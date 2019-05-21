«Требуются первопроходцы»: как США строили Советскую Россию

22 мая 1919 года в Нью-Йорке было создано Общество технической помощи Советской России, в которой в это время бушевала Гражданская война. Первыми членами общества стали рабочие и крестьяне, эмигрировавшие в США при царском режиме – и после прихода большевистской партии к власти желавшие помочь исторической родине.

Позднее к ним присоединились пролетарии американского происхождения. Своей целью активисты видели восстановление сельского хозяйства, практически полностью уничтоженного революционными событиями и масштабным военным конфликтом, повлекшими тотальную разруху в деревне. Для реализации амбициозных идей планировалось задействовать передовые технологии обработки земли и другие американские изобретения. Эксплуатировать сложные устройства предполагалось силами высококвалифицированных рабочих и техников, приехавших из США.

Предтечей общества явилось «Письмо к американским рабочим» Владимира Ленина, написанное 20 августа 1918 года. По оценкам ряда историков, произведение сыграло большую роль в изменении общественного мнения в США и активизировало массовое движение в защиту Советской России.

Непосредственным инициатором организации Общества технической помощи стал российский революционер немецкого происхождения Людвиг Мартенс,

в начале 1919 года отправленный Совнаркомом в США в качестве своего первого официального представителя. Оказывавшие поддержку Белому движению американцы категорически не признавали полномочия этого человека, называя единственным законным послом России в своей стране Бориса Бахметева, делегированного еще Временным правительством, не существовавшим к моменту описываемых событий более полутора лет. Тем не менее, Мартенс активно вел в США «революционную пропаганду», за что регулярно преследовался полицией. Через своего представителя советское правительство пыталось добиться от американских властей снятия экономической блокады, завершения интервенции на Дальнем Востоке и прекращения финансовой помощи белым.

Несмотря на давление, Мартенсу удалось вовлечь в свою работу десятки тысяч людей из местного населения, которые открыто сочувствовали большевистской России и поддерживали советские лозунги на многочисленных митингах.

Тяготение американских граждан к первому социалистическому государству объяснялось и вполне прозаическими причинами. С вступлением США в Первую мировую войну в стране усилились притеснения левых. Ситуация не изменилась, а, скорее, шла по нарастающей и после Компьенского перемирия. Многие люди, разделявшие коммунистические или близкие им взгляды, в первую очередь, радикалы, стремились к отъезду из Америки, находя РСФСР подходящим местом жительства.

Вступить в общество мог каждый претендент, имеющий техническую специальность, «признающий Совет народных комиссаров и соглашающийся посвятить свои знания и труд устройству России на коммунистических началах».

Собственно, Общество технической помощи возникло не на пустом месте. По сути, оно объединило многочисленные локальные ячейки, уже существовавшие в ряде городов США и Канады.

Так, к концу 1923 года общество имело более 75 отделений и насчитывало свыше 20 тыс. активных членов. При многих филиалах открылись школы по различным техническим специальностям. Для управления Обществом технической помощи было избрано Центральное бюро и принят устав. Деятельность русской «трудовой эмиграции» очень понравилась Ленину, который расценивал ее как «яркое проявление пролетарского интернационализма, братской солидарности трудящихся». В свою очередь, общественники телеграфировали вождю революции:

«В геройской борьбе рабоче-крестьянской республики за свободу и счастье угнетенных и эксплуатируемых обещаем полную поддержку».

От теории к практике общество перешло после окончания Гражданской войны и, в частности, подавления красными войсками Антоновского восстания в Тамбовской губернии. В начале 1920-х советская власть установилась на подавляющей части заявленной территории. Страна впервые за долгое время перестала являться «осажденным лагерем» и получила возможность перейти к восстановлению. Тогда-то техническая помощь из США наконец приобрела реальный смысл.

Возможность приезда рабочих из державы, с которой у Советской России по-прежнему отсутствовали дипломатические отношения, разбирался на Совете труда и обороны (СТО), где председательствовал Ленин. Члены этого органа признали желательным «развитие отдельных промышленных предприятий путем сдачи их группам американских рабочих и индустриально развитым крестьянам на договоренных условиях, обеспечивающих им определенную степень хозяйственной автономии». СТО также посчитал необходимым регулировать промышленную иммиграцию из-за рубежа. В августе 1921-го Ленин и нарком иностранных дел Георгий Чичерин направили Обществу технической помощи Советской России специальную телеграмму, в которой сообщалось о необходимости «считаться с теми трудностями, которые в России есть, которые надо преодолевать, затруднения продовольственные и другие».

«Люди, едущие в Россию, должны быть к этому готовы, — подчеркивалось в тексте. – Желательно посылать сначала делегатов для осмотра у нас на месте земельных участков для поселения, лесных участков, рудников, фабрик и т. п. для взятия в аренду».

С конца 1921 года Общество технической помощи отправило в Россию семь сельскохозяйственных, две строительные и одну шахтерскую коммуны и ряд групп, которые привезли оборудование, семена и продовольствие на общую сумму порядка $500 тыс. Десант добровольных помощников большевиков распределялся по разным регионам.

Так, в апреле 1922-го первая группа численностью в 65 человек прибыла на Тамбовщину.

Уже к осени эти энтузиасты добились видимых успехов: восстановили все хозяйственные постройки на отведенных им землях совхоза «Ира», начали возведение двухэтажного дома для членов коммуны, построили лесопилку, механические мастерские и значительно увеличили поголовье скота. Помимо собственных занятий коммуна оказывала помощь крестьянам соседних сел путем выдачи им ссуд хлебом, инвентарем и бесплатным ремонтом.

Одновременно группа американских рабочих во главе с голландским инженером-коммунистом Себальдом Рутгерсом и видным деятелем рабочего движения США леворадикального толка Уильямом Хейвудом провела переговоры с Совнаркомом о передаче им в эксплуатацию Кузнецкого каменноугольного бассейна в Сибири и организации там индустриальной колонии. В сентябре их принял Ленин, и, поскольку у РСФСР объективно не имелось собственных сил на развитие тяжелой промышленности, вопрос был решен положительно.

В декабре СТО и инициативная группа подписали договор о создании автономной индустриальной автономии «Кузбасс», председателем правления которой был избран Рутгерс.

Для привлечения в колонию добровольцев коммунистические газеты США напечатали объявление, содержавшее следующий призыв: «Требуются первопроходцы для Сибири! Для промышленного строительства, для поддержки русской революции и для демонстрации миру того, что могут сделать свободные трудящиеся, когда их таланту не препятствует система прибыли и когда они сами являются собственниками и единственными владельцами продуктов своего труда».

По условиям соглашения колонисты получили в распоряжение рудник в Кемеровском районе, строящийся завод для выработки кокса и 10 тыс. гектаров земли для сельскохозяйственных нужд. Американцы обязывались проработать в России не менее двух лет, жить по советским законам и подчиняться всем постановлениям СТО, кроме того, восстановить все переданные им предприятия и закупить за границей передовое оборудование. Выделение финансирования из бюджета РСФСР не предусматривалось.

В мае 1922 года Общество технической помощи направило в Россию тракторный отряд, приступивший к работе в совхозе «Тойкино» Пермской губернии. Здесь американцы продемонстрировали крестьянам преимущества техники в поле – в РСФСР еще не знали машин такого рода и были сильно удивлены результатам, на которые вновь обратил внимание Ленин.

Активная работа общества по оказанию хозяйственной помощи продолжалась до 1925 года.