Скандальный совет: врач заявила о пользе клещей

Заслуженный врач России Наталья Толоконская призвала жителей Сибири не бояться клещевого энцефалита из-за его пользы. По мнению специалиста, сибиряки устойчивы к вирусу, поскольку ранее оказались подвержены «естественной иммунизации».

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«Здравомыслящие знают, что в Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом.

Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям»,

— написала на своей странице в социальной сети «Вконтакте» бывшая супруга экс-губернатора Красноярского края и Новосибирской области Виктора Толоконского. Ее пост вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей и вскоре был удален.

Если верить Толоконской, применяющийся для экстренной профилактики заболевания иммуноглобулин «морально устарел». Вместо него в указанных целях якобы можно использовать «уникальные безвредные лекарства, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий».

«Даже если при этом вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!» – отметила доктор, приведя в качестве примера «образец универсальной профилактики», состоящий из гомеопатических средств.

Напомним, что в феврале 2017 года Комиссия по борьбе с лженаукой РАН издала меморандум, в котором гомеопатия была названа опасной практикой.

А в феврале 2018-го крупный российский производитель гомеопатических средств компания «Материа Медика Холдинг», владельцем которой является член-корреспондент РАН Олег Эпштейн, была удостоена антипремии при оглашении итогов IV Всероссийской премии «За верность науке». Эта компания утверждала, что один из выпускаемых ей препаратов от гриппа и ОРВИ может использоваться, в том числе, для профилактики энцефалита.

Многие подписчики страницы Толоконской и другие пользователи соцсети, зашедшие в ее профайл, попытались вступить в дискуссию, возмутившись советами известного врача. Сначала Толоконская отвечала на вопросы, однако в районе 14:00 мск 1 июня закрыла свой профиль, после чего все ее записи сделались невидимыми для людей, не входящих в список друзей. Новых комментариев от Толоконской по поводу неоднозначных высказываний в публикации пока не поступало.

Зато на заявление оперативно отреагировали в Роспотребнадзоре. Как заверил советник директора центрального института эпидемиологии ведомства по научной работе Виктор Малеев, «укусы клещей никак не могут повысить иммунитет человека». Он также отметил, что от энцефалита может спасти только вакцинация. При укусе клещей необходимо идти в больницу и сдавать клеща на анализ, добавил Малеев.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что «подцепить» клеща можно в лесах и парках, а также от животных. Чтобы защититься от клещевого энцефалита, необходимо надевать закрытую одежду, закрывать голову головным убором. Также для защиты от клещей можно использовать отпугивающие средства — репелленты. Кроме того, отправляясь в неблагополучный по клещевому энцефалиту регион, необходимо сделать прививку. Для удаления клеща Роспотребнадзор рекомендует обращаться в врачу.

Одновременно популярность в интернете набрал пост некоего пользователя, скрывающегося под ником Natalie BoogieNights и отрекомендовавшего себя как «бывший научный сотрудник, а ныне инженер-биoтехнолог, последние семь лет занимающийся клещевыми инфекциями, в частности, разработкой, апробацией и производством тест–систем для их диагностики».

«Клещевых инфекций жесть как много. Помимо энцефалита и боррелиоза, которые более–менее на слуху, это еще и бабезиоз, риккетсиоз, грануцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и другие язык–сломать–можно инфекции. Все это счастье вы получаете, едва клещ вас укусит — возбудители всей этой гадости живут в его слюне. Но не у каждого клеща, и не полным набором, — говорится в посте на Facebook. — Чем грозит энцефалит?

При отличном раскладе отделаетесь легким испугом, при хорошем умрете. Но вероятнее всего вас парализует.

Скорее всего руки, или одну из них. Это навсегда и не чинится. Вдобавок можете ослепнуть и/или оглохнуть. Все, кого такая героическая перспектива плевать в лицо болезни и смерти не прельщает, имейте ввиду следующее: если вас кусанул клещ в европейских краях, скорее всего, обойдется. У нас и клещи не особо заражены — по разным данным от нескольких процентов до нескольких десятых процента, а умирают от клещевого энцефалита 2 человека из 1000. Если вас укусил клещ в Сибири или на Дальнем Востоке, все гораздо грустнее. Вам может достаться дальневосточный энцефалит, а от него из 100 заболевших умирают 80. Возможно, эта цифра была бы несколько поменьше, если б не уровень финансирования медицины и «легкость» добирания до больниц в этих краях, но даже с учетом этих факторов она пугает».

Одно из самых распространенных заболеваний, передающихся клещами, — клещевой вирусный энцефалит.

Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной.

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