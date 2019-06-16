Утереть нос американцам: как Хрущев создавал ВДНХ

50 лет назад в Москве открылась ВДНХ

16 июня 1959 года двери для посетителей распахнула Выставка достижений народного хозяйства — ВДНХ, созданная на основе трех существовавших ранее в Москве выставок и призванная демонстрировать миру все самое лучшее, чем только мог похвастать Советский Союз. Не в последнюю очередь ВДНХ появилась благодаря навязчивому желанию Никиты Хрущева показать превосходство СССР над США.

60 лет назад на гигантском пространстве на севере Москвы открылась для посетителей Выставка достижений народного хозяйства СССР — знаменитая ВДНХ, одна из визитных карточек современной российской столицы. Работы по ее устройству заняли всего год: 28 мая 1958 года Совет Министров принял постановление об объединении существовавших ранее сельскохозяйственной (ВСХВ, функционировала с 1 августа 1939-го), промышленной и строительной выставок. Специально под амбициозный проект на Калужско-Рижской линии метрополитена открыли станцию ВСХВ, в конце 1959 года переименованную в ВДНХ.

Предшественница ВДНХ — ВСХВ – появилась после решения советских властей продемонстрировать миру окончательное преодоление разрухи в стране, возрождение уничтоженного Гражданской войной сельского хозяйства, а заодно показать успешность коллективизации. Мощную имиджевую затею планировалось реализовать к 20-летию Октябрьской революции, однако по разным причинам возведение павильонов значительно затянулось. В известной степени этому поспособствовали репрессии 1937 года, которые затронули многих членов выставочного комитета, ответственных за проект,

и самого инициатора сооружения ВСХВ, наркома земледелия СССР Михаила Чернова — в 1938-м его расстреляли на полигоне «Коммунарка».

Именно Чернову принадлежала идея устроить выставку на участке за Тимирязевской сельскохозяйственной академией, которая подчинялась Наркомату земледелия и сама могла поставлять готовые экспонаты. Этот вариант одобрили ведущие архитекторы во главе с Алексеем Щусевым и Борисом Иофаном. В качестве альтернативной площадки рассматривались такие культовые места Москвы, как Ленинские (современные Воробьевы) горы, Сокольники, Лужники и Красная Пресня.

В том же 1938-м главного архитектора выставки Вячеслава Олтаржевского обвинили в «антисоветской вредительской организации, существовавшей на ВСХВ», осудили и сослали в Воркуту. По сути, начинали проект одни люди, продолжали и заканчивали – уже другие.

Тем не менее, открытие выставки произвело настоящий фурор. На торжественной церемонии присутствовали 10 тыс. человек, а за первые 100 дней работы ее посетили более 3,5 млн советских граждан. Чтобы приобщиться к достижениям аграриев, люди ехали в столицу со всего Союза.

Сначала на территории ВСХВ было выделено 40 тыс. квадратных метров для Всесоюзной промышленной выставки, где в 22 павильонах и на 13 открытых площадках разместилось около 1,2 тыс. крупных машин и станков, более 2 тыс. различных приборов, 500 моделей и макетов, а также десятки тысяч образцов полезных ископаемых. Здесь демонстрировались перспективные образцы легкой промышленности, пищевой, деревообрабатывающей, химической, медицинской, рыбной и других отраслей промышленности, отмечается в книге Ольги Зиновьевой «Восьмое чудо света. ВСХВ–ВДНХ–ВВЦ».

На территории выставки проводились встречи с учеными, представлялись результаты достижений советской науки. Впоследствии можно было познакомиться с работой первой в мире атомной электростанции, узнать об открытиях в области химии, астрономии, физики, увидеть межконтинентальную баллистическую ракету и искусственные спутники Земли 1957 и 1958 годов.

