«Только выглядят хорошо»: названы самые бесполезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА «Новости» эксперты.

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«Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются, потому что та клубника, которая сейчас везде продается, массового производства. В связи с тем, что производители борются за урожайность, чтобы получить больше ягод с меньшей площади, к сожалению, пищевая ценность таких продуктов ниже оптимальной. То есть продукт хорошо выглядит, хорошо пахнет, но по вкусу он отличается, и, что очень важно, он очень сильно отличается с точки зрения химического состава», — рассказал врач-гастроэнтеролог, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко.

Поэтому те ягоды, которые не культивируются – голубика или брусника, например, с точки зрения пользы занимают первое место, хотя и являются менее доступными, уточнил врач.

Врач-диетолог Клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова отметила, что в целом ягоды очень полезны и богаты витаминами и микроэлементами, такими как витамин С, фолиевая кислота, магний, медь, силен. Содержание этих элементов в составе ягод может благотворно влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, поддерживать иммунную систему, а также замедлять процессы старения.

Черника и голубика, по словам эксперта, богата флавоноидами, то есть веществами, которые при попадании в организм активируют работу ферментов, в сравнении с другими ягодами, они являются лидерами по их количеству в составе.

Эксперты сходятся во мнении, что есть ягоды можно ежедневно, дневная порция составляет 100-120 граммов, при этом чтобы получить положительный эффект для здоровья от полезных витаминов, содержащихся в ягодах, их следует употреблять как минимум 3 раза в неделю.

Кроме того, употребление некоторых ягод (малины, ежевики, клубники), а также гранатов, снимает воспаление в кишечнике и снижает вероятность развития рака, считают исследователи из Луисвиллского университета. Их исследование показало, что естественные соединения, образующееся в результате взаимодействия бактерий кишечника и некоторых полифенолов, присутствующих в ягодах и гранатах, улучшают состояние кишечника. В частности, эллаговая кислота взаимодействует со штаммом inia P815 Bifidobacterium pseudocatenulatum в кишечнике, высвобождая тем самым уролитин А.

Это вещество способно помочь в лечении воспалительных заболеваний кишечника.

Ученые проводили эксперименты на мышах, используя уролитин А и его синтетический эквивалент. Как оказалось, эти вещества делают клетки более устойчивыми к воздействию токсинов и защищают кишечник от воспалительных процессов. Авторы исследования уверены в благотворном влиянии гранатов и других фруктов на организм человека. Впрочем, по словам исследователей, это не гарантирует полной защиты от воспалительных процессов в кишечнике. Большие надежды они возлагают на синтетические эквиваленты уролитина А, которые сейчас разрабатывают в лаборатории.

Также американские специалисты выяснили, что черника помогает при посттравматическом стрессовом расстройстве. Вызвав его у крыс, ученые стали кормить их черникой в количестве, эквивалентном двум чашкам для человека. Спустя некоторое время выяснилось: при потреблении черники у крыс уменьшаются признаки посттравматического стрессового расстройства, и они начинают меньше бояться незнакомых вещей.

Ученые считают, что черника улучшает экспрессию гена SKA2, который, в свою очередь, снижает риск появления страха и депрессии. Кроме того, черника повышает уровень серотонина.

Еще одна полезная ягода — темный виноград, его употребление в виде свежих ягод, сока или даже красного вина способствует замедлению роста жировых клеток и препятствует развитию новых. Эксперименты на мышах доказали, что эллаговая кислота, которая содержится в темном винограде, значительно замедляла рост жировых клеток в организме грызунов и препятствовала формированию новых. Особенно заметно результаты употребления эллаговой кислоты сказались на печени: отложения жира в ней, характерные для больных сахарным диабетом, уничтожались.

Диета мышей содержала количество винограда, эквивалентное полутора стаканам свежих ягод в день для человека. Однако врачи предупреждают: не стоит думать, что виноград является панацеей от лишнего веса. Он оказывает благотворное воздействие на процессы борьбы с жиром, но не способен полностью избавить человека от проблемы. Ученые уверены, что результаты их работы помогут диетологам в разработке новых методик лечения ожирения.