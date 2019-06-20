Пугающие данные: куда исчезают Гималаи

Ледники на Земле тают как никогда быстро – Гренландия, Арктика, Антарктида – эти регионы все чаще звучат в новостях в контексте изменения мирового климата. Однако количественно оценить эти процессы порой бывает затруднительно из-за того, что у климатологов под рукой нет того объема наблюдательных данных за прошлые десятилетия, какой накоплен за последние годы.

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Американские исследователи решили это проблему, обратившись к нетрадиционному источнику –

данным, собранным американскими спутниками-шпионами на протяжении последних четырех десятилетий.

Они позволили довольно точно оценить темпы таяния ледников в районе Гималаев – высочайшей горной системы на Земле. Результаты поразили ученых – выяснилось, что за последние 40 лет темпы таяния ледников в этом регионе удвоились. Если говорить в абсолютных величинах, то, начиная с 2000 года толщина ледников там уменьшается со скоростью примерно полметра в год. По словам ученых, причина наблюдаемого феномена банальна – глобальное изменение климата.

«Из этого исследования мы действительно наглядно наблюдаем ясную картину того, как меняются гималайские ледники», — пояснил Джошуа Маурер из Обсерватории Ламонта-Доэрти, США, автор исследования, опубликованного в журнале Science Advances.

В 1970-80 годы в США действовала разведывательная спутниковая программа Hexagon. В рамках этой программы на околоземную орбиту было выведено 20 фотографических спутников видовой разведки KH-9 размером с автобус для съемок интересующих американских военных частей Земли – как правило, за «железным занавесом».

В наши дни спутники-шпионы и аппараты, снимающие поверхность Земли в коммерческих целях, благодаря развитию электроники получают и передают отснятые данные в цифровом формате по радиоканалам. В разгар же Холодной войны техника не позволяла бесконтактного способа передачи данных, и весь отснятый материал приходилось физически возвращать на Землю (российские военные спутники еще до недавнего времени использовали подобную устаревшую методику).

NASA

Спутники-шпионы снимали нужные участки Земли и хранили снимки на борту в длинных мотках фотопленки длиной в несколько километров, которая затем сбрасывалась в специальных капсулах на Землю, и перехватывалась в атмосфере специальными военными самолетами.

Снятые за годы противостояния с СССР материалы в США были рассекречены еще в 2011 году и оцифрованы Американской геологической службой в интересах научного сообщества. На этих снимках, помимо интересовавших США военных объектов оказался и регион Гималайских гор. Сравнив обилие ледникового покрова в этом районе с данными современных снимков NASA и Японского космического агентства, ученые Колумбийского университета увидели, как регион изменился за последние десятилетия. Анализу подверглось состояние 650 ледников, расположенных на протяжении 2000 километров.

Сравнительный анализ показал, что таяние ледников наблюдалось и во второй четверти XX века — в период с 1975 по 2000 год в регионе таяло порядка 4 млрд тонн ледников ежегодно. Однако эта картина кардинально поменялась на рубеже веков –

начиная с 2000 по 2016 год скорость таяния ледников вдруг удвоилась и составила 8 млрд тонн в год.

«Чтобы оценить масштабы, 8 миллиардов тонн льда это 3,2 миллиона олимпийских бассейна в год», — пояснил Маурер масштабы явления. При этом таяние ледников происходит неравномерно, отмечает ученый.

«Больше всего льда ледники теряют на малых высотах, и это те области, где происходит максимальное утончение, — пояснил он. – Некоторые из этих зон теряют по 5 метров в год».

Среди научного сообщества ведутся дебаты по поводу основных причин, способствующих ускоренному таянию ледников в этом регионе. Среди них назывались изменения в режиме осадков и сажа, осаждающаяся на снежном покрове из-за промышленных выбросов.

Однако, проанализировав последние данные, американские ученые стали уверены – хотя указанные причины вносят свой вклад в наблюдаемый процесс, основная причина – повышение средних годовых температур в регионе.

«Тот факт, что мы видим похожую картину утраты льда в стольких ледниках в таком обширном и климатически сложном регионе, говорит о том, что необходимо некое общее воздействие, оказывающее влияние на все ледники одинаковым образом», — пояснил ученый.

По словам авторов исследования, ускоренное таяние гималайских ледников будет иметь возрастающее воздействие. В короткой перспективе оно грозит учащением наводнений в регионе.

Что касается долгосрочных прогнозов, то могут пострадать миллионы людей, живущих в регионе, жизнедеятельность которых связана с земледелием и использованием стекающих с гор рек.

«На протяжении жизни лишь одного поколения темпы таяния удвоились, и эти ледники сейчас ускорили свое сокращение. Почему это важно? Потому, что, когда лед иссякнет, некоторые из крупнейших рек в Азии потеряют источник воды, который заставляет их течь засушливым летом, когда вода становится наиболее ценной. Без горных ледников засухи окажутся ужасными для миллионов зависимых от воды людей, живущих вниз по течению», — пояснил Хамиш Притчард из Антарктического управления Великобритании.