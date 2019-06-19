«Вне времени»: норвежский остров хочет жить без часов

Жители северного норвежского острова объявили о желании сделать свою территорию зоной без времени. Как передает CNN, такое решение объявили жители острова Соммарей,

на территории которого полярный день длится с 18 мая по 26 июля — целых 69 дней.

Именно на этот период времени островитяне намерены лишить себя жизни по часам, по которым живут их сограждане в остальной части страны.

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«Тут постоянно дневной свет, и мы живем соответствующим образом, — пояснил житель острова Кьелл Уве Хвединг. — В середине ночи, которой горожане могут называть 2 часа ночи, вы можете заметить детей, играющих в футбол, людей, красящих свои дома или стригущих свои лужайки, или подростков, собирающихся купаться».

По сути жители давно привыкли вести жизнь летом и зимой, не отсчитывая часов. А теперь они решили сделать это на официальном уровне. На днях жители собрались в здании городского муниципалитета, чтобы подписать петицию об образовании «зоны вне времени», а активист Хвединг встретился в одним из членов норвежского парламента и передал ему подписи местных жителей, собранные за принятие такого решения.

«Для многих из нас закрепление этого на бумаге просто будет означать формализацию того, что мы и так практикуем многими поколениями», — заявил Хвединг.

Островитяне хотят отказаться от привычных часов открытия различных заведений,

ввести гибкий график обучения в местной школе и рабочие часы.

Главным источником дохода для островитян являются рыбная ловля и туризм, при этом на острове проживают всего чуть больше трехсот человек. По словам Хвединга, многие местные жители, в том числе женщины, целыми днями проводят в море и не пользуются часами.

По этой причине гости острова, въезжающие на него по дороге через мост, видят на нем не традиционные висячие замки, а часы, которые местные жители вешают, чтобы высказать свое особое отношение ко времени.

Остров имеет площадь 0,9 квадратного километра, он омывается норвежским морем. Остров находится в западной части коммуны Тромсе и является популярным местом отдыха туристов, привлекаемых его песчаными пляжами и красивыми пейзажами. Первое поселение на острове появилось в районе 1900 года.

Недавно участники международной группы ученых из Бирмингемского университета (Британия) и Университета Монаша (Австралия) показали, что люди, привыкшие поздно ложиться спать и поздно пробуждаться, могут относительно просто изменить свои жизненные ритмы, время пробуждения, пищевые предпочтения и уровень стресса.

В исследовании, опубликованном в журнале Sleep Medicine, ученые показали, что сдвинуть биологические часы на два часа вперед без ущерба для продолжительности сна вполне реально без применения фармацевтических средств.

Для решения этой задачи желающим понадобится порядка трех недель, однако результат будет того стоить, уверены авторы исследования — у человека снизится уровень стресса и депрессии, а также сонливость в дневное время.

«Результаты нашего исследования показали возможность простого нефармацевтического воздействия на «сов», снижения негативных факторов психического здоровья и вялости, равно как и сдвига времени наилучшей производительности человека», — пояснил автор исследования доктор Элис Фейсер-Чайлдс из Университета Монаша.

Всего в эксперименте участвовали 22 здоровых человека, которых принято называть совами — привыкшие ложиться спать в 2.30 ночи, а просыпаться — в одиннадцатом часу утра. На протяжении трех недель их просили выполнять несколько важных требований:

— Вставать на 2-3 часа раньше обычного и максимально освещать по утрам комнату уличным светом.

— Ложиться спать на 2-3 часа раньше обычного и минимизировать освещение вечером.

— Сохранять новый режим сна и бодрствования как в рабочие, так и в выходные дни.

— Стараться завтракать вскоре после пробуждения, обедать каждый день в одно и тоже время, воздерживаться от ужина после 19 часов.

Результаты показали не только сдвиг биологических ритмов испытуемых, но и улучшение когнитивных способностей, физического состояния по утрам и сдвиг пика работоспособности с вечера на обеденное время.

По мнению ученых, риск более ранней смерти может определяться различными факторами, причиной которых является рассинхронизация между внутренними (циркадными) ритмами человека и отклонениями в поведении, связанными с социальными обязательствами человека и его рабочим ритмом.