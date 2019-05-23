«Вы меня не путайте с Маском»: новые шутки от Рогозина

23 мая Московский государственный университет посетил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который выступил в Шуваловском корпусе с лекцией «Трансформация Роскосмоса», подведя своеобразный итог году своего пребывания на посту главы госкорпорации.

Мероприятие было анонсировано заранее, на него пригласили журналистов, однако незадолго до лекции, как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, решили ограничить допуск СМИ. Сначала это объяснили просьбой якобы самого Дмитрия Рогозина, затем – переполненностью зала. Зал оказался не полон, но журналистов,

в том числе «Газеты.Ru» и МК, из соответствующего списка, видимо, на всякий случай, вычеркнули.

Ректор МГУ Виктор Садовничий обстоятельно представил высокопоставленного гостя, рассказав о его журналистском образовании, владении пятью языками и о том, что Рогозин — мастер спорта по гандболу. Гость поблагодарил за приглашение и сообщил, что поддержать его пришла супруга Татьяна, как и он, выпускник МГУ.

Говоря об успехах вверенной ему госкорпорации, Рогозин сообщил об известных всем аспектах ее деятельности — разработке и производстве спутников, гражданских и военных ракет, всей линейки ракетных двигателей.

Как всегда, особого внимания удостоился двигатель РД-180, который Россия поставляет в США для ракет Atlas V. Дмитрий Рогозин постоянно вспоминает про эти двигатели с 2014 года, говоря об антироссийских санкциях, сказал и в этот раз. «85 успешных пусков — это уникальная статистика. Несмотря на санкции, страна-родоначальник санкций продолжает покупать их», — похвалился он.

При этом ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120, которые ранее использовались на российско-украинских ракетах «Зенит».

На встрече присутствовали студенты и аспиранты — многие пришли задать действительно интересующие их вопросы, кто-то наверняка ждал, какие новые «шутеечки» выдаст на тему политики и Илона Маска Дмитрий Рогозин. И именно в этом он ожидания оправдал.

Рогозин попытался удивить студентов, поведав, что 51% трамваев в России делает Роскосмос на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, половину производства там составляет космическая и оборонная тематика, половину — городской транспорт.

Кстати, именно на этом заводе в феврале были выступления рабочих, которым резко сократили зарплату на фоне отсутствия заказов.

И именно туда летал глава Госкорпорации, потратив на самолет 6 млн рублей, чем вызвал еще больший гнев заводчан.

Тогда глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко назвал эту информацию «инсинуацией», хотя основана она была на данных госзакупок.

Кстати, как сообщили источники «Газеты.Ru» на заводе, дела там после поднятой шумихи пошли в гору. «Журналисты подняли «кипеш» на всю страну, про наши трамваи заговорили. Да и наше начальство шевелиться начало, на конкурсы выходить», — сообщил один из рабочих. Впрочем, эти детали в лекцию не вошли, зато Рогозин приоткрыл завесу тайны над беспилотным трамваем, который он анонсировал в начале весны, показав ролик с транспортом будущего.

«Если трамвай в беспилотном варианте появится — то нам будет не стыдно за него. Надо не просто такие трамваи поставлять, но и создавать всю структуру, использовать наши таланты для создания такой городской среды», — отметил он.

Рогозин рассказал, что в планах корпорации работа над ракетой с возвращаемыми ступенями, в которой будут использованы метановые двигатели. «Это красивый «карандаш» такой, это ракета, которая будет состоять из в два с половиной раза меньшего количества деталей, она будет дешевле, ориентированной ракетой многоразового использования с возвращением ступеней. И эту работу мы планируем как можно быстрее открыть», — сказал Рогозин.

Вновь пробежавшись по лунным планам России на ближайшие 10 лет, Рогозин назвал лунную программу США «сплошными шараханьями» между разными планами. «Возьмите лунную программу США — это же сплошные шараханья, то они туда летят, то сюда», — сказал он, имея в виду проект создания окололунной базы Gateway и новые планы NASA отправить туда астронавтов к 2024 году.

Рогозин не стал избегать темы неудач и аварий, сам напомнив о недавнем ЧП на Воронежском механическом заводе, где из-за брака пришлось переделывать 71 двигатель ракет «Протон». Правда, назвал он это почему-то «аварией», хотя ни к какой аварии эта серьезная ситуация не привела,

а привела к огромному ущербу и посадке начальника одного из цехов.

Напомнил он и об осенней аварии ракеты «Союз», в которой лишь система спасения смогла сохранить жизни двух космонавтов. И тут Рогозин повторил мысль, обычно звучащую из уст критиков Роскосмоса — что самая надежная техника в космической отрасли подводит, если ею занимаются ненадежные люди.

