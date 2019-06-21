Свечи и пляски: как празднуют летнее солнцестояние

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году. На широте Москвы Солнце взошло в 03:46, а сядет в 21:19. Так, продолжительность светового дня составит 12 часов 33 минуты.

В день солнцестояния светило поднимается в полдень на максимальную высоту над горизонтом и находится там некоторое время.

В течение 24 часов Солнце описывает самую большую дугу на небе, вставая на северо-востоке и заходя на северо-западе. Затем световой день начинает убывать.

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День летнего солнцестояния во многих странах до сих пор остается поводом для праздника. В Великобритании тысячи человек встречают рассвет после самой короткой ночи в Стоунхендже — если стать здесь в правильном месте, то можно увидеть, как солнце поднимается над одним из холмов, и свет падает через одну из арок сооружения, построенного более 4000 лет назад.

Солнцестояние — и летнее, и зимнее — важный момент для язычников. Если летом оно оказывается временем для радости и ощущения благодати, то зимой оно воспринимается как этап перерождения солнца для нового года.

В Латвии еще с языческих времен в честь летнего солнцестояния дома украшают дубовыми и цветочными гирляндами, жители плетут венки. На двери вешают крапиву и чертополох, чтобы отпугнуть злых духов. Также защитой от нечисти считаются традиционный сыр с тмином и пиво.

Главное в празднике — ночные гулянья на природе. С наступлением темноты разжигается большой костер, через который, взявшись за руки, прыгают самые смелые.

В Швеции и вовсе по случаю праздника многие берут отпуска — на целых пять дней — и уезжают за город.

Там жители танцуют вокруг шеста, украшенного цветами, плетут венки, распевают песни и устраивают пикники.

В Австрии в ночь летнего солнцестояния на склонах Тирольских Альп зажигаются огни. Подготовка к этому ритуалу начинается за неделю или две до солнцестояния. Часто погодные условия сильно затрудняют установку конструкций из свечей, но поскольку люди занимаются этим добровольно, подготовка огней сильно сближает народ. Такая традиция отходит к истории. Когда-то язычники использовали огни на холмах для связи с другими деревнями или проведения обрядов.

В 1796 году регион находился под угрозой вторжения наполеоновских войск, и тогда тысячи добровольцев зажгли огни на холмах. Несмотря на то что независимость Тироля впоследствии длилась недолго, вторжение было сорвано. И спустя более 200 лет тирольцы продолжают чтить традиции своих предков и помнить освобождение народа от французской армии.

Ранее жители северного норвежского острова Соммарей объявили о желании сделать свою территорию зоной без времени с приходом летнего солнцестояния. На территории острова полярный день длится с 18 мая по 26 июля — целых 69 дней.

Именно на этот период времени островитяне намерены лишить себя жизни по часам, по которым живут их сограждане в остальной части страны.

«Тут постоянно дневной свет, и мы живем соответствующим образом, — пояснил житель острова Кьелл Уве Хвединг. — В середине ночи, которой горожане могут называть 2 часа ночи, вы можете заметить детей, играющих в футбол, людей, красящих свои дома или стригущих свои лужайки, или подростков, собирающихся купаться».

По сути жители давно привыкли вести жизнь летом и зимой, не отсчитывая часов. А теперь они решили сделать это на официальном уровне. На днях жители собрались в здании городского муниципалитета, чтобы подписать петицию об образовании «зоны вне времени», а активист Хвединг встретился в одним из членов норвежского парламента и передал ему подписи местных жителей, собранные за принятие такого решения.

«Для многих из нас закрепление этого на бумаге просто будет означать формализацию того, что мы и так практикуем многими поколениями», — заявил Хвединг.

Островитяне хотят отказаться от привычных часов открытия различных заведений,

ввести гибкий график обучения в местной школе и рабочие часы.

Главным источником дохода для островитян являются рыбная ловля и туризм, при этом на острове проживают всего чуть больше трехсот человек. По словам Хвединга, многие местные жители, в том числе женщины, целыми днями проводят в море и не пользуются часами.