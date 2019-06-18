Вегетососудистая дистония: чем страдает Монеточка

Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) в сториз своего инстаграма рассказала, что уже несколько лет страдает от вегетососудистой дистонии.

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«У меня очень плохо со здоровьем. Врачи в Екатеринбурге говорили, что вегетососудистая дистония бывает практически у всех. Я не обращала внимание на проблему. Это действительно не самое серьезное заболевание в мире, но если вы на него забьете, то вам обеспечено много проблем. У меня сейчас случаются обморочные состояния. Не забивайте на это заболевание, иначе будете, как я в 21 год, ощущать себя столетней бабушкой», — цитирует 21-летнюю певицу издание Teleprogramma.pro.

Такого диагноза, как вегетососудистая дистония, по факту не существует — он не включен в МКБ и не ставится практически нигде, кроме некоторых стран СНГ.

Это, впрочем, не мешает врачам и тем, кто практикует альтернативные подходы, «лечить» пациентов от ВСД разлмчными методами, от общих рекомендаций по смене образа жизни до вправления шейных позвонков и иглоукалывания.

Список симптомов ВСД настолько велик, что под него можно подогнать практически любую болезнь — он включает множество нарушений работы организма, от головокружения, икоты и одышки до аритмии, метеоризма и болей в суставах. При этом получивший диагноз ВСД пациент теряет драгоценное время — причина его жалоб может крыться в угрожающих жизни болезнях.

Часто диагноз ВСД становится «помойкой» для жалоб, указывающих на тревожное, паническое расстройство, деперессию. Однако симптомы могут говорить и о ишемической болезни сердца, гипертонии, гормональных изменениях.

К счастью, в большинстве случаев пациенты с жалобами на проблемы с сердцем обращаются к кардиологам, с пищеварительной системой — к гастроэнтерологам. Однако если профильный специалист не нашел отклонений и пациент в конце концов завершил свой путь у невролога, его с высокой вероятностью ждет диагноз ВСД.

Зачастую бороться с симптомами, якобы указывающими на ВСД, надо не у невролога, а у психиатра — чувство кома в горле, обмороки, нарушения сна и аппетита, раздражительность могут говорить о целом спектре расстройств психики.

В частности, многие люди с диагнозом ВСД страдают от панических атак, справиться с которыми помогают антидепрессанты и психотерапевтические методики.

Наиболее близкий по симптоматике к ВСД реально существующий диагноз — соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы. При этом расстройстве у пациента также возникают жалобы на проблемы в работе тех или иных органов, но профильные врачи не находят отклонений.

При этом соматоформная дисфункция относится к психическим расстройствам и, соответственно, лечится у психиатра с помощью психотерапии, антидепрессантов и нормотимиков.

Категорически против диагноза ВСД выступает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. По ее мнению такой диагноз раньше ставился из-за отсутствия доступа к базам доказательной медицины, иногда –- от безысходности, когда на лицо -– общая слабость, тревожность и плохой сон у пациента, но до главной причины дойти не получается.

«Это большой советский миф, который родился при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины.

Однако вздыхать с облегчением также не спешите: вам нужно пройти дополнительные обследования, чтобы найти настоящую причину заболевания» — отмечала Супрун.

Причиной частых обмороков, между тем, могут быть проблемы с сердцем и регуляцией работы сосудов, гипоксия, анемия. Наиболее распространен вазовагальный обморок — он происходит из-за расширения кровеносных сосудов на фоне снижения сердечных сокращений. Он не несет опасности здоровью, но частые приступы потери сознания ухудшают качество жизни.

Кратковременная потеря сознания при вазовагальном обмороке возникает в момент, когда человек занимает вертикальное положение. Подобные явления происходят из-за стимуляции блуждающего нерва, иннервирующего грудную часть, шею и кишечник.

Как и другие виды обмороков, вазовагальный развивается на фоне резкого снижения притока крови к головному мозгу из-за воздействия ряда провоцирующих факторов: стресс, нервное перенапряжение, страх и т. п..

Потеря сознания происходит вследствие того, что описанные процессы способствуют расширению кровеносных сосудов, что приводит к снижению артериального давления и частоты сердечных сокращений (брадикардия). В результате головной мозг испытывает кислородное голодание.

Первые обмороки подобного характера появляются еще в детстве, со временем их симптоматика остается неизменной.