«Качество космической техники определяется качеством людей. Что касается это аварии, то мы докопались до руды», — заявил он об итогах расследования.

Правда, уже под конец лекции Рогозин сделал совершенно противоположное заявление, фактически обвинив в авариях Роскосмоса все-таки не людей, а технику. Сказал он это, призвав коллег не реагировать на «информационные атаки» и «юродивых», которые кричат «прости нас Юра». «Не надо реагировать, надо делать свое дело. Надо пройти этот сложный путь еще полтора года, когда техника перестанет нас подводить», — вступил с самим собой в противоречие глава госкорпорации.

При этом, говоря о запускаемых спутниках, Рогозин порадовался их долгой работоспособности, оценив их срок службы от 7 до 15 лет. Такими успехами может разве что похвастаться радиотелескоп «Радиоастрон», который перестал работать лишь недавно, проведя на орбите более 7 лет.

А вот спутники «Ресурс-П», не отработавшие и пяти гарантийных лет, явно не вписываются в приведенную статистику.

Мало кто сомневался, что Илон Маск станет одним из тем обсуждения в ходе лекции. Надо отдать должное, имя Маска не стало табуированным у нынешнего главы Роскосмоса, как это было у его предшественника Игоря Комарова.

И действительно, Рогозин в очередной раз напомнил, почему, по его мнению, отечественные «Протоны» перестали конкурировать с дешевыми ракетами американского миллиардера. «Мы продавали «Протон» за $100 млн, Space X продает в два раза дешевле, — заявил Рогозин. — Но реальную стоимость Falcon 9 я не знаю. И Маск не знает».

Рогозин в очередной раз заявил, что США намеренно сбивают цены на рынке пусковых услуг за счет того,

что Пентагон платит за пуски у Маска «в три раза больше, чем на рынке», и это называется демпинг.

Эти расчеты ранее неоднократно оспаривались различными экспертами – учитывая, сколь малую часть военных пусков составляют контракты Маска, представить, что «переплаты» Пентагона способны обрушить рынок, довольно проблематично. Впрочем, сторонников американского заговора против Роскосмоса эта логика не останавливает, и Рогозин продолжает рассказывать об этом.

«Цель их одна — вытеснить Россию с рынка», — повторил он.

Первая подготовленная шутка от Рогозина оказалась связана с совместной с европейцами миссией на «Экзомарс», которая отправится в 2020 году. Говоря о российском десантном модуле, Рогозин остановился на его названии. «Десантный модуль назвали «казачок», я хотел «новичок», но нас товарищи не поймут», — пошутил чиновник.

Говоря о планах на будущее, Рогозин обратился к ректору МГУ и предложил отправить на орбиту спутник «Ноев ковчег», в котором будут исследоваться факторы влияния космоса на различные живые организмы. Ректор МГУ с радостью поддержал это начинание. «Такой спутник будет большим подарком МГУ. Мы готовы его сделать и даже оплачивать», — сказал он.

Отвечая на вопрос о коррупции в госкорпорации, Рогозин рассказал, что вот уже год, как он начал наводить порядок в отрасли, им была создана служба внутреннего аудита, а факты нарушений стали оглашаться чаще, причем «не всегда по нашей инициативе».

В качестве примера того, как со стороны проверяющих органов часто приводятся лукавые цифры, он указал Счетную палату, которая насчитала в Роскосмосе нарушений на 760 млрд рублей.

«У нас вся программа 100 млрд рублей, нельзя же украсть в 8 раз больше, чем имеешь», — пояснил он.

Говоря про будущее МКС, Рогозин снова вспомнил про Илона Маска, про его недавно взорвавшийся корабль, заявив, что «Маск на несколько месяцев отброшен с его пилотируемым стартом».

Не сравнивать себя с американским миллиардером призвал Рогозин, отвечая на вопрос, будет ли в будущем актуальна в России фраза «Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?». «Вы меня не путайте с Маском, я главный администратор госкорпорации, а Маск — руководитель частной компании. Мой аналог — глава NASA», — ответил чиновник.

В конце он напомнил, что отличие Роскосмоса от NASA в том, что там не занимаются военными программами. Рогозин заявил о совместных планах запускать ракеты «Союз-5» с морской платформы вместе с компанией S7, что позволит с экватора выводить спутники массой 17-20 тонн.

«Мы сделаем все возможное, чтобы создать русских Масков и чтобы они кое-кому кое-что натерли», — завершил свою лекцию Рогозин, в очередной раз оставив в недоумении переводчиков, которым придется эту фразу переводить на английский язык.