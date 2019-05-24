«Просто уникальный человек»: умерла Наталия Басовская

Известный отечественный историк, специалист по Средневековью Наталия Басовская скончалась в Москве через три дня после своего 78-летия. Об этом радиостанции «Эхо Москвы», в эфире которой покойная вела передачу, сообщила декан факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Наталия Макарова.

«Светлая память. Это был великий человек, который воспитал такую плеяду учеников, специалистов. Просто уникальный человек», — отметила она.

Фоторепортаж: Умерла Наталия Басовская __is_photorep_included12373597: 1

Как уточнил ТАСС ректор РГГУ Александр Безбородов, профессор Басовская умерла после продолжительной болезни: в сентябре прошлого года ее здоровье начало заметно ухудшаться. В последние дни она находилась в реанимации.

По словам журналиста Николая Сванидзе, чья мать, историк-медиевист Аделаида Сванидзе являлась наставницей Басовской в ранние годы, покойная была «потрясающим публицистом».

«Это очень талантливый, ярчайший презентатор истории. Она и исследователь, и человек, который очень красиво, глубоко и точно говорил про свою любимую науку. Это огромная потеря, и человеческая, и профессиональная. Басовская совершенно незаменима», — отметил он.

Как рассказывала сама Басовская, изначально она тяготела к детальному изучению истории России Нового времени, однако в итоге выбрала Средневековье и конкретно Англию, чтобы уйти подальше от «идеологического напора». Историк считала этот период очень важным для понимания развития человеческой цивилизации.

«Я поступала на истфак МГУ с очевидным желанием заниматься русской историей, меня привлекал XVII век, Смутное время, которое тогда было мало исследовано. Но я сразу ощутила идеологический напор: в учебниках все ответы уже были. Поэтому у меня ориентир был такой — подальше. Я хорошо владела английским, поэтому выбрала Англию. Дипломную работу писала по Англии. А Средневековье — потому, что отползала подальше от идеологически понимаемой «актуальности».

Средние века — ключ к пониманию современной Западной Европы и мира в целом», — объясняла она свою позицию.

Басовская родилась в Москве за месяц до начала войны, 21 мая 1941 года, окончила исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) по специальности «зарубежная история». В 1988 году получила степень доктора исторических наук.

Карьера Басовской была в значительной степени связана с РГГУ. С 1971 года она преподавала на кафедре всеобщей истории историко-архивного института, а с 1988-го ее возглавляла. С этого года и по 2006-й историк занимала должность проректора по учебной работе. Басовская написала свыше 150 научных работ, среди которых выделяют, в первую очередь, следующие: «Экономические интересы английской короны в Гаскони в конце XIII – начале XIV вв.», «Проблемы Столетней войны в современной английской и французской историографии», «Политическая борьба в Англии и Франции первой половины XV в. и Столетняя война».

При кафедре Басовская организовала студенческий Кружок истории древности и Средневековья, там проводили «суды истории» — театрализованные обсуждения судеб известных исторических персонажей. О некоторых «судах истории» были сняты документальные фильмы.

Параллельно с научной деятельностью Басовская в качестве крупного специалиста по своему историческому периоду выступала на ТВ и радио.

Наибольшую известность ей принесли исторические передачи «Не так» и «Все так», которые она вела на «Эхе Москвы» вместе с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым.

По словам близко знавших Басовскую людей, ее интересы не ограничивались Средневековьем и она хорошо знала историю от Древнего мира до современности.