10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке

Яркий болид, по мощности сопоставимый со взрывом Челябинского метеорита, взорвался и остался незамеченным у побережья России. Произошло это еще 19 декабря 2018 года, однако известно об этом стало только на днях благодаря американским военным.

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Информацию о входе в атмосферу Земли крупного космического тела опубликовал Центр изучения околоземных объектов NASA, использующий данные с американских спутников предупреждения о ракетном нападении, которые замечают подобные события в инфракрасном диапазоне с орбиты Земли. Мощный взрыв был зафиксирован военными спутниками над Беринговым морем в точке, удаленной от побережья Камчатки примерно на 350 километров. Установлено, что разрушение тела произошло на высоте 26 километров.

На фоне других часто фиксируемых болидов впечатляет мощность этого взрыва — 173 килотонны,

что примерно в 10 раз мощнее взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Таким образом, этот болид стал крупнейшим после взрыва Челябинского метеорита мощностью 440 килотонн в тротиловом эквиваленте, произошедшего в 2013 году. Ввиду удаленности места взрыва от населенных пунктов болид не был замечен с Земли. Мешать наблюдениям могли также плотная облачность в тот день в районе взрыва и светлое время суток (в момент взрыва Солнце находилось в 9 градусах над горизонтом).

По имеющимся данным удалось примерно оценить размеры болида. «Оценка обычно делается на основе энерговыделения и скорости. Если взять среднюю плотность астероидов каменного типа 3 грамма на кубический сантиметр, получим размер тела порядка десяти метров, — пояснил «Газете.Ru» астроном Станислав Короткий. — Если это металлическое тело, то его размер меньше. Если это ледяное тело, что более вероятно, диаметр больше».

По словам астронома, уникальным это тело делает не только мощность взрыва, но и скорость, с которой оно вошло в атмосферу — 32 км/c. «Это на 10 км/с больше скорости любого другого астероида, который в ближайший год пролетит мимо Земли. С большой вероятностью это был не астероид, а обломок кометы, летающий по высокоэллиптической орбите. На это указывает и почти отвесный угол, под которым упало тело», — подчеркнул Короткий, который по известным координатам события нашел его изображения на снимках спутников Terra и Himawari-8 и сделал видео взрыва на основе оптических снимков указанного района.

По предположению астронома Дениса Денисенко, метеороид мог принадлежать метеорному потоку Урсиды. Этот метеорный поток был активен именно в этот период, и его радиант находился на высоте 70 градусов, что совпадает с углом входа тела в атмосферу. При этом скорость движения частиц потока составляет 33 км/c.

Уникальным это событие считает и Ольга Попова, старший научный сотрудник Института динамики геосфер РАН, которая не один год потратила на изучение челябинского метеорита. По ее словам, при хорошей погоде и декабрьский болид в Беринговом море мог наблюдаться с Земли, так как взрыв Челябинского метеорита люди наблюдали и за тысячу километров от него. По ее словам, сейчас, после публикации данных ученые из разных стран пытаются найти в архивных материалах записи об инфразвуковой фиксации этого события.

Астрономы, заметившие появление данных на сайте NASA, обращают внимание, что данные по супервзрыву были выложены там лишь на днях, спустя три месяца после самого события. И все благодаря американским военным, которые спустя какое-то время решили поделиться данными со своих разведывательных спутников.

«Думаю, они изучали, отбрасывали все другие версии происхождения взрыва, ведь рядом есть русские, КНДР, регион не очень спокойный, и когда они убедились, что это был астероид, выложили это в открытый доступ», — предположила Попова. По ее словам, фиксация такого события в первую очередь позволяет уточнить частоту вхождения тел подобной массы в атмосферу Земли. Если еще несколько лет назад ученые предполагали, что подобные столкновения происходят примерно раз в 100 лет,

то падение Челябинского метеорита и последнего, декабрьского, позволяет считать, что это случается минимум в два раза чаще.

Обратили внимание на мощный болид и западные астрономы. Линдли Джонсон, специалист NASA по отслеживанию околоземных объектов, также считает, что события подобной энергетики могут происходит два-три раза за столетие. По его словам, болид упал вдали от населенных пунктов, но в районе международных авиационных трасс. Поэтому сейчас ученые пытаются выяснить, не были ли отмечены пилотами гражданских самолетов какие-то явления в указанный день.