«Китовая тюрьма»: что сделают с косатками

Косаток и белух начнут выпускать из «китовой тюрьмы» в Приморье до конца текущего месяца. По словам неназванного источника в Тихоокеанском филиале НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), на который ссылается РИА «Новости», из бухты Средней животных перевезут на автомобилях и речным транспортом на расстояние примерно 1800 км к месту выпуска в Охотском море. Путешествие «узников» продлится около шести дней. В дороге косаток и белух будут сопровождать 70 специалистов – это ученые, тренеры, ветеринары и обслуживающий персонал.

Во время перевозки в специальной ванне состояние каждого из животных проконтролируют два члена команды.

Как сообщается, при разработке маршрута и деталей транспортировки учитывались предложения команды Жана-Мишеля Кусто, одного из самых активных на планете сторонников закрытия «китовой тюрьмы». Большинство томящихся «за решеткой» особей – молоды, что повышает их шансы перенести предстоящие нагрузки. Вместе с тем они мало приспособлены к выживанию в природе.

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«Преимущество, которое у нас есть, это то, что эти животные находились в неволе достаточно короткий период времени», — отмечал Чарльз Виник из команды Кусто.

Если верить главе Минприроды Дмитрию Кобылкину, до конца 2019 года дальневосточные косатки могут быть включены в Красную книгу России. По словам чиновника, такая цель стоит, и необходимые работы ведутся.

Косаткам и белухам придется заново адаптироваться к условиям жизни в естественной среде. Члены научного консилиума уже приступили к обсуждению соответствующей программы, которая позволит облегчить для животных сложный процесс. Особям установят спутниковые метки, чтобы иметь возможность наблюдать за ними на воле.

Как сообщил ответственный секретарь консилиума Вячеслав Бизиков, животные будут выпускаться группами с учетом сложившихся между ними социальных связей в период с июня по октябрь 2019 года.

«Все животные до выпуска пройдут дополнительное ветеринарное обследование», — подчеркнул он.

Между тем один из самых известных представителей российского шоу-бизнеса среди тех, кто вместе с рядом зарубежных коллег подписал в марте письмо российским властям, музыкант Илья Лагутенко, настроен по отношению к освобождению косаток и белух весьма скептически.

«Я так понимаю, история еще не закончилась и, по-моему, никогда не закончится, к большому моему сожалению», — посетовал он.

«Китовая тюрьма» приобрела широкую известность в октябре прошлого года – после сообщений Greenpeace о подготовке 13 косаток к продаже в Китай. 11 из них содержались в «Центре передержки морских млекопитающих» в бухте Средняя, где также томились 90 белух. Все они должны были достаться владельцам дельфинариев и океанариумов.

К изучению дела подключились Генпрокуратура и Следственный комитет. Со стороны Росрыболовства и компаний, отлавливающих диких животных, были выявлены серьезные нарушения. Так, белухи не достигли половой зрелости, а косатки оказались детенышами. Все они содержались в тесноте, страдали от грязи и льда. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Опираясь на полученные данные, сахалинский суд запретил вывозить животных из бухты, однако позже ограничительная мера была снята. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, распределявшие квоты на отлов косаток и белух.

Спасти животных призывали знаменитости по всему миру. На ситуацию отреагировало руководство России. 22 февраля 2019 года президент Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных.

В конце мая глава компании-отловщика Алексей Решетов заявил об отказе отпускать пойманных косаток и белух, поскольку они являются «его собственностью».

Данное заявление бизнесмен сделал по итогам заседания суда, на котором было отклонено ходатайство о возвращении искового заявления от сахалинских экологов о выпуске животных из «китовой тюрьмы».

В Кремле слова Решетова восприняли с удивлением, но признали, что частично поручения Путина в Приморье не выполняются.

«Мы имеем в виду сейчас, скажем так, освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом», — говорил пресс-секретарь Дмитрий Песков.