«Злейшие из разбойников»: как присоединяли Чечню. ОНЛАЙН

13 июня – условная дата, часто встречающаяся в исторической литературе.
«Это очень странная дата, которой нет объяснения в истории, — цитирует президента чеченской Академии наук Шахрудина Гапурова stav.aif.ru. — Процесс присоединения Чечни начался в конце XVI века и завершился с окончанием Кавказской войны в 1864 году».
13 июня 1859 года Чечня окончательно вошла в состав Российской империи. Русским войскам удалось сломить сопротивление имама Шамиля, который был вынужден отступить в горы, где с горсткой самых преданных воинов укрылся в ауле Гуниб. В августе выдающийся полководец сдастся, а в сентябре будет отправлен в Санкт-Петербург, где встретится сначала с генералом Алексеем Ермоловым, а затем с Александром II. «Газета.Ru» рассказывает, как Россия прирастала Чечней.