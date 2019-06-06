Загадочные следы: ФБР рассекретило досье на Бигфута

Федеральное бюро расследований США опубликовало архивные документы, из которых следует, что ведомство в 1970-е годы всерьез занималось изучением проблемы бигфута –

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предполагаемого человекоподобного существа, обитающего в Северной Америке.

Обычно «свидетели» описывали его как гигантского волосатого гоминида, передвигающегося на двух ногах. Из документов следует, что ФБР открыло расследование после обращения Питера Берна, известного в США охотника за бигфутом, который потратил десятилетия на попытки доказать, что мифическое животное действительно существует.

«Прошу вас любезно, чтобы внести ясность, отныне и всегда информировать нас, если ФБР будет исследовать волосы, которые могут принадлежать Бигфуту. Когда это произойдет, если произойдет, и каковы будут результаты, — писал Берн в письме, датированном 26 августа 1976 года. — Пожалуйста, имейте в виду, что наши исследования здесь серьезны.

Это серьезный вопрос, который требует ответа».

В те годы Берн работал директором «Информационного и выставочного центра Бигфута» в Орегоне, который спонсировала академия прикладных наук Бостона, и ему каким-то образом удалось убедить ФБР начать анализировать собранные им волосы и образцы тканей в 1976 году.

FBI

В ответах ФБР говорится, что следователи проанализировали 15 неизвестных образцов волос и тканей после «научного запроса» Берна. Хозяином таинственных волос оказалось животное семейства оленевых.

«Волосы, которые вы недавно доставили лабораторию ФБР, были проанализированы методом микроскопии в проходящем свете, — ответил помощник директора ФБР Джей Кокран в декабре 1976 года. –

В результате этих исследований было установлено, что волосы принадлежат семейству оленевых».

ФБР прекратило расследование в 1977 году, однако это не помешало множеству увлеченных людей по всему миру продолжать поиски. Сам Берн, которому сейчас 93 года, до сих пор убежден, что Бигфут реален.

«Раньше я был этим полностью увлечен, занимался этим семь дней в неделю, — рассказал он CNBC, комментируя публикацию документов ФБР. — Сегодня я все еще активен, но сейчас это скорее хобби для меня».

В апреле 2019 года индийская армия сообщила, что обнаружила следы йети. Об этом ее представители сообщили в твиттере своим 6 млн подписчикам.

«Впервые альпинистская экспедиционная группа индийской армии обнаружила таинственные следы мифического зверя йети размером 32х15 дюймов (81х38 см — «Газета.Ru».) недалеко от лагеря Макалу 9 апреля 2019 года. В прошлом неуловимый снежный человек был замечен только в Национальном парке Макалу-Барун», — рассказали они.

Макалу — горная вершина, расположенная в восточной части хребта Махалангур-Гимал, в центральных Гималаях, на границе Непала с Китаем, в 22 км к юго-востоку от Эвереста. Она расположена на территории парка Макалу-Барун, основанного в 1992 году. Парк занимает 1500 кв. км., и на его территории обитает множество различных животных, в том числе довольно редких.

В непальском фольклоре йети — высокое обезьяноподобное существо, которое обитает в Гималаях, Сибири, Центральной и Восточной Азии. Впрочем, несмотря на то, что йети якобы населяют такую обширную территорию, ни одного доказательства их существования до сих пор найдено не было.

Это, впрочем, никак не сказывается на уверенности представителей армии, что найденные следы принадлежат именно йети. Они сообщают, что снимки уже переданы ученым для оценки. Подписчики такое открытие не оценили. «Может, все куда проще?», — поинтересовался один из них, прикрепив фото людей в снегоступах.

Известный индийский писатель и журналист Тарун Вижай поздравил армию с открытием. Он, однако, расстроился, что ее представители назвали йети зверем. «Пожалуйста, вы же индийцы, не называйте йети зверем, — попросил он. — Проявите уважение к нему. Называйте его снежным человеком».

Следы, фекалии и клочья шерсти «йети» на самом деле были обнаружены неоднократно, что в прошлом подливало масла в огонь споров о том, существуют они или нет. Однако современные методы позволили изучить происхождение многих из подобных находок.

Так, в 2014 году международная группа ученых проанализировала 57 образцов шерсти, якобы принадлежавшей йети и другим мифическим животным. На самом же деле шерсть оказалась медвежьей, лошадиной, козлиной, енотьей, но никак не принадлежащей неведомыми существам. Один из образцов оказался и вовсе стеклопластиком.