История повторяется? Почему вымерли неандертальцы

Неандертальцы вымерли потому, что у женщин снизилась фертильность, считают специалисты из Университета Экс-Марсель во Франции. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

Причины исчезновения неандертальцев в настоящее время не прояснены до конца. Среди рассматриваемых версий — гибель из-за климатических изменений во время последнего оледенения, распространение болезней, ассимиляция и вытеснение современными людьми. Достоверно известно, что в поздний период своего существования в Европе (около 40-20 тыс. лет назад) неандертальцы выживали на пределе своих физических возможностей. Так, у неандертальских детей, еще не достигших полового созревания, наблюдалось преждевременное старение скелетной системы, вызванное постоянными тяжелыми физическими нагрузками и не являющееся типичным для неандертальцев в целом.

«Все гипотезы упускают из виду демографические процессы у неандертальцев и влияние на них изменяющейся среды,

— пишут авторы работы. — Небольшой размер популяции мог бы способствовать вымиранию или ассимиляции с Homo sapiens. Однако о демографии неандертальцев известно очень мало, точная оценка размера популяции затруднена».

Исследователи рассчитали, что снижение рождаемости у неандертальцев всего на 2,7% привело бы к их вымиранию через 10 тыс. лет. Они создали компьютерную модель, показывающую, какие изменения должны произойти среди неандертальцев, чтобы их численность упала ниже 5000 — после этого порога их можно было бы признать вымершими.

Ученые учли смертность, выживаемость младенцев и женскую фертильность, и выяснили, как должны меняться показатели, чтобы неандертальцы вымерли за 4000, 6000 и 10 тыс. лет — по мнению многих ученых, вымирание укладывалось именно в такие временные рамки.

Оказалось, что при снижении рождаемости на 2,7% неандертальцы могли вымереть через 10 тыс. лет. Спад в 5% и 8% приводил к вымиранию через 6000 и 4000 лет соответственно.

«Мы показываем, что в долгосрочной перспективе незначительное изменение уровня рождаемости у молодых женщин могло существенно сказаться на скорости роста популяции и ее долгосрочном выживании», — пишут авторы работы.

Причина снижения рождаемости не ясна, но, вероятно, это могло быть связано с нехваткой продовольствия. Так как количество накопленного жира в организме женщины влияет на ее фертильность, сокращение ресурсов, вызванное климатическими изменениями или конкуренцией с современными людьми, могло повлиять на рождаемость, особенно у женщин, до этого не рожавших.

«Основная трудность при исследовании неандертальцев — нехватка эмпирических данных для надежной проверки одной или нескольких гипотез, — отмечают исследователи. — Мы знаем, что неандертальцы существовали и исчезли в какой-то момент, но не знаем, почему это случилось и сколько времени заняло. Сыграть роль могли несколько событий».

Также вымирание неандертальцев за 10 тыс. лет было возможным, если выживаемость детей снижалась всего на 0,4%, что вполне могло произойти в условиях нехватки ресурсов. Снижение выживаемости на 1% привело бы к вымиранию за 6000 лет.

Как и современные люди, неандертальцы медленно размножались и вкладывали много ресурсов в заботу о детях. Другие виды способны компенсировать низкую выживаемость большим количеством потомства, но приматы, особенно высшие, придерживаются другой стратегии размножения, поясняют исследователи.

Со снижением фертильности женщин могло быть связано уменьшение числа мужчин. Их гибель на охоте и при межличностных конфликтах вполне могла повлиять на рождаемость. Кроме того, к такому эффекту теоретически могла привести гибридизация неандертальцев с современными людьми — некоторые мутации могли приводить к бесплодию. Вкупе с небольшой популяцией неандертальцев эти мутации могли закрепиться и повлиять на рождаемость.

Также они установили, что падение выживаемости взрослого населения на 10% привело бы почти к мгновенному вымиранию. Причиной такого быстрого спада могла бы стать болезнь или война.

«Это исследование не было призвано объяснить, почему исчезли неандертальцы — нас интересовало, как это произошло. Поэтому мы использовали демографическое моделирование. Результаты показывают, что даже небольшое снижение рождаемости могло быть причиной исчезновение неандертальцев», — заключают авторы работы.