В 1958-м, после получения Гран-при за архитектуру советского павильона в Брюсселе, Никита Хрущев подписал договор с Дуайтом Эйзенхауэром об обмене выставками между СССР и США. Норман Уинстон, консультант американской выставки, не мог скрыть радужных надежд: «Пусть русские захотят иметь то, что мы имеем. Пусть они требуют этого от своих руководителей. И пусть они требуют этого так громко, чтобы руководителям пришлось им ответить. Тогда, возможно, российские лидеры захотят сделать свой народ счастливее и перебросят часть ресурсов с производства оружия на производство мебели, миксеров и сборных домов».

Советская выставка должна была пройти в нью-йоркском «Колизее», американская одновременно – в парке «Сокольники».

С этим начинанием связан легендарный эпизод из биографии Хрущева. 24 июня 1959 года председатель Совмина СССР и первый секретарь ЦК КПСС торжественно открывал в Москве американскую выставку в компании с вице-президентом США Ричардом Никсоном. Во время ее осмотра Хрущев медленно закипал. Добила его экспозиция «типично американского дома» — огромный холодильник, стиральная машина, порошки, бытовая техника. Хрущев взорвался и обратился к коллеге: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжкие последствия. Мы вам еще покажем кузькину мать!» Как известно, эта типично хрущевская фраза ввела переводчика в ступор: после длительной паузы он перевел сказанное дословно: «Мы вам еще покажем мать Кузьмы!» Следом уже американцы впали в оцепенение, совершенно не представляя, что имел ввиду советский лидер. Тем временем Хрущев, даже не поняв курьезности ситуации, перешел к следующему объекту.

Производство потребительских товаров казалось руководству СССР делом несложным. Успехи в Брюсселе и космосе давали Хрущеву надежду, что советским людям будет, чем утереть нос американцам. Надо было срочно строить в Москве собственную выставку и показать там отечественную продукцию.

По сравнению с 1930-ми, актуальная повестка серьезно изменилась. На вновь создаваемой ВДНХ требовалось отразить курс на комплексную модернизацию промышленности хрущевского СССР, веру в «неисчерпаемые возможности технического прогресса для создания коммунистического общества».

Бывшие республиканские павильоны перепрофилировались в отраслевые.

В утвержденном постановлением Совмина от 15 января 1959 года положении «О Выставке достижений народного хозяйства СССР» главной ее задачей называлась «активная пропаганда новейших достижений науки, техники, культуры и передового опыта и обучение работников всех отраслей народного хозяйства передовым методам производства». Главное предназначение ВДНХ было сформулировано следующим образом: «С этой целью на выставке демонстрируются достижения отраслей народного хозяйства и перспективы их развития, лучшие образцы новой техники, а также широко показывается рост материального благосостояния и повышение культурного уровня советского народа».

«Основным в работе павильонов Выставки достижений народного хозяйства СССР является проведение тематических выставок и смотров, осуществляемых в соответствии с основными направлениями показа новейших достижений отраслей народного хозяйства, науки, техники, культуры и передового опыта, определяемыми Главным комитетом Выставки, с организацией на базе этих выставок и смотров обмена опытом и обучения работников отраслей народного хозяйства», — отмечалось в положении.

Состав ВДНХ предусматривал создание центрального павильона, который бы «отражал важнейшие достижения и перспективы развития народного хозяйства, государственное и общественное устройство СССР, а также общие достижения союзных республик в области экономики, науки, повышения благосостояния и культуры народов», и отраслевых павильонов по промышленности, транспорту, строительству, сельскому хозяйству, науке и культуре.

Претерпели радикальные изменения некоторые символы старой выставки. Например, на месте снесенного памятника Иосифу Сталину после полета Юрия Гагарина установили копию ракеты «Восток-1». Прежний павильон «Механизация» приобрел новое назначение – собирать и представлять экспонаты, связанные с освоением космоса.

В первые 20 лет существования ВДНХ посетили 178,4 млн человек.

Несмотря на официальное открытие, в последующие годы ВДНХ подверглась перестройке в рамках провозглашенной борьбы с «излишествами» в строительстве. В этот период было снесено несколько зданий выставки, выполненных в стиле так называемого сталинского ампира. Другие лишились своего богатого убранства. Пышные сооружения с колоннами и скульптурами уступили место серым коробкам. В приоритет ставился принцип минимализма.