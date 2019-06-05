На помощь Сталину: союзники высаживаются в Нормандии. ОНЛАЙН

Британия и США активно обсуждали время и план проведения операции на Второй Каирской конференции в начале декабря 1943 года. Уинстон Черчилль намекал на пересмотр некоторых решений Тегерана, в частности, не необходимость переноса операции «Оверлорд» с мая на июль, чтобы лучше подготовить высадку между Тулоном и Каннами на Лазурном берегу в рамках операции «Энвил». Для проведения операции в Средиземном море требовалось освободить много десантных кораблей. Кроме того, британцы предлагали американцам отказаться от операций в оккупированной японцами Бирме, которую считали своей сферой влияния, и занятия Андаманских островов.

Однако Франклин Рузвельт настоял на реализации Нормандской операции в соответствии с планом, согласованным со Сталиным, однако отменил активность в Бирме. Дислоцированные в Бенгальском заливе и на Дальнем Востоке десантные средства перебрасывались на европейский театр военных действий, где приоритетными целями объявлялись «Оверлорд» и «Энвил». Именно в Каире был определен командующий американо-британскими силами при форсировании Ла-Манша и высадке на севере Франции. Ответственное задание было поручено генералу Дуайту Эйзенхауэру. Ошибочно считалось, что он имеет меньше политических амбиций, чем его главный конкурент генерал Джордж Маршалл.