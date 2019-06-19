«Благодаря Петлюре»: рабочих превратили в героев Украины

В Киеве осквернили очередной монумент советского периода. Памятник сражавшимся за советскую власть рабочим завода «Арсенал», располагающийся на одноименной площади, отныне посвящен «защитникам украинской государственности». Об этом свидетельствует специальная табличка, установленная на постаменте вместо старой советской. Инициатором акции выступило недавно созданное движение «Гідність нації» («Достоинство нации») под руководством известного на Украине организатора лиги смешанных единоборств (ММА) Владимира Тесли, которому приписывают связь с криминальным миром, где он якобы известен под кличкой Француз.

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Как утверждается в тексте на памятном знаке, «22 февраля 1918 года украинскими военными под начальством Симона Петлюры и Евгена Коновальца был подавлен коварный московско-большевистский мятеж на заводе «Арсенал» против украинской государственности». Далее на табличке приводится изречение Петлюры:

«Дело получения украинской государственности – это дело нации украинской, а не какого-то класса или партии».

В свою очередь, существовавшая ранее на монументе надпись гласила: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! В пятую годовщину Октябрьской революции пленум Киевского горсовета отмечает особые заслуги перед пролетарской революцией киевского «Арсенала», первого завода, выступившего в Киеве с оружием в руках в октябре 1917 года за власть Советов».

В своем видеозаявлении активисты отметили, что «ни киевской власти, ни государственной не хватило ни средств, ни воли что-то сделать со стопроцентным коммунистическим памятником на Арсенальной площади».

«Советская символика, открыто большевистский текст – давно запрещенные вещи можно было спокойно увидеть в центре города. Однако наконец-то небезразличная громада сама определила судьбу монумента», — подчеркнул Тесля.

Помимо военных в акции приняли участие представители духовенства, которые провели службу и освятили памятный знак.

Памятник рабочим «Арсенала» представляет собой горную пушку, установленную в 1923 году на постамент из красного гранита, оставшийся от снесенного петлюровцами пятью годами ранее монумента полковнику Войска Запорожского Ивану Искре и генеральному судье Василию Кочубею, которые сообщили Петру I о предательстве гетмана Ивана Мазепы. При власти УНР на постамент успели установить гипсовый памятник мятежнику Мазепе, который, в свою очередь, демонтировали после занятия Киева белогвардейцы генерала Антона Деникина.

Когда же в городе окончательно укоренились красные, они придали памятнику тот вид, который более всего отвечал их мировоззрению.

Старую табличку царского периода просто перевернули – и нанесли восхваляющую революционных рабочих надпись на обратной стороне.

Помимо борьбы за установление советской власти после Октябрьской революции 1917 года, завод «Арсенал» считается главным ядром восстания рабочих и солдат Киева против режима Центральной рады в январе 1918-го. Установленная на постаменте пушка, по версии устроителей композиции в 1923 году, во время указанных событий произвела первый выстрел по войскам Центральной рады.

«Гідність нації» предлагает собственную трактовку известных событий времен Гражданской войны в России.

«Многие киевляне знают настоящую историю большевистского мятежа на «Арсенале». Тогда красные мятежники пытались всячески подбить рабочих на восстание против государства, — утверждается в заявлении движения. — Именно тогда начали свои решительные действия подразделения Петлюры и Коновальца. Благодаря их действиям «красный пожар» не охватил весь Киев, когда столица Украины сохраняла нейтралитет.

После того, как большевики захватили власть, они решили сместить исторические акценты. Герои-защитники Киева получили звание предателей.

В честь очередной годовщины на Арсенальной площади установили известный монумент с пушкой, обстреливавшей завод. И с характерной для того времени надписью «Пролетарии всех стран». Теперь монумент соответствует законам Украины и реальным историческим событиям».

В мае в Ивано-Франковске открыли памятник одному из самых известных нацистских пособников, заместителю командира спецподразделения абвера «Нахтигаль» и командующему Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России) (УПА) Роману Шухевичу, который считается ответственным за массовое истребление поляков, евреев и нелояльных националистам украинцев в годы Второй мировой войны.

«Роман Шухевич в Ивано-Франковске не нуждается в лишних представлениях.

Тем более странно, что до этого в нашем городе не было достойного памятника ему. Этот монумент — предостережение врагам и знак для всей Украины, что нация помнит своих героев», — заявил мэр города Руслан Марцинкив.

А в январе на Крещатике в центре Киева установили мемориальную доску в честь идеолога украинского национализма и известного антисемита Дмитрия Донцова. Одновременно был снесен памятник русскому полководцу Александру Суворову.