Больше челябинского: к Земле летит крупный астероид

Довольно крупный астероид 2019 EA2, открытый совсем недавно, пролетит 22 марта в относительной близости от Земли. Об этом говорится в сообщении Центра изучения околоземных объектов NASA. По расчетам ученых, сближение с Землей произойдет 22 марта, в этот день космическое тело пролетит на расстоянии 306,171 километров от Земли, то есть окажется ближе орбиты Луны.

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Предварительные оценки показывают, что размер астероида лежит в пределах 18-40 метров,

то есть он примерно в полтора-два раза больше размеров Челябинского метеорита.

Наблюдения показывают, что скорость астероида относительно Земли довольно мала — «всего» 5,37 километров в секунду. Обнаружен астероид был совсем недавно — 9 марта 2019 года в ходе астрономического обзора Маунт-Леммон, проводящегося в одноименной обсерватории США с 1994 года.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O — Massimo (@Rainmaker1973) March 15, 2019

Подобные близкие пролеты околоземных астероидов ученые стараются использовать для их пристального исследования при помощи наземных телескопов.

2019 EA2 относится к группе Атонов — астероидов, чьи орбиты находятся внутри орбиты Земли. Несмотря на то, что их орбиты в целом лежат внутри земной орбиты, эти тела пересекают ее в области перигелия Земли. Эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя, астероида (2062) Атон, который был обнаружен в январе 1976 года и назван в честь одного из древнеегипетских богов.

Ученые отмечают, что это будет максимальное сближение астероида 2019 EA2 с Землей за 112 лет.

Следующее его сближение с нашей планетой состоится в марте 2131 года.

Накануне в сети появилось видео, на котором видно, как в небе в Красноярском краем пролетает светящийся шар. Объект снял на видеорегистратор водитель, проезжавший по одной дорог в Красноярском крае. Водитель опубликовал видео, на котором видно, как светящееся зеленым светом тело в небе ушло в сторону поселка Тура и опустилось за горизонт.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Эвенкийскому району также подтвердили, что видели летящий объект, однако заявили, что пока еще рано говорить, был ли это метеорит или ступень от ракеты.

«Видеорегистратором автомобиля было зафиксировано, как в небе пролетел некий объект. Пролетел достаточно далеко, поэтому понять, что это, невозможно. Оно пролетело, сильно сверкая, похоже на метеорит, говорят», — сообщили в ведомстве.

Как рассказал ТАСС астроном-наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов,

части метеорита, замеченного очевидцами, можно будет найти.

«Судя по вспышке [которая была заснята очевидцами] незадолго до падения на землю метеорит разлетелся на части, однако их можно будет найти. Знаменитый челябинский метеорит тоже на куски разнесло — потом по частям находили и еще крупное тело доставали из озера», — отметил он.

В свою очередь профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества Уральского федерального университета (УрФУ), исследователь челябинского метеорита Виктор Гроховский считает, что найти этот метеорит будет затруднительно, поскольку район труднодоступный, а замечен метеорит был одним только видеорегистратором. «Тело небольшое, войдя в атмосферу оно было около метра, но искать его бесперспективно: всего одна «засечка» [видео], труднодоступный район », — сообщил ТАСС Гроховский.

Падение метеоритов — не редкое явление — они падают по нескольку раз в год в регионах России, но их нечасто удается заметить или заснять на видео. «На землю около 5 тонн космической пыли падает каждые сутки. И каждый день на землю падают метеориты размером с теннисный мяч: в океан, в пустыню, в Антарктиду», — сообщил ТАСС астроном-методист Большого Новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Небесный мешок

В конце января британские астрономы обнаружили в космосе необычный объект, вращающийся вокруг Земли и напоминающий мусорный пакет. Ученых удивила странная орбита, очевидно, рукотворного объекта, который вращается вокруг Земли по эллиптической, очень вытянутой траектории, сближаясь с планетой на расстояние 600 километров и удаляясь от нее на 538 километров, что в 1,4 раза дальше орбиты Луны.

По предположению сотрудников лондонской обсерватории Northolt Branch, это очень легкий для своих размеров объект, оставшийся на орбите после какого-то космического запуска.

Впервые замечен объект был учеными гавайской обсерватории «Халеакала», занимающейся отслеживанием околоземного мусора и астероидов. Объекту присвоено наименование A10bMLz, его уже прозвали «пустым мусорным мешком». Дело в том, что он обладает весьма низким отношением массы к площади поверхности — при размерах порядка семи метров масса составляет всего порядка 1 килограмма. Наиболее вероятно, считают ученые, что это кусок фольги, оставшейся в космосе после запуска ракеты.