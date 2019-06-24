«Я полон оптимизма»: есть ли жизнь на Марсе

Сенсационное сообщение о зафиксированном выбросе метана на Марсе, которое прозвучало в конце прошлой недели, оказалось вовсе не выдумкой. Обнаружение метана подтвердили в NASA, сообщив что 21 миллиардная доля –

рекордное содержание метана в атмосфере Марса за всю историю марсохода Curiosity.

Открытие было сделано при помощи лазерного спектрометра, входящего помимо еще двух приборов в состав инструмента Sample Analysis at Mars (SAM) на борту марсохода. В NASA подтвердили, что важность открытия связана с возможным биогенным происхождением метана, хотя он также может получаться путем взаимодействия горных пород с водой.

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В составе приборов марсохода нет тех, что могли бы дать ответ – имеет ли метан биогенное происхождение, а также находится ли его источник где-то рядом, или в другом районе планеты.

«С помощью наших нынешних измерений мы не можем сказать, биологический или геологический источник у метана, а также древний он или современный», — заявил разработчик SAM в Центре космических полетов им. Годдарда NASA Пол Махаффи.

В свете этого незапланированного открытия команда марсохода организовала дополнительный эксперимент на выходные, результаты которого еще не известны. Любой результат – положительный или отрицательный – добавит новые сведения о сложной природе метановых выбросов на Марсе.

В NASA заявили, что ученым требуется дополнительное время для анализа полученных результатов и проведения новых измерений. Также им требуется время на дополнительные наблюдения при помощи европейского марсианского зонда Trace Gas Orbiter, который также ищет следы метана в атмосфере Марса.

«Совместные наблюдения с поверхности и с орбиты способны помочь ученым установить источники газа на планете и понять, как долго они действуют на ней. Это поможет объяснить, почему так разнятся наблюдения метана при помощи TGO и марсохода Curiosity», — говорится в сообщении NASA.

В интервью «Газете.Ru» заместитель директора ИКИ РАН Олег Кораблев, один из научных руководителей миссии «ЭкзоМарс-TGO», подтвердил, что российские ученые постараются обнаружить источник выброса при помощи отечественного прибора ACS на борту спутника TGO.

«Мы посмотрим наши данные за эти выходные, за прошлую неделю у нас было девять измерений, — заявил Кораблев, согласившись с важностью сделанного американцами открытия. – Сам факт подтверждения этого выброса был бы большим достижением. Если был такой выброс, то должны быть видны его остатки, и я полон оптимизма. У нас чувствительность очень высокая, и возможно, мы зафиксируем остатки этого выброса в растворенном виде.

Большой вопрос, куда метан девается после этого в атмосфере».

О том, что марсоход NASA Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, на днях сообщила газета The New York Times. Обращал на себя внимание тот факт, что обычно о подобных открытиях первыми сообщает NASA или ученые в научном журнале. В этот же раз утечка произошла в СМИ.

Открытие было сделано во время измерений уровней метана на поверхности Марса. Curiosity «унюхал» 21 частицу метана на миллиард, в три раза больше, чем в 2013 году. Это не первый случай, когда исследователи обнаружили следы метана на Марсе, но на данный момент он был обнаружен в самой высокой концентрации в ходе миссии марсохода.

Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле — он образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи намерены узнать, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Гипотетически, газ мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты.

Более того, подобная находка может свидетельствовать о том, что жизнь на Марсе, благодаря которой образовался метан, может присутствовать на планете прямо сейчас — в пользу этого говорит тот факт, что,

если бы метан образовался давно, то уже распался бы на составные элементы.

Руководители миссии на Земле запросили дополнительные данные, чтобы свериться и выяснить, действительно ли зафиксированы такие высокие концентрации. Однако метан может вырабатываться и без живых организмов.

Не исключено, что он попал в атмосферу из подземных залежей через небольшие трещины в земле.

Интрига с обнаружением метана в атмосфере Марса усилилась минувшей весной, когда аппарат Trace Gas Orbiter проводил аналогичные замеры, но концентрация метана в кратере Гейл оказалась настолько мала, что предыдущие данные, показывавшие более высокие значения, ученые списали на ошибку в расчетах.

Кроме того, если метан обнаружен на поверхности, но не при дистанционном зондировании, это может свидетельствовать в пользу гипотезы о поступлении газа с небольшими локальными выбросами из грунта.

Марсоход Curiosity был доставлен на Марс 6 августа 2012 года. Его задачей было выяснить, существовали ли на Марсе подходящие для жизни условия, собрать подробные данные о климате и геологии Марса и подготовиться к высадке на Марс человека.