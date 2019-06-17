Печальные лидеры: где в России чаще болеют раком

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Самое высокое значение распространенности злокачественных новообразований (все случаи — и впервые выявленные, и ранее установленные) зафиксировано в Курской области — 3331,1 на 100 тыс. населения.

На втором месте — Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения).

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Также высокие показатели распространенности рака зафиксированы в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.

В целом по стране показатель распространенности злокачественных новообразований в 2018 году составил 2562,1 на 100 тыс. населения.

В Минздраве рассказали, что по России показатель за прошлый год составил 2562,1. В министерстве отметили, что за последние десять лет он увеличился на 40%. Однако в ведомстве связали это не только с ростом заболеваемости, но и с улучшением ситуации с постановкой диагнозов. В Минздраве добавили, что также увеличилась продолжительность жизни больных раком.

Также подчеркивается, что продолжительность жизни онкологических больных увеличилась.

Ранее стало известно, что заболеваемость раком шейки матки в России к 2030 году может увеличиться в два раза.

«Если ничего не будем делать, то с 2019 по 2030 год количество случаев увеличится до 295 тыс., и погибнут 130 тыс. женщин», — отметил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев на заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете Федерации.

В 2016 году в России было зарегистрировано 16 423 новых случаев рака шейки матки, т.е. на долю этой патологии в структуре заболеваемости женщин злокачественными новообразованиями пришлось 5,3% (5 место).

По сравнению с 2006 годом прирост показателя заболеваемости на 100 тыс. женского населения составил 24,28%. В возрастной группе 30—34 лет заболеваемость раком шейки матки была максимальной (23,76%) по сравнению с другими. На ранних стадиях заболевание выявляется у 65,6% пациенток.

В структуре смертности от онкологических заболеваний в России в 2016 году среди женщин рак шейки матки составил 4,8%, что соответствует 10 месту. Летальность на первом году с момента установления диагноза — 14,6%. В возрастной группе 30—39 лет смертность от РШМ также была максимальной (23,6%) по сравнению с другими возрастными группами.

Среди причин рака шейки матки первое место занимает вирус папилломы человека — с 16 и 18 типами связаны 75% случаев заболевания, с 31 и 45 — еще 10%. Частая смена половых партнеров повышает риск инфицирования. В среднем за всю жизнь с вирусом сталкивается 80-90% женщин.

Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн напоминает, что жирная пища, красное мясо в большом количестве, а также алкоголь могут вызвать рак. Кроме того, уточняет онколог, малоподвижный образ жизни и ожирение также могут способствовать развитию опухоли.

Он добавляет, что курение является фактором, который повышает риск развития рака в 30-50 раз.

Кроме того, австралийские специалисты установили наиболее значимые факторы риска развития рака молочной железы, в число которых вошли лишний вес и употребление алкоголя.

Ученые провели метаанализ шести крупных исследований, в которых приняли участие в общей сложности 200 тыс. женщин. Как оказалось, избыточный вес и ожирение оказались связаны с 13% предотвратимых случаев рака молочной железы.

Также серьезным фактором риска стало регулярное употребление алкоголя — оно было связано с 13% случаев рака груди у женщин до менопаузы и 6% случаев после.

Австралийские специалисты по здравоохранению рекомендуют употреблять не более двух единиц алкоголя (20 г этанола) в сутки. Однако, как показало исследование, даже одна единица алкоголя в день повышает риск развития рака.

Также опасной оказалась гормональная терапия в постменопаузе и прием оральных контрацептивов в репродуктивном возрасте.