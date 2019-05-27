«Никаких проблем»: молния ударила в ракету «Союз»

В понедельник утром с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». Об этом ТАСС сообщил представитель Минобороны России.

«В понедельник, 27 мая, в 09:23 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М», - заявили в Минобороны.

Вскоре после старта ракета была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил России,

а разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М» штатно отделился от третьей ступени ракеты.

«Космическая головная часть ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-М» в расчетное время - 09.32 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б», - сказали РИА «Новости» Минобороны.

По расчетам специалистов, выведение спутника на расчетную орбиту продлится несколько часов. В момент запуска на космодроме шел дождь, на кадрах пуска, которые продемонстрировал телеканал «Звезда», был виден разряд молнии, который ударил в ракету примерно через десять секунд после старта. При этом источники «Интерфакса» в ракетно-космической космической отрасли подтвердили,

что молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту.

«Все системы отработали штатно, никаких проблем не было», - сказал источник.

Этот пуск стал первым стартом ракеты «Союз-2» с Плесецка в 2019 году. Испытания этой ракеты начались на космодроме Плесеск осенью 2004 года. За последние 15 лет с Плесецка было запущено 37 ракет «Союз-2», включая сегодняшний старт.

Ракеты «Союз-2» заменила собой более старый носитель — ракету «Союз-У», которая летала с Плесецка с 1973 по 2012 год – всего 435 раз, при этом на орбиту были выведены 430 спутников различного назначения.

В настоящее время орбитальная группировка ГЛОНАСС состоит из 26 аппаратов, из которых по целевому назначению используются 24,

один испытывается, один состоит в орбитальном резерве. При этом 15 аппаратов продолжают работать, уже превысив срок службы.

Ранее сообщалось, что ракету-носитель «Протон-М» больше не планируется использовать для выведения на орбиту навигационных спутников «Глонасс», их будут запускать ракетами «Союз-2.1б» и «Ангара-А5». Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся документы Роскосмоса.

Ранее ракета «Протон-М» выводила на орбиту по три спутника «Глонасс-М». В 2010 и 2013 годах произошли две аварии при использовании ракет «Протон-М», в результате которых были потеряны шесть спутников «Глонасс-М». Ракету «Протон-М» планируется вывести из эксплуатации в 2025 году. В материалах отмечается, что в 2019-2033 годах для выведения спутников «Глонасс» будут использованы 28 ракет «Союз-2.1б» (по одному космическому аппарату на каждой) и девять ракет «Ангара-А5». Их планируется запускать с космодромов Плесецк и Восточный.

Выступая с лекцией перед студентами МГУ, на днях глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил,

что Россия создаст новую ракету грузоподъемностью 9 тонн на метановых двигателях, она заменит ракеты «Союз».

«Ракета на девять тонн придет на смену королевской «семерке» (легендарной Р-7, на базе которой созданы «Союзы», - «Газета.Ru»)», - сказал он в МГУ. Рогозин добавил, что создание двигателя для такой ракеты будет заложено в новую редакцию Федеральной космической программы. Кроме того, по его словам, использование метана «позволит выйти на многоразовость». По словам рогозина, новая ракета будет отличаться надежностью, поскольку в ней будет в два раза меньше деталей.

Тем временем в понедельник на космодроме Байконур состоялся вывоз ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российским спутником связи «Ямал-601».

Запуск телекоммуникационного космического аппарата «Ямал-601», изготовленного французским подразделением Thales Alenia Space по заказу российского спутникового оператора АО «Газпром космические системы», должен быть осуществлен 30 мая.

Новый спутник планово заменит на орбите спутник «Ямал-202» в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне.