояние его здоровья. Воздействие загрязненной воды может вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы, инфекции ушей и кожи.

«Наши данные впервые показывают, что воздействие воды в океане может повлиять на состав микробиома кожи человека, — говорит Нильсен. — Во время купания вода смывала с кожи естественные для нее бактерии и привносила бактерии из океана».

Исследователи нашли на одном из местных пляжей девять добровольцев, которые не пользовались солнцезащитным кремом, не принимали антибиотики в последние полгода, редко плавали и не мылись в последние 12 часов. Они взяли пробы микробиома кожи участников перед тем, как те зашли в воду, сразу после десятиминутного купания, а затем через шесть и 24 часа после погружения в воду.

До купания микробиом всех участников различался, однако после него их кожа оказалась заселена похожими бактериями, составом отличавшимися от первоначальных. Спустя шесть часов микробиом кожи начинал возвращаться в норму, спустя 24 часа ему это почти удавалось. У всех добровольцев этот процесс протекал с разной скоростью.

Ученых насторожило то, что на кожу добровольцев попали вибрионы — род бактерий, насчитывающий около 40 видов. Их численность спустя шесть часов оставалась довольно высокой. Впрочем, через 24 часа они присутствовали только у одного участника.

Среди вибрионов есть бактерии, вызывающие заражение крови, острые воспалительные заболевания, энцефалиты и менингиты. Однако исследователи не устанавливали конкретные виды вибрионов, заселивших кожу добровольцев.

«Хотя многие виды вибрионов не являются патогенными, тот факт, что мы обнаружили их на коже добровольцев после плавания, предполагает, что среди них могут оказаться и патогенные», — поясняет Нильсен.

Доля вибрионов, обнаруженных на коже добровольцев, более чем в 10 раз превышала долю в пробе океанской воды, что свидетельствует об их особой тяге к коже человека.

Ранее специалисты из Университета Юты установили, что ежедневный прием душа ослабляет иммунную систему человека и делает организм более уязвимым.

По словам ученых, слишком частый прием душа разрушителен для микробиома. При этом исследователи не призывают к полному отказу от душа, рекомендуя просто быть умеренными в гигиене.