Ужасы герпеса: как бороться с болезнью

Мед из кануки, дерева из семейства миртовых, обладает противовирусными свойствами и позволяет бороться с герпесом, выяснили специалисты Медицинского научно-исследовательского института Новой Зеландии. Исследование было опубликовано в журнале BMJ Open.

До появления антибиотиков мед нередко использовался как средство от инфекций. В альтернативных медицинских течениях он в почете и сейчас, однако доказательная медицина не слишком пристально изучала его свойства.

Исследователи разделили 952 добровольца на две группы, одна из которых получила ацикловир, распространенный противовирусный препарат, а вторая — смешанный с глицерином мед из кануки. После проявлений герпеса они должны были пять раз в день наносить состав на пораженные участки кожи до полного исчезновения пузырьков.

Оказалось, что эффективность лечения в обеих группах была одинакова и выздоровление наступало через 8-9 дней. Мед боролся с проявлением инфекции так же успешно, как и ацикловир.

«Это означает, что пациенты, предпочитающие натуральные лекарства, а также фармацевты, которые их продают, могут быть уверены в эффективности меда из кануки как препарата для лечения герпеса», — отмечают авторы исследования. Впрочем, они добавляют, что исследование нельзя было назвать полностью слепым — те из участников, которым достался мед, могли по вкусу с легкостью отличить его от ацикловира.

Герпесвирусы широко распространены в человеческой популяции и способны поражать практически все органы и системы организма человека. Наиболее часто вирус поражает кожу и наружные половые органы.

По данным ВОЗ, почти 70% населения Земли являются носителями вируса герпеса 1 типа. Наиболее он распространен в Африке, западной части Тихого океана и на востоке Средиземноморья — здесь инфицированы более 70% жителей (в Африке — почти 90%). В США от ВПГ-1 страдает менее половины населения.

ВПГ-1 вызывает у человека оральный герпес — воспаленные пузырьки с жидкостью, появляющиеся на губах. Также они могут образовываться на небе, деснах, языке и других частях ротовой полости.

Вирус герпеса 2 типа, ВПГ-2, поражает слизистые оболочки половых органов. Как и при ВПГ-1, на слизистой образуются мелкие пузырьки с жидким содержимым. Предполагается, что во всем мире вирусом ВПГ-2 инфицированы около 417 миллионов человек в возрасте от 15 до 49 лет (11%). Женщины подвержены заражению почти в два раза чаще, чем мужчины.

Вирус может поражать и внутренние половые органы женщины — матку, трубы, яичники. Это становится причиной вторичного бесплодия. Кроме того, при беременности он способен инфицировать плод, приводя к патологиям развития, вплоть до микроцефалии и герпетического энцефалита.

Вирус герпеса 3 типа вызывает две болезни — ветряную оспу и опоясывающий лишай. Оспа поражает в основном детей и протекает у них гораздо легче, чем у взрослых. Среди осложнений ветрянки — энцефалит, поражения лимфоузлов и сердечной мышцы, гнойные поражения кожи. К смерти она приводит редко — в 1 из 60 тыс. случаев.

Для беременных оспа представляет особую опасность при заражении за несколько дней до родов — у ребенка с вероятностью 17% может развиться врожденная ветряная оспа, которая протекает тяжело, сопровождается развитием обширной бронхопневмонии, поносом, перфорацией тонкой кишки, а также поражением внутренних органов, и приводит к гибели до 31% заболевших.

Опоясывающий лишай возникает у тех, кто уже переболел ветрянкой. Вирус скрывается в нервных клетках, при его выходе из них он движется к окончанию нерва, вызывая инфекцию кожи в той области, которую он инневрирует. Заболевание сопровождается сильным зудом, болями и высыпаниями.

Вирус герпеса человека 4 типа, или вирус Эпштейна — Барр, тоже крайне распространен — в США им заражены примерно половина пятилетних детей и от 90 до 95% взрослых. С вирусом Эпштейна — Барр связаны множество болезней, от синдрома хронической усталости, стоматита и гепатита до онкозаболеваний. Одно из особенно опасных заболеваний, вызываемых вирусом — инфекционный мононуклеоз, который характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и изменениями состава крови. Среди его осложнений — психозы, менингит и энцефалит.

Вирусом герпеса 5 типа является цитомегаловирус, провоцирующий цитомегалию — состояние, при котором в тканях появляются гигантские клетки с внутриклеточными включениями. Симптоматика заболеваний, вызываемых цитомегаловирусом, зачастую не выражена и напоминает обычную простуду.

Значение 6, 7 и 8 типов до конца не ясно.

Известно, что 6 тип связан с рассеянным склерозом и детской розеолой, при которой у ребенка резко появляется высокая температура, а затем появляется розовая сыпь.

На территории стран СНГ розеолу диагностируют редко — чаще всего начало болезни ассоциируют с респираторной инфекцией, а появляющуюся сыпь — с аллергическим дерматитом, обусловленным принимаемыми лекарствами.

Также 6 и 7 тип, предположительно, могут играть роль в развитии розового лишая — они активны на его ранних стадиях.

Вирус, после подавления активной стадии, остается в нервных ганглиях, существует там латентно и довольно долго может никак не выдавать себя. Рецидивы происходят из-за ослабления иммунитета при инфекциях, переохлаждении, лучевой терапии, у женщин также из-за изменений в иммунной системе перед, после и во время месячных.

Из-за многообразия симптомов и недостаточной изученности некоторых видов вируса диагностика может затянуться на долгие месяцы.

«У меня с детства были кожные реакции, врачи считали, что это нейродермит. Последние полтора года стали мучить приступы — все тело покрывалось непонятной сыпью и горело, — рассказала «Газете.Ru» одна из пациенток, столкнувшаяся со сложностями диагностики. — В октябре 2018 года я лежала во Второй инфекционной больнице, где мне поставили диагноз «токсидермия» (острое воспаление кожи при попадании в организм аллергенов — «Газета.Ru»), связали его с тем, что я пила много лекарств — у меня тогда болела спина. После выписки сыпь и отеки продолжались, колола дексометазон. Приступы повторялись в течение года.

Полтора года я ходила по аллергологам, иммунологам, сдавала анализы на аллергены и всякий раз по их результатам оказывалась здорова. Врачи прописывали антигистаминные средства, ставили диагноз «крапивница». Приступы сопровождаются слабостью, такой сильной, что я встать не могу. Последний из них был в мае.

Обращалась к профессору в НИИ иммунологии, но и там не смогли поставить верный диагноз. В инфекционной больнице врач заходил вообще на несколько секунд, задать вопросы можно было только аспиранту, который приходил дополнительно. Он сказал, что у меня выявлен вирус герпеса 6 типа, но от него таких симптомов быть не может. Но кроме герпеса 1, 4 и 6 типа у меня других вирусов нет, анализы брали даже на малярию.

Сейчас пью противовирусные, чтобы снизить вирусную нагрузку. Главное использовать их в первые сутки после появления симптомов, чтобы остановить репликацию вируса».

Ни от одного из вирусов герпеса избавиться пока что нельзя — можно лишь использовать противовирусные препараты, которые при регулярном приеме способны эффективно подавлять симптомы заражения вирусом, его размножение и развитие.

Исследования показывают, что с некоторыми из типов вируса герпеса можно бороться с помощью генной терапии, однако о широком применении таких методов речи пока не идет.

От ветряной оспы можно защититься с помощью вакцинации и изоляции больных от непереболевших. Снизить риск генитального герпеса позволяют средства контрацепции и антисептики, но эффективность последних не слишком высока.