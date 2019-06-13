«Злейшие из разбойников»: как присоединяли Чечню. ОНЛАЙН

13 июня 1859 года Чечня окончательно вошла в состав Российской империи. Русским войскам удалось сломить сопротивление имама Шамиля, который был вынужден отступить в горы, где с горсткой самых преданных воинов укрылся в ауле Гуниб. В августе выдающийся полководец сдастся, а в сентябре будет отправлен в Санкт-Петербург, где встретится сначала с генералом Алексеем Ермоловым, а затем с Александром II. «Газета.Ru» рассказывает, как Россия прирастала Чечней.