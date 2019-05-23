Битва за кондиционер: женщины глупеют на холоде

Протесты женщин против использования кондиционера получили научное обоснование — в холодных офисах женщины хуже справляются с работой, выяснили ученые из Университета Южной Калифорнии. Исследование было опубликовано в журнале Plos One.

В США рекомендуется поддерживать в офисах температуру около 20°C, но санитарные нормы позволяют снижать ее до 16°C и ниже. В России нормой считается 22-25°C в зависимости от времени года, но допускается работа и при температуре ниже 19°C, хотя дальнейшее снижение температуры требует сокращения рабочего дня.

Американские стандарты были утверждены еще в 1960-х годах и основывались на работе, где исследовался метаболизм сорокалетнего мужчины весом около 70 кг.

Однако у мужчин в среднем больше мышц, что способствует согреванию тела, поэтому им более комфортно в прохладе.

Кроме того, с возрастом метаболизм снижается и более взрослым работникам нужна более высокая температура.

Ранее было установлено, что женщины чувствуют себя комфортнее всего при 24,5°C, в то время как мужчины — при 22°C. Однако исследователи не задавались вопросом, как именно это влияет на способности работников.

В исследовании участвовали 542 студента, 41% составили девушки. Ученые разделили участников на несколько групп, каждая из которых выполняла ряд заданий в помещениях с температурой от 16°C до 32°C.

Оказалось, что девушки при температуре около 16°C справлялись с заданиями гораздо хуже юношей.

В тестах на составление слов из набора букв юноши и девушки оказывались наравне при температуре в 22°C, после чего успехи девушек лишь продолжали расти, а юношей — падать. С математическими задачами юноши лучше всего справлялись при 16°C, девушки же «догоняли» их только на 32°C.

Также участники прошли ряд тестов на мышление, в которых интуитивно приходящий в голову ответ, как правило, был неверным, и, чтобы ответить правильно, приходилось подумать. В них температура не повлияла на ответы юношей, но девушкам вновь оказалось комфортнее размышлять над ответом в более теплом помещении.

По мнению исследователей, температура оказалась связана не столько со способностью решать те или иные задачи, сколько с прикладываемыми к этому усилиями —

в тепле девушки выполняли задания более охотно и старательно, юношам же была нужна прохлада и при повышении температуры их результаты ухудшались.

«В целом, наши результаты показывают, что пол определяет влияние температуры не только на комфорт, но и на производительность труда, — заключают авторы работы. — Кроме того, учитывая, что в прошлых исследованиях влияния температуры на работоспособность пол не принимался во внимание, наши результаты могут частично объяснить противоречивые выводы подобных работ».

«Было известно, что женщинам нравится более высокая температура, чем мужчинам, но до сих пор считалось, что это вопрос личных предпочтений, — отмечает Том Чанг, один из авторов исследования. — Мы обнаружили, что температура — не только вопрос комфорта, но от нее также зависит, как люди справляются с математическими задачами и как много усилий в работе они прилагают. Руководство вкладывает много средств в то, чтобы работники чувствовали себя комфортно и их производительность росла. Наше исследование показывает, что, если вас волнует производительность сотрудников, вам следует обратить внимание на температуру в здании».

Исследователи отмечают, что на рабочих местах, где женщины и мужчины работают вместе, температура должна быть заметно выше рекомендуемых норм — это позволит добиться от коллектива наилучших результатов.

«Даже если поднять температуру с 16°C до 23°C — то есть, оставаясь в нормальном температурном диапазоне, — можно увидеть существенное изменение производительности», — отмечает Чанг. Исследователи рекомендуют поддерживать на рабочем месте температуру около 24°C — при ней мужская производительность падает не слишком низко, а женская поднимается достаточно высоко.

«Предприятия должны более серьезно относиться к таким факторам окружающей среды, как температура, — считает Чанг. — Результаты показывают, что все мы разные и у каждого из нас, вероятно, разные оптимальные условия труда».