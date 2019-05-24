Ничего не добился: у да Винчи нашли психическое расстройство

Леонардо да Винчи страдал синдромом дефицита внимания и гиперактивности, считают профессор нейрофизиологии Марко Катани из Королевского колледжа в Лондоне, специалист по СДВГ и аутизму, и его итальянский коллега Паоло Моццарелло. Этим объясняется неспособность гения завершить многие из своих работ, полагают они. Посвященную этому статью ученые опубликовали в журнале Brains.

Да Винчи знаменит не только своими картинами, но и множеством изобретений и их проектов, включая наброски парашюта, вертолета и даже танка. Однако ко многим своим творениям он терял интерес, порой даже не начав воплощать идею в реальность.

«История да Винчи парадоксальна — великий ум, постигший анатомию, философию, искусство, но так и не сумевший довести до конца множество своих наработок, — отмечает Катани. — Излишнее время, затрачиваемое на планирование идей, и недостаток настойчивости, похоже, особенно пагубно сказались на завершении задач, которые захватывали его изначально».

«Конечно, точный диагноз нельзя поставить через 500 лет после смерти да Винчи, но я уверен в том, что СДВГ — наиболее убедительное и научно правдоподобное объяснение тому, почему Леонардо редко удавалось доводить работу до конца. Гиперактивность объясняет многие черты его характера и непредсказуемую гениальность», — заявляет Катани.

СДВГ проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность. Также при склонности к СДВГ у взрослых возможны снижение интеллекта и трудности с восприятием информации.

Людям с СДВГ сложно удерживать внимание на деталях, самостоятельно организовывать выполнение задач, не отвлекаться на посторонние стимулы. Также они часто страдают от забывчивости. Катани полагает, что именно симптомы расстройства не давали да Винчи заканчивать некоторые свои работы — записи показывают, что художник и изобретатель тратил много времени на планирование проектов, но ему часто недоставало настойчивости и терпения.

Да Винчи сталкивался с подобными трудностями с детства — данные биографов показывают, что он постоянно был в движении, метался от задачи к задаче. Как и многие люди с СДВГ, он мало спал и работал дни и ночи напролет, чередуя короткие циклы сна и бодрствования.

Также известно, что да Винчи был левшой и, вероятно, страдал от дислексии, что нередко встречается у людей с СДВГ. По мнению Катани, расстройством объясняется и повышенное любопытство гения, которое не только подстегивало его творить, но и отвлекало от работы. Катани полагает, что СДВГ способен стимулировать творчество и оригинальность, однако при этом мешает довести начатое до конца из-за переключения внимания на что-то новое.

Кроме того, да Винчи обладал крайне низким самомнением и считал, что ничего не добился в жизни. Последняя особенность, по словам профессора, и натолкнула его на мысль, что флорентиец страдал от СДВГ, так как многие его пациенты с аналогичным диагнозом тоже жаловались на то, что им не удалось реализовать себя.

«Существует распространенное заблуждение, что носителями СДВГ обычно бывают беспокойные и не очень умные дети, у которых почти всегда появляются проблемы во взрослой жизни. Мои же наблюдения показывают, что многие взрослые с подобным диагнозом были очень любознательными и умными людьми в детстве, которые постепенно впали в депрессию из-за того, что им не удалось реализовать себя. Невероятно, что да Винчи считал, что был неудачником. Я надеюсь, что его случай покажет — СДВГ связан не с низким интеллектом или недостатком креативности, а с трудностью использования природных талантов. Надеюсь, что пример да Винчи поможет снять стигму с этого синдрома», — отмечает Катани.

Ранее в руки итальянских ученых попала прядь волос, с высокой вероятностью взятая с головы да Винчи. Она находилась в частной американской коллекции. Исследователи рассчитывают, что анализ ДНК пряди волос позволит разрешить спор относительно предполагаемых останков художника в гробнице в городе Амбуаз во Франции.

«Эта находка — то, что нужно, чтобы сделать наши исторические заявления более убедительными с научной точки зрения, — сообщили они. — Мы планируем провести анализ ДНК реликвии и сравнить его с ДНК живых потомков Леонардо, а также с костями, найденными в захоронениях да Винчи, которые мы обнаружили в последние годы».