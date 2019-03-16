«Похоже на метеорит»: что пролетело над Красноярским краем

В сети появилось видео, на котором видно, как в небе в Красноярском краем пролетает светящийся шар. Автор выложил его на Youtube.

Реклама

Объект снял на видеорегистратор водитель, проезжавший по одной дорог в Красноярском крае. Водитель опубликовал видео, на котором видно,

как светящееся зеленым светом тело в небе ушло в сторону поселка Тура и опустилось за горизонт.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Эвенкийскому району также подтвердили, что видели летящий объект, однако заявили, что пока еще рано говорить, был ли это метеорит или ступень от ракеты.

«Видеорегистратором автомобиля было зафиксировано, как в небе пролетел некий объект. Пролетел достаточно далеко, поэтому понять, что это, невозможно. Оно пролетело, сильно сверкая, похоже на метеорит, говорят», — сообщили в ведомстве.

При этом никаких аномальных явлений не было зафиксировано.

Как рассказал ТАСС астроном-наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов, части метеорита, замеченного очевидцами, можно будет найти.

«Судя по вспышке [которая была заснята очевидцами] незадолго до падения на землю метеорит разлетелся на части, однако их можно будет найти. Знаменитый челябинский метеорит тоже на куски разнесло — потом по частям находили и еще крупное тело доставали из озера», — отметил он.

В свою очередь профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества Уральского федерального университета (УрФУ), исследователь челябинского метеорита Виктор Гроховский считает, что найти этот метеорит будет затруднительно, поскольку район труднодоступный, а замечен метеорит был одним только видеорегистратором. «Тело небольшое, войдя в атмосферу оно было около метра, но искать его бесперспективно: всего одна «засечка» [видео], труднодоступный район », — сообщил ТАСС Гроховский.

По словам экспертов, падение метеоритов нередкое явление — они падают по нескольку раз в год в регионах России, но их редко удается заметить или заснять на видео. «На землю около 5 тонн космической пыли падает каждые сутки. И каждый день на землю падают метеориты размером с теннисный мяч: в океан, в пустыню, в Антарктиду», — сообщил ТАСС астроном-методист Большого Новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Совсем недавно, 9 февраля 2019 года, метеорит упал на Венесуэлу. Видеофрагментами, на которых различим возникающий в вечернем небе и пикирующий к Земле яркий объект с хвостом, активно делились в соцсетях многочисленные очевидцы произошедшего из Каракаса, штатов Карабобо, Арагуа и Гуарико.

Падение огненного шара произошло и близ Валенсии и, по словам одного из наблюдавших за природным явлением, спровоцировало возгорание травы, что также запечатлено на видео.

1 февраля аналогичное явление наблюдали жители провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы. Пролетевший на их глазах по небу огненный шар взорвался, после чего на поверхность Земли упало множество каменных осколков. После их анализа ученые заявили, что метеорит состоял из силиката железа, никеля и магния. Случай был официально подтвержден государственным Министерством науки, технологии и окружающей среды.

А 30 января астрофизическая обсерватория КубГУ зафиксировала падение болида в районе Новороссийска.

«Судя по роликам в интернете, масса космического гостя не больше 100 граммов. Пока он долетел до земли, скорее всего, успел превратиться в камень не более 5 сантиметров»,

— констатировал заведующий этим учреждением Александр Иванов.

Тогда же видеорегистратором одного из автолюбителей Мурманской области было заснято движение по небу яркого светящегося объекта. На видео заметно, как загадочное тело пролетело над трассой по диагонали и, предположительно, соприкоснулось с землей на неосвещенном участке за обочиной, вдали от машины, из которой велась съемка. Фрагмент записи с указанным эпизодом быстро набрал популярность в интернете. По мнению председателя мурманского астрономического общества «Орион» Виктора Трошенкова, неизвестным объектом мог быть спорадический болид.