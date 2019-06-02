«Это было неизбежным»: опубликован пакт Молотова — Риббентропа

Впервые опубликованы советские оригиналы Договора о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 года. Как пояснили в фонде «Историческая память», разместившем сканы страниц на своем портале, изображения были предоставлены Историко-документальным департаментом МИД России и опубликованы в научном издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала».

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Помимо основного документа, более известного как пакт Молотова — Риббентропа, были обнародованы секретный дополнительный протокол к нему от 23 августа 1939 года и разъяснение к секретному дополнительному протоколу от 28 августа 1939-го. Ранее в открытом доступе можно было найти лишь варианты на немецком языке.

При этом фрагменты русскоязычного варианта секретных протоколов, сопровождавших германо-советский Договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года и корректировавших сферы интересов двух стран, оговоренные 23 августа, и раньше содержались в фотобанках российских новостных агентств.

Все эти бумаги были подписаны имперским министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом и председателем Совнаркома СССР и одновременно наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым в Москве в присутствии генерального секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина и других представителей дипломатии и руководства двух стран.

Пакт о ненападении был заключен на 10 лет с автоматическим продлением каждые пять лет.

Он считается одним из наиболее примечательных документов периода перед Второй мировой войной. По мнению одних историков, договор способствовал ее началу, другие полагают, что он отсрочил нападение Германии на Советский Союз.

Согласно условиям договора, подписанты обязывались «воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами». Стороны обещали не поддерживать коалиции других стран, чьи действия могут быть направлены против участников соглашения. Таким образом была похоронена идея «коллективной безопасности» в Европе.

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К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». Он предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных районов Польши и Бессарабии в сферу интересов СССР (эти территории ранее входили в состав Российской империи). Литва и западная часть Польши были отнесены к сфере интересов Германии.

Договор был ратифицирован Верховным Советом СССР через неделю после его подписания, причем от депутатов было скрыто наличие «секретного дополнительного протокола», который так никогда и не был ратифицирован. А уже на другой день, 1 сентября 1939 года, Германия напала на Польшу. 17 сентября в эту страну вошла Красная армия.

Представители советской верхушки того времени впоследствии признавали заключение Договора о ненападении вынужденной необходимостью.

Например, член Политбюро и на момент подписания пакта нарком внешней торговли СССР Анастас Микоян объяснял сближение с Германией реакцией на отказ британцев и французов от сотрудничества.

«Я считал тогда и считаю сейчас, что заключение этого договора было неизбежным, вынужденным, а потому правильным действием перед лицом отказа Англии и Франции от серьезных переговоров об антигитлеровской коалиции с участием СССР, — писал Микоян в своих мемуарах. — Было очевидно, что целью этих двух стран было толкнуть Гитлера к «Drang nach Osten», т.е поощрить Гитлера к нападению на СССР».

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль отмечал, что соглашение между Берлином и Москвой означало провал английской и французской дипломатии: не удалось ни направить нацистскую агрессию против СССР, ни сделать Советский Союз своим союзником до начала Второй мировой войны.

Во время перестройки была создана специальная комиссия по политической и правовой оценке пакта Молотова — Риббентропа. В своем постановлении от 24 сентября 1989 года Съезд народных депутатов СССР согласился с ее мнением о том, что «договор с Германией о ненападении заключался в критической международной ситуации, в условиях нарастания опасности агрессии фашизма в Европе и японского милитаризма в Азии и имел одной из целей — отвести от СССР угрозу надвигавшейся войны».

«В конечном счете, эта цель не была достигнута, а просчеты, связанные с наличием обязательств Германии перед СССР, усугубили последствия вероломной нацистской агрессии.

В это время страна стояла перед трудным выбором», — отмечали 30 лет назад депутаты.

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«Съезд считает, что содержание этого договора не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятыми для подобного рода урегулирований, — также говорилось в тексте постановления, подписанном председателем Верховного Совета СССР Михаилом Горбачевым. — Однако как при заключении договора, так и в процессе его ратификации скрывался тот факт, что одновременно с договором был подписан «секретный дополнительный протокол», которым размежевывались «сферы интересов» договаривавшихся сторон от Балтийского до Черного моря, от Финляндии до Бессарабии.

Подлинники протокола не обнаружены ни в советских, ни в зарубежных архивах.

Однако графологическая, фототехническая и лексическая экспертизы копий, карт и других документов, соответствие последующих событий содержанию протокола подтверждают факт его подписания и существования».

Считается, что пакт о ненападении, Договор о дружбе и границе, а также другие советско-германские договоренности утратили силу в момент нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года.