Спартанские условия: какие дети стареют раньше

У детей холодных и отстраненных родителей более короткие теломеры, чем у тех, чьи родители были более внимательными и заботливыми, выяснили специалисты из Университета Лома Линда в Калифорнии. Исследование было опубликовано в журнале Biological Psychology.

Теломеры — это концевые участки хромосом, которые защищают ДНК и укорачиваются по мере старения организма. Короткие теломеры ассоциированы с повышенным риском раковых заболеваний, болезней сердца, слабоумием.

«Плохое психическое и физическое здоровье неоднократно связывалось с такими факторами, как насилие в семье и прочими признаками нестабильных отношений, — пишут авторы работы. — Стрессы в раннем возрасте, вызванные семейными конфликтами и отсутствием поддержки угрожают эмоциональной безопасности детей... Исследования показывают, что такое воспитание может вызвать у детей поведенческие расстройства, делая их склонными к рискованному поведению (курение, злоупотребление алкоголем, половая распущенность) и таким проблемам со здоровьем, как ишемическая болезнь сердца, рак, болезни печени и легких, травмы костей».

Последние годы длина теломер используется как индикатор воздействия подобных факторов, поясняют исследователи. Они предполагают, что оценка влияния внешних факторов на длину теломер в перспективе способна позволить более эффективно оценивать состояние человека и помочь ему лучше заботиться о своем здоровье.

«Теломеры называют генетическими часами, — говорит доктор медицинских наук Рэймонд Кнутсен, ведущий автор исследования. — Теперь мы знаем, что по мере того, как увеличивается стресс в раннем возрасте, теломеры укорачиваются и возрастает риск множества заболеваний, а также преждевременной смерти. Мы знаем, что каждый раз, когда клетка делится, теломеры укорачиваются, что сокращает ее продолжительность жизни».

Ранее уже было показано, что проблемы в семье влияют на длину теломер, причем как у детей, так и у взрослых.

Однако разница в длине теломер у людей, выросших в семьях с различными социально приемлемыми подходами к воспитанию пока не оценивались.

Исследователи изучили образцы ДНК 199 человек примерно одного возраста, которые участвовали в двух крупных исследованиях здоровья. Первое из них прошло в 1976-1977 годах, когда участникам было около 30 лет, второе — в 2002-2007 годах, они были посвящены влиянию различных факторов образа жизни на риск развития рака, ишемической болезни сердца и других заболеваний, а также смертности от всех причин. В рамках второго исследования у испытуемых также брался генетический материал.

Опросники также включали пункты, посвященные юным годам участников. В частности, им предлагалось оценить подход каждого из своих родителей или опекунов к воспитанию, выбрав из трех вариантов — «относился (-лась) ко мне тепло и с пониманием», «был(а) холодной и отстраненной» и «постоянно отсутствовал(а) дома».

Оказалось, что у тех участников исследования, которые назвали своих матерей «холодными», теломеры были на 28% короче, чем у тех, к кому мать относилась с пониманием.

Та же тенденция наблюдалась и в отношении отцов, но разница в показателях оказалась статистически незначимой. Для отсутствующих дома матерей и отцов значения составили 30% и 12% соответственно.

При этом на результаты значительно влиял уровень образования участников. Так среди участников, которые не получили даже степень бакалавра, у детей «холодных» матерей теломеры были на 42% короче, чем у детей заботливых. Среди тех, у кого было высшее образование, разница составила лишь 10%.

Еще одним важным фактором оказался лишний вес. Среди людей с избыточным весом и ожирением разница в длине теломер у детей «холодных» и заботливых матерей составила 37%.

«Связь с подходом к воспитанию детей была наивысшей среди тех, у кого не было высшего образования, и тех, у кого был избыточный вес или ожирение. Предположительно, и высшее образование, и нормальный ИМТ могут обеспечить некоторую устойчивость к отстраненному воспитанию и старению клеток», — пишут исследователи.

«То, как воспитывают человека, похоже, тесно переплетено с его генетикой», — подводит итог Кнутсен.