«Нечто ужасное»: Трамп хочет на Луну в ущерб науке

Администрация президента США Дональда Трампа представила проект бюджета на будущий год, объем которого составит $4,75 трлн. Эксперты уже обратили внимание, что в бюджете планируется урезание социальных и научных программ при росте трат на военные нужды и финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

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В случае принятия, $1 млрд может недосчитаться Национальный научный фонд – правительственное агентство, грантами которого пользуются десятки тысяч ученых по всей стране. Фонд обеспечивает до четверти всего федерального финансирования науки в США в области компьютерных и технических наук, математики и социальных наук. В том числе он обеспечивает работу крупных научных инструментов, таких, как суперкомпьютеры и ускорители, а также американские полярные станции.

$5 млрд (13% финансирования) предлагается отнять у Национальных институтов здоровья,

главного американского ведомства, ответственного за исследования проблем здравоохранения и медицины. А финансирование Агентства по охране окружающей среды (EPA) планируется сократить на целую треть. Различные научные и технологические программы этого агентства недополучат 40% финансирования,

а расходы на исследования по вопросам климата сократятся с $95 млн до $32 млн.

В научных кругах уже назвали проект бюджета «близоруким», поскольку научные исследования способны создавать новые рабочие места и новые знания. «Меня шокировало то, что мы урезаем финансирование в таких областях, как STEM ( науки, технологии, инженерии и математики) и даже Национальный научный фонд», — считает Эндрю Розенберг, директор организации под названием Союза обеспокоенных ученых. – Мы ожидали продолжения атак на EPA… Но они в равной мере урезают основные науки и делают нечто ужасное с грантами».

По словам Раша Холта, главы Американской ассоциации содействия развитию науки, принятие такого бюджета «пустит под откос национальную научную инициативу». Эксперты отмечают, что в скором будущем конгресс может пересмотреть траты, предложенные администрацией Трампа, и не допустить сокращения расходов на науку.

Однако кому не стоит расстраиваться — так это NASA и американским энтузиастам космоса. Вновь перенося постройку тяжелой ракеты SLS, подготовка которой уже переносится несколько лет и давно вышла за все бюджетные и временные рамки, администрация решила сосредоточить выделение бюджетных на строительстве давно анонсированной окололунной станции Lunar Gateway и коммерческих посадочных лунных аппаратов.

По сравнению с другими научными агентствами бюджет NASA сократят лишь на 2%, и он составит $21 млрд.

Решено отказаться от орбитального телескопа Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST), запуск которого планировалось осуществить в середине 2020-х годов, и от двух спутников наблюдения за Землей.

В проекте бюджета заложено начало работ по доставке образцов марсианского грунта, продолжение работ по запуску орбитального телескопа Джеймса Вебба, который сейчас запланирован на март 2021 года.

С радостным заявлением по поводу космической составляющей бюджета уже выступил глава NASA Джим Брайденстайн. — Бюджет NASA, предложенный президентом Трампом на 2020 год – один из самых сильных в истории. Объемом $21 млрд, этот бюджет почти на 6% больше прошлогоднего и появился в условиях ограниченных ресурсов федерального правительства… Мы отправимся на Луну в следующем десятилетии с инновационными, новыми технологиями и системами, чтобы исследовать больше мест на лунной поверхности чем когда-либо. На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы там останемся. Знания, полученные нами при достижении к Луне, мы используем, чтобы сделать следующий гигантский скачок – послать астронавтов на Марс».

При этом чиновник обозначил сроки возвращения американских астронавтов на Луну. «Начав с серии небольших коммерческих миссий к Луне уже в этом году, мы продолжим с использованием новых посадочных аппаратов,

роботов и в конце концов людей к 2028 году для проведения научных исследований по всей лунной поверхности», — добавил Брайденстайн.

Недавно о космических фантазиях Трампа в своей книге рассказал Клифф Симс, бывший помощник президента, который отвечал за работу с прессой во время президентской кампании Трампа, а затем работал в Белом доме.

24 апреля 2017 года Трамп позвонил на борт МКС, чтобы поздравить астронавта NASA Пегги Уитсон с тем, что ею был установлен рекорд по длительности пребывания в космосе среди американских астронавтов. Один из вопросов Трампа, возможно, ввел в замешательство Уитсон, поскольку он спросил ее о том, когда возможен полет людей на Марс. «Что ж, думаю, как прописано вашем законе, это может случиться в 2030-е годы. К сожалению, космические полеты требуют много времени и денег, так что полет туда потребует некоторой международной кооперации», — ответила она.

Однако, по воспоминанию помощника, Трампу ее ответ не понравился. «Я думаю, мы хотели бы сделать это в мой первый срок или хотя бы во второй. Так что думаю, нам надо немного ускориться». Тогда мало кто обратил внимание на эти слова, газета New York Times написала, что Трамп, вероятно, шутил. На видеозаписи действительно видно, что Трамп в этот момент улыбался, однако из воспоминаний Симса следует, что Трамп вовсе не шутил. По его словам, буквально перед звонком Трамп буквально насел на главу NASA, недоумевая, почему США не могут срочно запустить людей на Марс.

«Что если я дам вам необходимое количество денег, которое вам может понадобиться?

Что если мы взвинтим бюджет NASA, но сосредоточимся только на этом вместо того, чем вы занимаетесь сейчас? Это может сработать?», — говорил он главе NASA Роберту Лайтфуту.

Лайтфут извинился и сказал, что это невозможно. Его ответ оставил Трампа заметно разочарованным, пишет Симс, который безуспешно пытался отвлечь внимание Трампа на предстоящий звонок на орбиту – до него оставалось всего 90 секунд.