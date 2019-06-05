На помощь Сталину: союзники высаживаются в Нормандии. ОНЛАЙН

В результате огня кораблей артиллерийской поддержки и действий бомбардировочной авиации временно подавлены все основные стационарные батареи между устьем Сены и портом Барфлер. Ответный огонь ведется только подвижными батареями, расположенными в лесу.
При слабом сопротивлении противника начинается высадка десанта.
На это время намечен час «Ч» для участка «Сворд» в секторе «Квин». Дивизия была выброшена еще предыдущей ночью над районом восточнее реки Орн, имея задание захватить целыми мосты через нее и Канский канал.
Под прикрытием танков-амфибий начинают высаживаться отряды разгораживания, задача которых — расчистка путей выдвижения. Эти отряды подрывают противодесантные препятствия различного типа, в том числе сваренные рельсы с прикрепленными к ним минами, и несут очень большие потери.
Под прикрытием корабельной артиллерии десантные суда подходят к намеченным заранее участкам высадки.
Береговые сооружения вновь попадают под единовременный удар волны тяжелых и средних бомбардировщиков. На этот раз самолеты союзников скинут на оккупированную территорию Франции свыше 7,5 тыс. бомб.
Эсминец «Корри» подорвался на мине, ему оторвало корму, он стал тонуть и был оставлен экипажем.
Части первой волны десанта высадились на берег, всего на пять минут позже времени, предусмотренного планом.
Соединение американских стратегических бомбардировщиков В-29 сбрасывает бомбы на передний край обороны противника в районе плацдармов. Всего будет сброшено порядка 100 тыс. 40-килограммовых бомб.
Одновременно огонь по берегу прямо с палуб доставляющих их судов ведут танки.
Корабли артиллерийской поддержки вовсю утюжат немецкие позиция на берегу из орудий главного калибра. В английском секторе действуют восемь судов, в американском – шесть.
Самолеты стали ставить дымовую завесу между берегом и кораблями, чтобы прикрыть приближающиеся к побережью десантные баржи и корабли. Корректировка огня кораблей обеспечивается самолетами английских ВВС и морской авиации, действующих с береговых баз Англии. Некоторые из них пилотировались американскими морскими летчиками.
По графику операции бомбардировка побережья должна была начаться в 05:50, но поскольку артиллерийский огонь врага усиливался, командующий силами артиллерийской поддержки отдал приказ «Открыть огонь» в 05:36. С этого момента 45 минут продолжался адский грохот.
Еще в 05:05 немецкая батарея открыла огонь по американским эскадренным миноносцам «Фитч» и «Корри», которые находились на своих позициях для обстрела побережья соответственно в 3 и 2,5 милях от берега. В 05:20 276 бомбардировщиков из состава 9-й американской воздушной армии, пробив облака, сбросили на артиллерийские позиции противника 4,4 тыс. бомб, однако не привели батареи к полному молчанию, так как через 20 минут тяжелая батарея в районе Сен-Васт-ла-Хуг начала обстрел тральщиков.
За 5—6 часов до начала высадки морского десанта, с 1:30 до 2:30 6 июня, в намеченных районах высадки было проведено самое масштабное в истории десантирование воздушного десанта. Высадка сопровождалась силами 2395 самолетов и 847 планеров. Всего в тыл противника было высажено 24 424 десантника и доставлено 567 автомашин, 362 орудия, 18 танков, 360 т грузов, из них 60 % войск было сброшено парашютами, остальные доставлены планерами.
Начальная фаза операции «Оверлорд», нацеленная конкретно на высадку в Нормандии, получает кодовое название «Нептун». Американцы нацелились на пляжи, получившие названия «Юта» и «Омаха», а англичане – «Голд», «Юнона» и «Сорд». На плацдарм «Джуно», что находился между двумя британскими зонами вторжения «Голд» и «Сорд», высаживались канадские войска.
Французское и бельгийское Сопротивление было извещено о предстоящей операции и получило надлежащие указания. Накануне «Дня Д» в эфире Би-би-си прозвучало стихотворение «Осенняя песня» французского поэта XIX века Поля Верлена, что стало условным сигналом, сообщившим Сопротивлению о том, что вторжение начнется на следующий день.
Двумя годами раньше, 19 августа 1942 года, союзники нанесли удар по оккупированной немцами Франции, высадив десант в порту Дьепп. Дело закончилось катастрофой: немцы без труда отразили удар. Однако урок не прошел даром: впредь следовало избегать хорошо укрепленных портовых городов. И в июне 1944 года было принято решение высадиться на безлюдные пляжи. Эйзенхауэр осуществлял общее командование. Бернарду Монтгомери предстояло командовать британскими войсками, Джороджу Паттону – американскими. Выбор был сделан в пользу стокилометровой полосы нормандских пляжей, несмотря на то, что расстояние до Англии здесь было значительно больше.
Гитлер давно предвидел, что союзники попытаются высадиться где-нибудь на западе Европы, и распорядился построить оборонительную линию протяженностью 2500 километров от Нидерландов до границы с Испанией. Получившая название «Атлантический вал», эта линия возводилась в течение двух лет рабским трудом военнопленных. Когда строительство было завершено, линию укомплектовали солдатами, уволенными в запас по возрасту или из-за ранений. Гитлер предсказал, что союзники высадятся в Кале, поскольку этот город ближе всего к Англии.
Британия и США активно обсуждали время и план проведения операции на Второй Каирской конференции в начале декабря 1943 года. Уинстон Черчилль намекал на пересмотр некоторых решений Тегерана, в частности, не необходимость переноса операции «Оверлорд» с мая на июль, чтобы лучше подготовить высадку между Тулоном и Каннами на Лазурном берегу в рамках операции «Энвил». Для проведения операции в Средиземном море требовалось освободить много десантных кораблей. Кроме того, британцы предлагали американцам отказаться от операций в оккупированной японцами Бирме, которую считали своей сферой влияния, и занятия Андаманских островов.
Однако Франклин Рузвельт настоял на реализации Нормандской операции в соответствии с планом, согласованным со Сталиным, однако отменил активность в Бирме. Дислоцированные в Бенгальском заливе и на Дальнем Востоке десантные средства перебрасывались на европейский театр военных действий, где приоритетными целями объявлялись «Оверлорд» и «Энвил». Именно в Каире был определен командующий американо-британскими силами при форсировании Ла-Манша и высадке на севере Франции. Ответственное задание было поручено генералу Дуайту Эйзенхауэру. Ошибочно считалось, что он имеет меньше политических амбиций, чем его главный конкурент генерал Джордж Маршалл.
Рано утром 6 июня 1944 года началась реализация стратегической операции «Оверлорд». Войска союзников по антигитлеровской коалиции – американцы, британцы, канадцы и находившиеся за границей представители французского Сопротивления – высадились на побережье оккупированной Франции в Нормандии, смяли оборонительные порядки немецкой армии и двинулись вглубь континента. «Оверлорд» считается крупнейшей десантной операцией в мировой истории. Пролив Ла-Манш из Англии пересекли свыше 3 млн военнослужащих. О том, как союзники открывали давно обещанный Советскому Союзу Второй фронт, «Газета.Ru» рассказывает в историческом онлайне.