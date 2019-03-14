«Снаряжение отвратительное»: почему замерзла группа Дятлова

Отправляясь в злополучный поход, с собой ребята из группы Дятлова взяли 12-местную палатку, печку, аптечку со спиртом, болеутоляющими, жаропонижающими и бинтами, фотоаппараты, запасные лыжи и одежду, пилы и топоры для заготовки дров, ремонтный набор и многое другое.

Реклама

В 2008 году сестра Игоря Дятлова, Татьяна, рассказывала представителям «Центра гражданского расследования трагедии Дятловцев» о печке, которую несли с собой студенты — ее Игорь сделал дома с помощью отца.

«На заводе чертежи были сделаны, заготовки, она полностью вся складывалась. Я думаю, что она была сделана из листового металла, и нержавейка конечно. Но вся она была компактная, легкая, удобная. Они ее все время таскали с собой», — говорила она.

Печку Дятлов брал и в предыдущие походы. Так, 14 февраля 1957 года он записал в походном дневнике: «Оригинальнейшее изобретение — печка, спать было жарко, «как на курорте».

Правда, чуть позже, 17 февраля 1957 года, он добавил: «Ночуем на склоне среди мрачных высоких елей. Еловые дрова приносят массу неприятностей; трещат, дымят, стреляют, в трубе печки выделяется смола и скипидар, который капает, оставляя большие черные пятна».

Палатка группы тоже побывала во многих походах и порядком поизносилась. Изначально она была сделана из двух уже не новых палаток, сшитых торцами. В одном из походов она загорелась из-за печки Дятлова, на прожженный участок пришлось поставить большую заплатку.

В последнем походе туристам приходилось латать старую палатку не единожды. Уже в первый день похода, 28 января, Зина Колмогорова записала в дневнике: «Обед был часа в 4. После обеда сделали всего один переход и на привал встали. Я зашивала палатку».

Зине принадлежало и еще одно упоминание палатки: «…Люда быстро отработалась и села у костра. Коля Тибо переоделся. Начал писать дневник. Закон таков: пока не закончится вся работа, к костру не подходить. И вот они долго спорили, кому зашивать палатку. Наконец, К.Тибо не выдержал, взял иголку. Люда так и осталась сидеть. А мы шили дыры (их было так много, что работы хватало на всех, за исключением двух дежурных и Люды…».

Люда Дубинина перед походом купила отрез батиста — он пригодился, чтобы сделать полог для палатки. Вход легко продувался, и дополнительный слой ткани позволял снизить потери тепла.

На фотоаппаратах сохранились десятки кадров — ребята едут в прицепе грузовика, идут на лыжах, смеются и обнимаются. Попала в кадр даже случайно сожженная фуфайка Юры Дорошенко, которую поверх куртки ради фото натянул Рустем Слободин.

Коллективный спальный мешок туристы решили не брать, вместо него взяли одеяла, рассказывал потом сошедший с маршрута Юрий Юдин

— спальник был слишком тяжелый и его было неудобно сушить, если тот промокал.

«Назвать это ошибкой нельзя, потому что у них все ночлеги были в лесу, — пояснял он. — Обычно все брали что-то теплое на ноги. Когда ноги в тепле, то и телу тепло. Брали обычно носки меховые, как правило, некоторые, а некоторые делали бурки. Вот такие бурки были у Золотарева, они были стеганные, на вате, он надевал их только перед сном... У Кривонищенко были меховые бурки. Ну, в валенках, конечно, спали, у кого были. На холодной ночевке, я имею в виду. Только накрывались одеялами. Видите, у дятловцев спальников не было».

Под дно палатки туристы клали лыжи, расстилали на полу телогрейки, стараясь как можно надежнее изолировать себя от холода. Достаточно тепло было лишь у печки — рядом с ней, говорил Юдин, «раздевались почти что как дома».

Жившие в тех краях охотники манси утеплялись тщательно — носили глухую одежду из шкур животных, в основном оленей. Из них же шились штаны, рукавицы, обувь. В такой одежде мороз был не страшен даже без костра.

Студенты спасались от холода с помощью многослойной одежды — так, Люда Дубинина на момент обнаружения ее тела была одета в майку, ковбойку, два свитера, рейтузы и лыжные брюки. В актах исследования трупов криминалисты то и дело отмечает, что вещи на туристах были поношенные и рваные.

«Снаряжением группа была обеспечена как любая другая туристская группа. А снаряжение это отвратительное, — отмечал один из поисковиков Сергей Согрин. —

Будь бы у них лучше вещи, хорошие куртки, может быть, они и не замерзли, а смогли выйти к палатке. Если взять наш институт, а в других секциях не лучше, то видно, что на туризм смотрят по-наплевательски — ходят, ну, и пусть ходят, — а как ходят, а главное, в чем ходят мало кого интересует. Палатки 4-5 летней давности. Хорошей одежды, защищающей от ветра и холода, нет».

До сих пор неизвестно, что именно погубило группу Дятлова в горах. Однако, считал Согрин, будь у них больше теплых вещей, шансы выжить были бы выше.

Отец Люды винил в смерти дочери и остальных членов группы халатность организаторов похода. Выступая в качестве свидетеля на допросе, он говорил:

«Отправить людей в опасный для жизни поход по горно-таежной, ненаселенной местности, где в январе-марте имеют место сильные бураны, сваливающие с ног, по рассказам местных жителей, не только человека, но и оленя, частые завалы, не разработав и не проведя абсолютно никаких даже элементарных мероприятий в какой-то мере предотвращающих опасности для жизни, совершенно не проводя проверку прохождения маршрута и состояния группы, не организовав ни одного контрольного поста, не дав группе рации...

это значит бросить людей почти на 20 дней в опасных условиях на произвол судьбы что является большим уголовным преступлением.

Если бы у группы была рация или по заданному маршруту были организованы контрольные посты, можно предполагать, что часть людей из группы были бы спасены».