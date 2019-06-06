Убийственные выходные: когда умирают пациенты

Пациенты, поступившие в больницу на выходных, рискуют жизнью, выяснили специалисты Школы медицины Уорвикского университета в Великобритании. Исследование было опубликовано в журнале BMJ Open.

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Общественность и многие исследователи давно обратили внимание на повышенную смертность пациентов, поступающих в больницу в выходные дни. Исследователи, занимающиеся анализом статистики медицинских учреждений, ввели такое понятие, как «эффект выходного дня». Они связывали обнаруженную закономерность с тем, что врачи, как и все люди, в субботу и воскресенье находятся в несколько расслабленном состоянии, и даже дежурство в больнице не может вернуть их работоспособность на уровень середины недели. Кроме того,

в выходные дни больницы часто бывают недоукомплектованы персоналом, и может сложиться ситуация, при которой просто-напросто не хватит врачей, чтобы оказать помощь всем и вовремя.

Однако эффект сохранялся даже при плановых операциях, когда врачи, казалось бы, должны быть в полной готовности.

К сегодняшнему дню накопился достаточно большой массив работ, посвященный этому эффекту при различных заболеваниях и в зависимости от разных факторов. Однако в основном работы сводились к количественной оценке эффекта и не рассматривали причины, по которым он мог возникать.

Ученые провели мета-анализ данных, полученных в ходе 68 других исследований по этой теме. Всего в выборку попало более 640 млн случаев госпитализации в 11 странах мира. Оказалось, что у больных, госпитализированных в выходные, шансы скончаться в среднем на 16% выше, чем у поступивших в больницу в другие дни недели.

Однако выраженность эффекта зависит от типа госпитализации. Хуже всего обстоит дело с добровольной госпитализацией, когда пациент ложится в больницу на не срочную, а на плановую операцию, например, с целью замены тазобедренного сустава. Если эту операцию выполняют в выходной день, риск смертельного исхода на 70% выше, чем в случае, когда процедуру делают в будни. При срочных госпитализациях эта разница составляет 11%, а в случае госпитализации в связи с осложнениями беременности или родами — 6%.

Авторы публикации отмечают, что такая статистика вряд ли означает более низкое качество медицинской помощи, оказываемой в выходные — по крайней мере, данные исследований на это не указывают.

При этом, хотя в выходные дни пациентов поступает меньше, они находятся в более тяжелом состоянии.

Что касается высокой смертности при плановых операциях, сделанных в выходные, то на эти дни часто откладывают вмешательства в сложных, запущенных случаях. Это и приводит к повышенной вероятности летального исхода.

Для более конкретных выводов необходимы детализированные данные об оказании медицинской помощи пациентам, отмечают исследователи.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона в 2015 году выяснили, что и рожать в выходные тоже опаснее, чем в будни. Если в среднем на протяжении рабочей недели смертность новорожденных составляла 6,5 на тысячу, то в выходные дни она возрастала до 7,1 на тысячу.

Самым безопасным для родов днем был признан вторник.

Кроме того, оказалось, что врачи и медсестры по выходным становятся менее осторожными и аккуратными: если на неделе риск того, что ребенок получит травму сразу после появления на свет, составлял 1,45%, то в выходные он возрастал до 1,53%. Бережнее всего к детям врачи относились по средам и четвергам. Родившиеся в субботу и воскресенье дети также чаще подвергались повторной госпитализации в течение первых трех дней жизни: этот показатель для них составил 1,23%, в то время как на неделе он не превышал 1,18%.

Выходные дни оказались опасными не только для появления малыша на свет — даже если женщина в выходной день лишь поступила в роддом, риск подхватить больничную инфекцию для нее вырастал с 0,82% (показатель рабочих дней) до 0,87%. Авторы исследования подсчитали:

если бы уровень смертности при рождении и риск того, что мать ребенка подхватит больничную инфекцию, в выходные оставались бы на уровне рабочих дней, то каждый год в Великобритании было бы на 770 детских смертей меньше (сейчас их количество составляет около 4,5 тыс. при 675 тыс. рождающихся детей).

Пол Эйлин, один из авторов исследования, отметил: «Мы не можем точно сказать, какие причины вызывают найденную нами зависимость. Когда мы проанализировали качество оказываемой медицинской помощи, мы не обнаружили, что осложнения при родах провоцировались недостаточной врачебной помощью». Авторы исследования сообщили, что большая часть факторов, которые стали причиной смерти детей, не могли быть устранены даже в том случае, если бы в роддоме было больше врачей или более квалифицированный персонал. Ученые говорят о необходимости проведения дальнейшей работы, а пока советуют врачам и специалистам, работающим в системе здравоохранения, обратить внимание на полученные ими выводы.