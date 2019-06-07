«Даже не знает о Марсе»: астронавт высмеял Трампа

Прославленный американский астронавт, участник полета «Аполлона-11» к Луне Майкл Коллинз подверг резкой критике компетентность Дональда Трампа в вопросах космоса. По словам бригадного генерала ВВС США в отставке, он хотел бы дожить до высадки американцев на Марсе, однако сомневается, что такое может произойти при действующем президенте.

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«Не думаю, что Трамп много знает о Марсе. Более того, он, возможно, даже не знает о существовании такой планеты», — отметил Коллинз в интервью подкасту CNN «Apollo 11: Beyond the Moon», отвечая на вопрос о стратегии Трампа по исследованию космоса.

Резкий тон астронавта-ветерана явился реакцией на заявления президента США о перспективах новой лунной программы NASA. Коллинз подчеркнул, что грезит высадкой на Марс на протяжении десятилетий, считая это направление для исследований приоритетным в сравнении с Луной.

«У нас есть такие люди, как Джефф Безос и Илон Маск, которые тратят на свои проекты миллиарды долларов, — напомнил Коллинз. –

Думаю, мы уверенно приближаемся к тому моменту, когда наконец-то появится возможность совершить исторический полет».

Из различных выступлений Трампа напрашивается вывод о том, что успехи в космосе он считает важным компонентом своей политики. Так, в конце первого года пребывания в должности глава государства поручил NASA «возглавить инновационную программу освоения космоса», целью которой являлась бы отправка астронавтов на Луну и в дальнейшем на Марс. Не обошел данную тему и вице-президент Майк Пенс — он, правда, акцентировал внимание на спутнике Земли. На заседании Национального космического совета в марте политик подтвердил, что перед США стоит задача вернуться на Луну в течение пяти лет. Интересно, что некоторые увидели в этом намек на стремление Трампа остаться в президентском кресле на второй срок.

В ходе недавней поездки в Японию Трамп снова поднял тему космических амбиций в США.

«Мы отправимся на Луну. И очень скоро мы полетим на Марс», — пообещал он, не оглашая при этом конкретных сроков.

В середине мая текущего года Трамп сообщил в твиттере о принятом решении выделить NASA на освоение Луны и Марса дополнительно $1,6 млрд. Новая лунная программа США получила название «Артемида». NASA рассчитывает отправить астронавтов на Луну к 2024 году. Особо подчеркивается, что при формировании экипажа будет соблюдено гендерное равенство: на поверхности побывают мужчина и женщина.

«Уточняю: первая женщина и следующий человек на Луне будут американскими астронавтами, запущенными на американской ракете с американской территории,

— говорил по этому поводу Пенс. — Чтобы достичь Луны в следующие пять лет, нам надо выбрать наши цели уже сейчас. В NASA давно знают, что южный полюс Луны имеет огромное научное, экономическое и стратегическое значение, и теперь пришло время отправиться туда».

Ряд скептиков полагают, что, часто высказываясь о космосе, Трамп хочет достичь славы другого американского президента Джона Кеннеди, при котором астронавты «Аполлона-11» впервые в истории побывали на Луне. Однажды погружение Трампа в космическую повестку обернулось курьезным случаем. Об этом эпизоде написал в своей книге бывший помощник главы государства Клифф Симс.

С его слов, 24 апреля 2017 года Трамп позвонил на борт МКС, чтобы поздравить астронавта NASA Пегги Уитсон с установлением рекорда по длительности пребывания в космосе среди американских астронавтов. Во время звонка Трамп сидел за своим столом в Овальном кабинете. Рядом находилась его дочь и советник Иванка, астронавт Кейт Рубинс, а астронавты Уитсон и Джек Фишер отвечали на его вопросы, среди которых был «Чему мы учимся, находясь в космосе?».

Другой вопрос, возможно, ввел в замешательство Уитсон, поскольку Трамп спросил ее о том, когда станет возможен полет людей на Марс.

«Что ж, думаю, как прописано в вашем законе, это может случиться в 2030-е годы. К сожалению, космические полеты требуют много времени и денег, так что полет туда потребует некоторой международной кооперации», — ответила она.

Однако Трампу ее ответ не понравился. «Я полагаю, мы хотели бы сделать это в мой первый срок или хотя бы во второй. Так что, думаю, нам надо немного ускориться». Тогда мало кто обратил внимание на эти слова, а газета New York Times написала, что Трамп, вероятно, шутил. На видеозаписи действительно видно, что Трамп в этот момент улыбался, однако из воспоминаний Симса следует, что Трамп говорил серьезно.

Скептически настроенный по отношению к своему президенту Коллинз – один из 24 астронавтов, летавших к Луне. Сам он, правда, так и не побывал на спутнике Земли: эта слава досталась Нилу Армстронгу и Эдвину Олдрину, в то время как Коллинз пилотировал командный модуль на лунной орбите. Историческое событие состоялось 21 июля 1969 года. В этом году отмечается 50-летие миссии корабля «Аполлон-11», а уже 23 июня CNN представит премьеру одноименного фильма.

За полет к Луне Коллинз в 1970 году удостоился медали NASA «За выдающиеся заслуги». Его имя присвоено одному из кратеров на видимой стороне Луны.

Первый полет Коллинза в космос датируется июлем 1966 года. В рамках полета корабля «Джемини-10» под командованием Джона Янга пилот дважды выходил в открытый космос — и стал первым человеком в мире по этому показателю.